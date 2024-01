Ponuda popusta od 40 do 60 EUR na Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 počinje od 24. siječnja

Xiaomi je danas predstavio seriju Redmi Note 13. Ova uzbudljiva nova serija sadrži pet uređaja koji dodatno podižu popularnu ponudu Redmi Note: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13.

Sa značajnim nadogradnjama sustava kamere, dizajna, zaslona i procesora, serija Redmi Note 13 nastavlja smanjivati jaz između pametnih telefona srednje klase i vodećih pametnih telefona, pružajući izdržljivost s 5 zvijezda, fantastično iskustvo i impresivne mogućnosti snimanja - sve po razumnim cijenama.

Učinite svaki snimak kultnim uz nadograđeni sustav kamere serije Redmi Note 13

Projektirana da zadovolji različite fotografske potrebe, serija Redmi Note 13 može se pohvaliti svestranim, nadograđenim sustavom kamere. Profesionalni pro modeli, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 Pro imaju kameru ultra-visoke rezolucije od 200 MP s optičkim stabilizatorom slike (OIS) za snimanje fotografija s neviđenom razinom detalja i donose vodeću razinu fotografskog iskustva za korisnike.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Štoviše, 2x/4x zumiranje bez gubitaka nudi detaljne krupne planove iz daljine i donosi mogućnost fokusiranja na pojedince u gomili ili zumiranje akcije.

Redmi Note 13 Pro 5G

Ovi napredni sustavi kamera podržani su velikim senzorom od 1/1,4" i poboljšanom obradom slike, čime se osigurava zapanjujuća kvaliteta slike čak i u složenim uvjetima lošeg osvjetljenja. Kombinacija ovog senzora, super velikog otvora f/1.65 i Tetra2 piksela (napredne tehnologije kombiniranja piksela) daje jasne i svijetle slike čak i u uvjetima lošeg osvjetljenja, dok 7P leća s Atomic Layer Deposition (ALD) smanjuje odbljesak i udvostručenu sliku.

Redmi Note 13 Pro

U međuvremenu, osnovni modeli, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13, opremljeni su glavnom kamerom od 108 MP s 3x zumom bez gubitaka za pružanje nevjerojatnih slika s finijim detaljima. Oba pametna telefona također dolaze sa širokim izborom filtera filmske kamere za korisnike kako bi prilagodili svoje fotografije.

Redmi Note 13 5G





Redmi Note 13

S postavom trostruke kamere koja se sastoji od glavne kamere od 200 MP ili 108 MP, ultra-široke kamere od 8 MP i makro kamere od 2 MP te selfie kamere od 16 MP, sve ove uređaje podržava Xiaomi Imaging Engine. Sveukupno, svaki uređaj nudi računalnu fotografiju sljedeće generacije i moćnu obradu slike, čineći Redmi Note 13 seriju izvrsnom opcijom za snimanje legendarnih slika u svakoj prilici.

Vrhunska jasnoća, AMOLED zaslon i brzina osvježavanja do 120 Hz

Serija Redmi Note 13 ima moderan, elegantan dizajn s ultra-tankim okvirima za vrhunski izgled i dojam te zaslon visoke kvalitete za poboljšano korisničko iskustvo i impresivno gledanje.

Redmi Note 13 Pro+ 5G i Redmi Note 13 Pro 5G nude kristalno jasan prikaz s 1.5 K AMOLED zaslonom i vršnom svjetlinom od 1800 nita. U međuvremenu, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13 imaju super-jasan FHD+ AMOLED zaslon.

Iznimno pomicanje bez teškoća i kašnjenja osigurano je na svakom uređaju serije Redmi Note 13, zahvaljujući brzini osvježavanja od 120 Hz, čineći sva iskustva gledanja bez teškoća, jasnija i ugodnija.

Za dodatnu sigurnost tijekom dužeg gledanja, uređaji serije Redmi Note 13 imaju certifikate TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free i Circadian Friendly, te uključuju razne značajke za zaštitu očiju, kao što je Reading mode (način Čitanja). Druge nadogradnje uključuju prvi dodatak seriji praktičnog senzora otiska prsta na zaslonu1.

Iznimna izdržljivost koja će vas rasteretiti

S nadogradnjama u inženjerstvu i dizajnu, serija Redmi Note 13 nudi izdržljivost i čvrstoću za dodatnu sigurnost u teškim uvjetima. Ovo počinje od zaslona, koji uvodi Corning® Gorilla® Glass Victus® na Redmi Note 13 Pro+ 5G i Redmi Note 13 Pro 5G - još jednu prvu seriju - za dodatnu otpornost na slučajne padove i ogrebotine. Zaslon je također dodatno optimiziran u cijeloj seriji kako bi se osiguralo da je osjetljiv i točan na unos dodirom, čak i po kiši.

