Suspenzija Twitter-profila Donalda Trumpa pokrenula je širom svijeta rasprave o slobodi izražavanja mišljenja i reguliranju društvenih mreža. Ti događaji se pozorno prate u Kini i Rusiji

Za neke je možda zvučalo iznenađujuće kako je kancelarka Angela Merkel komentirala blokiranje Twitter-profila američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ona je rekla da smatra da je trajna suspenzija Trumpovog profila problematična. Društvene mreže su doduše odgovorne za to da se na njihovim platformama ne širi mržnja i ne izaziva nasilje, ali privatne kompanije ne smiju ograničavati slobodu izražavanja mišljenja pojedinaca, rekao je glasnogovornik njemačke vlade Steffen Seibert. „Ispravno je da za to okvire postavljaju država i zakonodavno tijelo", rekao je Seibert.

Trump je imao skoro 90 milijuna pratitelja na Twitteru i koristio ga je kao svoju glavnu komunikacijsku platformu. Teško da postoji dan u kojem američki predsjednik nije tvitao - i to nekoliko puta. Twitter je suspendirao njegov profil nakon što su se čule glasne optužbe da su Trumpove izjave potakle mnoštvo koje je 6. siječnja upalu u zgradu Kapitola. Tijekom i neposredno nakon te nasilne pobune on je u svojim tvitovima umanjivao ozbiljnost nasilja, ocjenjuju njegovi kritičari. Otkako je izgubio predsjedničke izbore u studenom Trump kontinuirano tvrdi - uživo i na društvenim mrežama - da demokrati pokušavaju preuzeti vlast izbornom prijevarom i da „patriotski Amerikanci" to ne bi trebali dozvoliti.

Borba protiv dezinformacija ili politička cenzura?

O tome što sve pripada pod slobodu govora i u kojoj mjeri bi društveni mediji trebao intervenirati mišljenja se jako razlikuju.

„Mislim da su društvene mreže morale reagirati." Tako suspendiranje Trumpovih profila na Twitteru i Facebooku komentira Pinar Yildirim, profesorica marketinga na Wharton Business School Sveučilišta u Pennsylvaniji. „Oni nisu mogli sjediti skrštenih ruku i dozvoliti da se na njihovim platformama događa razmjena poruka koja bi mogla dovesti do nasilja."

Odluka je sigurno bila teška za odgovorne, smatra Yildirim. „Oni žele svojim korisnicima dati priliku da se izraze. Ali istovremeno moraju osigurati da komunikacija nikome ne nanosi štetu i da se ne ošteti demokraciju", kaže u izjavi za DW Yildirim, koja se inače u svom znanstvenom radu bavi upotrebom društvenih medija u političke svrhe.

Mark Weinstein, osnivač društvene mreže MeWe, kritizira Twitter i Facebook. „Njihova cenzura je sumnjiva", rekao je on za DW. Otkako je sve više objava predsjednika Trumpa na Twitteru imalo upozorenja o lažnim informacijama, na mreži MeWe porastao je broj „konzervativnih" korisnika. Na toj platformi se lažne vijesti ili postovi koji obmanjuju ne reguliraju.

Velike društvene mreže „ponekad cenzuriraju jednu stvar, ali ne i neku drugu koja je vrlo slična, a samo se bavi drugom temom", kaže Weinstein. „Ta shema je frustrirala milijarde ljudi širom svijeta. Izgleda da je politički motivirana i to jednostavno nije u redu."

Zadovoljstvo u Kini, zabrinutost kod ruske oporbe

Protjerivanje Trumpa s Twittera izaziva raspravu u čitavom svijetu. U Kini, zemlji u kojoj je Vlada službeno blokirala Twitter, vijest je ponegdje izazvala zadovoljstvo - ne zato što američki predsjednik više ne može poticati svoje pristaše, već zato što se društvena mreža miješa u izražavanje mišljenja svojih korisnika.

„Čini se da sloboda izražavanja ni u jednom društvu nije zaista neograničena. To je žalosno, ali to je realnost", napisao je Hu Xijin, glavni urednik kineskog „Global Timesa", novina koje izlaze kao posebno izdanje „Renmin Ribao" (Kineskih narodnih novina), partijskoga glasila Komunističke partije.

U Rusiji se također vodi rasprava je li blokiranje Trumpovog profila na Twitteru stvar cenzure. Oporbeni političar Aleksej Navalni bio je jedan od prvih koji je to komentirao. On suspenziju smatra „neprihvatljivim činom cenzure" zasnovanim na „osobnim političkim preferencijama".

„Neprijatelji slobode širom svijeta, uključujući i Rusiju, iskoristit će ovaj presedan", ocijenio je Navalni. „Svaki put kada nešto treba blokirati oni će se pozivati na to: ovo je uobičajeno u cijelom svijetu, pa i Trump je blokiran na Twitteru."

Ali postoje u Rusiji i zagovornici suspenzije Trumpovog Twitter-profila. Bivši svjetski prvak u šahu i ruski oporbeni aktivist Gari Kasparov proturječi Navalnom. Kasparov smatra da je odluka Twittera bila „u potpunosti opravdana". Navalnijeve izjave o cenzuri su „previše jednostavne" i imaju veze s „nedostatkom znanja o specifičnim karakteristikama američke politike", rekao je Kasparov.