Nekada su foto galerije bile rezervirane za zidove muzeja, tiskane kataloge i zatvorene krugove profesionalaca. Da bi netko vidio vašu fotografiju, morali ste imati pristup izložbenim prostorima, kustosima i umjetničkim krugovima, a danas je situacija, na zadovoljstvo mnogih foto zaljubljenika, potpuno drugačija. U moderno doba (digitalne) fotografije dovoljno je otvoriti XMAGE Awards 2025 stranicu da biste zakoračili u svijet koji izgleda poput najveće globalne izložbe.

U ovom svjetski renomiranom natječaju kriju se milijuni kadrova snimljenih pametnim telefonima, od užurbanih ulica metropola, preko živopisnih boja morskih krajeva, do intimnih prizora obiteljskog života u malim europskim gradovima. XMAGE Awards 2025 je tako postao mjesto susreta modernih zaljubljenika mobilne fotografije, gdje granice ne postoje, a jedino što se računa je kreativnost i moć trenutka. Ovdje su umjetnici i publika na istom mjestu, a svaka nova prijavljenja fotografija postaje dio vizualne priče koja raste iz dana u dan.

Nova galerija foto umjetnosti

Dok su prije samo odabrani profesionalci mogli izlagati svoje radove, danas svatko s mobitelom u ruci može pokazati svoj fotografski talent. XMAGE Awards 2025 natječaj funkcionira poput digitalnog zida galerije gdje skrolanje kroz galeriju prijavljenih radova postaje šetnja kroz stotine prekrasnih priča, trenutaka i emocija. Svaka objava nije samo fotografija, nego osobna interpretacija svijeta, intimnih portreta i gradskih scena te pejzaža koji oduzimaju dah. I upravo u toj raznolikosti leži čar ovog foto natječaja - jer moderni majstori mobilne fotografije dolaze iz svih krajeva svijeta, a Instagram ih povezuje u jednu zajednicu.

Globalna scena, osobni glas

Zapratite li paralelno i XMAGE na Instagramu i uključite li se u XMAGE Awards 2025, primijetit ćete da nema "jednog" stila koji dominira ovim natječajem. Neki fotografi naglašavaju boje i kontraste, drugi se igraju svjetlom i sjenama dok treći snimaju trenutke koji traju tek djelić sekunde. Ono što im je zajedničko jest autentičnost u kojoj svatko pokazuje vlastitu priču, a svi zajedno pridonose globalnom mozaiku mobilne umjetnosti. Upravo zato je Instagram postao idealna platforma za XMAGE Awards 2025: pristupačan je, vizualno orijentiran i savršeno povezuje autore s publikom, ali i s potencijalnim žirijem natječaja.

Od "lajka" do priznanja

Na Instagramu, sve počinje jednim klikom, "lajkom". No dok lajkovi predstavljaju znak podrške i trenutnu validaciju publike, XMAGE Awards 2025 otvara potpuno novu dimenziju: prijelaz s društvene mreže na svjetsku scenu. Za mnoge autore, prvi korak je objava pod oznakom #HUAWEIXMAGE. No, tu priča ne staje. Fotografije se prijavljuju i službenim kanalima XMAGE Awards natječaja, a najbolje od njih ulaze u selekciju koju pregledava međunarodni žiri. Na taj način, ono što je započelo kao "jedan običan post na Instagramu", može završiti kao dio svjetske izložbe mobilne fotografije. Lajkovi su početak, ali priznanje stručnjaka je nagrada koja nosi dugoročnu vrijednost.

Kako se uključiti u natječaj?

Sudjelovanje na XMAGE Awards 2025 traje do 15. rujna 2025. i otvara vrata globalnim izložbama, katalozima i digitalnim galerijama u kojima se okuplja najbolje od suvremene mobilne fotografije. Sudjelovanje je jednostavno! Dovoljno je snimiti fotografiju mobilnim uređajem, prijaviti je putem službene stranice, Huawei Communityja, aplikacije My HUAWEI ili objaviti na Instagramu s oznakom #HUAWEIXMAGE. Prijave su otvorene, a sudionici se mogu registrirati i prijaviti putem službene web stranice natječaja.

Vaš kadar, vaš trenutak i vaša priča mogu postati dio svjetske vizualne baštine, trag koji nadilazi društvene mreže i ulazi u povijest.