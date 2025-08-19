Bilo da se radi o kapanju vode iz armature, zvuku crkvenih zvona ili buci motor na ulici: noću čak i mali izvori zvuka izazivaju smetnje

Geberit je već oko 70 godina posvećen smanjenju buke u sanitarnoj industriji i sustavno integrira taj zahtjev u razvoj novih proizvoda. To je slučaj i s novim Geberitovim uljevnim ventilom tip 383. S ovim proizvodom smanjen je prijenos zvuka i u susjednu prostoriju. Smanjenje se postiže na sljedeći način: prilikom punjenja vodokotlića usisava se znatno manje zraka nego u prethodnom modelu. Dolazni mlaz vode je konstantan i nova tehnologija osigurava da je ventil potpuno napunjen vodom.

Jednostavna instalacija

Osim mirnijeg sna za krajnje korisnike, ventil tip 383 nudi prednosti i za vodoinstalatere. Zahvaljujući svom kompaktnijem obliku, novi ventil je puno lakše ugraditi. Također je kompatibilan s prethodnim verzijama. Može se lako ugraditi u starije modele vodokotlića koji su u upotrebi 50 ili više godina.

Manje materijala - više reciklirane plastike

Geberit proizvodi nekoliko milijuna uljevnih ventila godišnje. Zahvaljujući kompaktnijem obliku novog ventila, štedi se oko 40% materijala u usporedbi s prethodnim modelom. To je jednako smanjenju od nekoliko stotina tona materijala i oko 3200 tona emisija CO₂.

