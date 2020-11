Redmi Note 8 serija – druga najprodavanija serija pametnih telefona na svijetu

„Više od 140 milijuna Redmi Note uređaja prodano je na globalnoj razini", objavio je Xiaomijev podbrend Redmi na svom službenom Weibo računu.

Prema podacima koje je objavila istraživačka tvrtka Omdia, cjelokupna Redmi Note 8 serija postala je druga najprodavanija serija pametnih telefona na svijetu i to u prvoj polovici 2020. godine.

Ova je serija, ujedno, najprodavanija serija pametnih telefona u Kini, što dodatno potvrđuje njenu globalnu popularnost.

Podsjetimo, prilikom lansiranja u ožujku 2014. godine Redmi Note serija izazvala je ogromnu senzaciju na tržištu pametnih telefona. Osim toga, u posljednjih 7 godina mnogobrojni su se modeli unutar ove serije ponavljali, no i dalje su ostali globalno najprodavaniji pametni telefoni s pozitivnim korisničkim ocjenama. Odvajanjem brenda Redmi 2019. godine, prodaja Redmi Note serije postala je još bolja. Naime, više od 10 milijuna primjeraka Note 7 serije prodano je u samo 4 mjeseca, dok je isti broj primjeraka Note 8 serije prodan u samo 3 mjeseca. Njihova je prodaja danas premašila 40 milijuna primjeraka. Redmi Note 8 nesumnjivo je jedna od najuspješnijih serija pametnih telefona, što pokazuju i brojna izvješća različitih istraživačkih tvrtki koja upravo ovu seriju svrstavaju među najprodavanijim modelima pametnih telefona na svijetu.

„Postoje 3 ključna razloga zbog kojih 140 milijuna korisnika diljem svijeta obožava Redmi Note seriju. Prvo, Xiaomi njeguje princip uključivosti koji podrazumijeva visokokvalitetni standard pametnih telefona po pristupačnim cijenama kako bi se svakom korisniku osiguralo pravo i mogućnost uživanja napredne tehnologije. Drugo, Xiaomi omogućava svakom korisniku pravo na informacije o proizvodu kroz transparentnu komunikaciju i odstupanje od bilo kakvih nerazumnih troškova. Treće, Xiaomi neprestano poboljšava kontrolu nad kvalitetom i količinom dobavljača, pružajući korisnicima širom svijeta najisplativije proizvode. Poštujući ove vrijednosti, Redmi Note serija radi na još jačim performansama, boljoj kvaliteti i sveobuhvatnijem korisničkom iskustvu u odnosu na druge pametne telefone u istom cjenovnom rangu na tržištu, čime želi postići još veću popularnost s izvrsnom međusobnom usmenom predajom korisničkog iskustva", naglasio je Lu Weibing, potpredsjednik Xiaomi grupe, predsjednik China Businessa i generalni menadžer brenda Redmi.

Prema informacijama iz industrije pametnih telefona, proizvodi od 1000 Yuan RMB podložni su dobrom pozicioniranju na tržištu, no zarada na ovim proizvodima je ograničena. Naime, povećani troškovi koje donosi 5G mreža dodatno smanjuju njihove profitne marže. Rijetki će se proizvođači zaista potruditi kako bi usavršili takve proizvode što dovodi do fenomena kaosa u kojem su proizvodi u rasponu od 1000 juana obično opremljeni zastarjelom tehnologijom i loše kvalitete, dok neki proizvođači i dalje stvaraju nerazumne profitne marže na takvim proizvodima putem informacijske asimetrije. No, Redmi je rijedak brend koji upravo ovo tržište shvaća ozbiljno. Serija Note izravno objavljuje rat kaosu koji prevladava na tržištu pametnih telefona. Lansiranjem niza serije najisplativijih pametnih telefona vratit će se zdravo natjecanje na tržištu i racionalnost korisnika prilikom odabira pametnog telefona. Uspjeh Redmi Note serije budi kod korisnika pozitivno iščekivanje sljedećeg proizvoda.

Podsjetimo, svi Redmi Note uređaji: Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro u Hrvatskoj dostupni su u zagrebačkom i splitskom Mi Storeu te u sklopu online Mi Storea www.mi.hr, ovlaštenog distributera tvrtke Bijelić Co.

Za sve Xiaomi uređaje kupljene u sklopu online i fizičkog Mi Storea i/ili kod ovlaštenih distributera osigurava se i visokokvalitetan servis, garancija te softver na matičnom jeziku zemlje u kojoj je uređaj kupljen, što omogućuje maksimalnu pristupačnost i lakoću korištenja Xiaomijevih uređaja.