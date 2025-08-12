Kontinuirano i predano slikajući, slikar Mladen Žunjić, istaknuti predstavnik suvremene hrvatske likovne umjetnosti, autor impresivnog opusa, osobito poznat po velikim formatima platna snažnog kolorizma, umjetnik produbljuje svoje istraživanje i motiva i tehnika sve više.

Opus postaje sve veći i naravno kompleksniji, u ulju i akrilu, na različitim velikim formatima platna, s time da je 100 x 100 polazna veličina.

Pred nama je novi ciklus, u ulju i akrilu na klasičnom formatu 100 x 100 cm, sa zanimljivim i zagonetnim motivima Mladena Žunjića, ciklus obilježen izrazitim kolorom i motivikom koja podsjeća na karneval, raznovrsne boje na svim stranam i mjestima, čudesni oblici i događaji, nesvakidašnji zvukovi, glazba trešti, čuje se nerazgovjetni govor, povici, uzdasi.

No, i ovdje je nazočan važni element Žunjićeva slikarstvo, oči, poluotvorene, zatvorene, širom otvorene koje promatraju svijet oko sebe, najprije neposrednu okolinu a zatim u konačnici i cijeli svijet.

Novi ciklus Mladena Žunjića ističe se svojom raznolikošću, svaka je slika iz drugoga dijela svijeta i svaka govori drugim jezikom.

Raznolikost u cjelini u zajedništvu boje.

Novi ciklus ulja i akrila Mladena Žunjića postavlja niz pitanja i svakim se danom njihov broj uvećava, baš koliko je više otvorenih očiju, koliko je više dugih pogleda.

Koloristički razigran ciklus gdje je sve posvećeno supremaciji boje, tajanstven, upitan.