Uz nadograđenu strukturu u kombinaciji s IP68 certifikatom otpornosti na prašinu i vodu2, Redmi Note 13 Pro+ 5G osigurava svoju poziciju kao vrhunski model serije, dok su svi ostali modeli također poboljšani kako bi ponudili IP54 otpornost na prašinu i prskanje3.

Osnažite legendarne trenutke s naprednim procesorima za nadograđenu izvedbu

Serija Redmi Note 13 visoke djelotvornosti ima neke od najsnažnijih dostupnih procesora, s dugotrajnim baterijama, čime korisnici mogu uživati u svojim uređajima cijeli dan. Svi modeli dolaze s priloženim punjačem4 za dodatnu praktičnost.

Za odličnu djelotvornost, 4nm proces je prvi put predstavljen na pametnim telefonima Redmi Note. Predvodnik serije, Redmi Note 13 Pro+ 5G, opremljen je sklopom čipova MediaTek Dimensity 7200-Ultra, masivnom baterijom od 5000 mAh5 za napajanje kroz svaki naporan dan i nudi vodeći u industriji HyperCharge od 120 W, čime se vaš Redmi Note puni do 100 % u samo 19 minuta6.

U međuvremenu, Redmi Note 13 Pro 5G opremljen je baterijom najvećeg kapaciteta u seriji od 5100 mAh5, a pokreće ga Snapdragon® 7 s Gen 2 mobilna platforma, dok je Redmi Note 13 Pro opremljen sklopom čipova MediaTek Helio G99-Ultra i baterijom od 5000 mAh5. Oba nude turbo punjenje od 67 W, za koje je potrebno 45 minuta za 100 % napunjenost baterije6.

Osnovni modeli također dolaze s djelotvornostima koje impresioniraju s dugotrajnom baterijom od 5000 mAh5 i snažnim sklopovima čipova.

Uz sveobuhvatne nadogradnje i poboljšanja, serija Redmi Note 13 podiže omiljenu liniju Redmi Note na veće visine kako bi korisnici pametnih telefona diljem svijeta mogli uživati u vodećim značajkama po pristupačnim cijenama.

Na istom događaju predstavljanja, Xiaomi je također predstavio tri uzbudljiva nova dodatka svojoj ponudi nosivih uređaja: Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro i Redmi Buds 5.

Kako bi obilježio dolazak nove serije Redmi Note 13 na međunarodna tržišta, Xiaomi se pridružuje „Red Bull Can You Make It?" kao globalni partner kroz obnavljanjem suradnje s Red Bullom i pozicioniranjem popularne nove Redmi Note serije kao sastavnog dijela kampanje.

Redmi Note 13 serija postaje glavni alat koji omogućuje studentima iz 61 zemlje da sudjeluju u avanturi svog života diljem Europe i da dovrše izazove, snime sadržaj i dijele iskustva u stvarnom vremenu tijekom putovanja.

Kroz ovo partnerstvo, „Red Bull Can You Make It" besprijekorno je usklađen s duhom inovacije i uzbuđenja koje Xiaomi namjerava prenijeti s novom serijom proizvoda. Posjetite www.redbullcanyoumakeit.com za više detalja i ostanite s nama na kanalima Xiaomi društvenih medija za nova ažuriranja!

Svestrani Redmi Watch 4 s više za vidjeti i puno za voljeti

Novi Redmi Watch 4 opremljen je kvadratnim ultra-velikim AMOLED zaslonom od 1.97″ za ugodnije iskustvo korištenja pametnog sata. Ovo najnovije izdanje također je najveći kvadratni Redmi pametni sat koji pruža sveobuhvatnije iskustvo gledanja na samo jedan pogled. Izvanredan dizajn Redmi Watch 4 uključuje srednji okvir od aluminijske legure i prvi je Redmi pametni sat s OTS rotirajućom krunicom od nehrđajućeg čelika koja je jednostavna za rukovanje. Za još veću praktičnost, Redmi Watch 4 ima potpuno novi mehanizam za brzo otpuštanje za promjenu remena.

Redmi Watch 4 opremljen je nadograđenim 4-kanalnim PPG senzorom za poboljšanu točnost otkucaja srca7 i praćenje kisika u krvi8. Korisnici imaju izbor između više od 150 sportskih načina rada, uključujući šest automatski prepoznatih aktivnosti. Napredne značajke uključuju Bluetooth® pozivanje9 koje korisnicima omogućuje odgovaranje na pozive podizanjem ruke i dodirom. Dostupan je sa srebrno sivim ili opsidijansko crnim okvirom plus odgovarajućim remenom ili izborom remena u pastelno ljubičastoj, tamnoj boji cijana ili menta zelenoj boji.10

Napredni ANC i realistički zvuk uz Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro nudi zanimljivije iskustvo slušanja s ugrađenim impresivnim zvukom i novim načinima za realističan zvuk. Slušalice također podržavaju LDAC11, vodeći Bluetooth® kodek za bežično povezivanje slušalica. Uz aktivno poništavanje buke (ANC) do 52 dB12, Redmi Buds 5 Pro nudi izbor između tri ANC načina rada, AI prilagodljivog načina rada i tri dodatna načina transparentnosti koji korisnicima pomažu u inteligentnom prebacivanju između načina rada za ugodnije iskustvo slušanja u širokom rasponu scenarija.13 Korisnici također mogu personalizirati svoja audio iskustva s pet različitih EQ profila. Redmi Buds 5 Pro podržava do 10 sati neprekidnog slušanja i do 38 sati stalne upotrebe kada je uparen sa svojim ergonomskim kućištem.14 Redmi Buds 5 Pro dostupan je u ponoćno crnoj, mjesečno bijeloj i aurora ljubičastoj boji

Poboljšana audio iskustva uz Redmi Buds 5

Dizajniran da pruži poboljšano audio iskustvo, Redmi Buds 5 ima do 46dB ANC s tri načina rada koji pokrivaju širok raspon pozadinske buke. Osim toga, tri načina transparentnosti15 omogućuju korisnicima da čuju više onoga što žele, a manje onoga što ne žele. Redmi Buds 5 podržavaju do 10 sati kontinuiranog slušanja i do 40 sati korištenja kada su upareni s kućištem za punjenje.14 Ove slušalice dostupne su u tri boje: Crna, bijela ili nebesko plava. Kućište ima mat vanjštinu i sjajnu unutrašnjost s atraktivnim dizajnom svjetlosne trake.

Serija Redmi Buds 5 podržava korištenje aplikacije Xiaomi Earbuds koja je kompatibilna s raznim markama pametnih telefona. S ovom aplikacijom možete iskusiti proširenu funkcionalnost kao što je personalizirano poništavanje buke, inteligentno poništavanje buke prilagođeno ambijentu, prilagođeno podešavanje EQ-a i ugrađeni impresivni zvuk itd.16

Cijena i dostupnost17

Ponuda popusta na Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 počinje od 24. siječnja i trajat će samo ograničeno vrijeme, do 31. siječnja.

Redmi Note 13 Pro+5G će biti snižen s 479 EUR na 419 EUR; Redmi Note 13 Pro će biti snižen s 349 EUR na 299 EUR, a Redmi Note 13 će biti snižen s 259 EUR na 219 EUR.

Više informacija o ponudi dostupno na:

https://xiaomi.com.hr/redminote13/

Redmi Note 13 Pro+ 5G dolazi u ponoćno crnoj i aurora ljubičastoj boji, s dvije varijante pohrane 8+256GB po 479 EUR i 12+512GB po 529 EUR.

Redmi Note 13 Pro 5G nudi se u ponoćno crnoj, oceansko plavoj i aurora ljubičastoj boji s 8+256 GB prostora za pohranu po cijeni od 399 EUR.

Redmi Note 13 Pro dolazi u ponoćno crnoj, ljubičastoj boji lavande i šumsko zelenoj boji, s 8+256 GB prostora za pohranu po cijeni od 349 EUR.

Redmi Note 13 5G dolazi u grafitno crnoj, oceansko plavoj in arktičko bijeloj boji s 8+256 GB prostora za pohranu po cijeni od 299 EUR.

Redmi Note 13 dolazi u ponoćno crnoj, menta zelenoj, ledeno plavoj i oceanskoj boji zalaska sunca,18 s varijantom od 8+256 GB za pohranu po cijeni od 259 EUR.

Redmi Watch 4 dolazi u srebrno sivoj i obsidian crnoj boji s odgovarajućim remenom, već od 109 EUR.

Redmi Buds 5 Pro dolazi u ponoćno crnoj, mjesečno bijeloj i aurora ljubičastoj boji, već od 79 EUR.

Redmi Buds 5 dolazi u crnoj, bijeloj i nebesko plavoj boji već od 49 EUR.