"We drive football." To je moto Volkswagenovog angažmana u nogometnim vodama kad se radi o sponzorstvima. U doslovnom prijevodu bi to značilo "Mi vozimo nogomet." Automobilski koncern stavlja svoja vozila na raspolaganje nogometnim klubovima ili nacionalnim timovima. U slobodnom prijevodu bi taj slogan mogao značiti i "Mi unaprjeđujemo nogomet." VW si je kao sponzor kao cilj zadao poticanje veće doze diverziteta i ravnopravnosti spolova u tom sportu. U kojoj bi se mjeri taj koncern ubuduće mogao angažirati u svijetu nogometa? I hoće li taj angažman reducirati?

VW je u krizi. U dubokoj, u velikoj krizi. Po posljednjim informacijama koncern namjerava zatvoriti tri tvornice VW-a u Njemačkoj, a nekoliko desetaka tisuća zaposlenika bi moglo ostati bez radnog mjesta. U kontekstu loših vijesti o poslovanju i najavi žestokog kursa štednje je itekako moguće da VW stegne remen i po pitanju nogometnih sponzorstava. Volumen financijskog angažmana u tom području, po nekim procjenama, godišnje doseže troznamenkasti milijunski iznos. Zbog posljednje velike krize VW-a, a radilo se o skandalu s dizel-motorima 2015., njemački proizvođač automobila tada nije htio produžiti neke sponzorske ugovore, na primjer s dva kluba koja iza sebe imaju dugu tradiciju i veliku navijačku bazu: FC Schalke 04 i 1860 München.

Kompanija Volkswagen je utemeljena 1937., tijekom vladavine nacističkog režima. U 2023. godini koncern VW je, s ukupnim (i rekordnim prometom) od više od 320 milijardi eura, bio najveći svjetski proizvođač automobila. U protekloj godini koncern je svojim mušterijama isporučio više od devet milijuna vozila, a diljem svijeta koncern zapošljava oko 680.000 ljudi.

Značaj VfL Wolfsburga

Financiranje nogometa u VW-u ima tradiciju dugu skoro 80 godina. Klub VfL Wolfsburg je nastao 1945., nakon kraja Drugog svjetskog rata, i to kao sportski kolektiv Volkswagena ("Betriebssportgemeinschaft Volkswagenwerk"). Bundesligaški klub iz Wolfsburga, grada u kojem se nalazi centrala VW-a, za ovu kompaniju ima poseban značaj, to u Volkswagenu otvoreno priznaju. Koliko novca VW „pumpa" u klub, koji je pravno gledajući 100%-tna firma-kćer tog koncerna, nije poznato. Naime, zbog aktualne pravne konstrukcije, VW nije dužan javno objavljivati detaljne podatke o tome. Stručnjaci pretpostavljaju ipak da bi se moglo raditi o svoti između 70-80 milijuna eura godišnje. Bundesligaš iz Wolfsburga je 2009. osvojio titulu nogometnog prvaka Njemačke u muškoj konkurenciji. A 2015. i Njemački kup (DFB-Pokal). Od muške je pak puno uspješnija ženska ekipa VfL Wolfsburga: dva puta su nogometašice bile najbolje u Ligi prvaka (Champions League), na svom kontu imaju sedam titula prvakinja Njemačke, te čak 11 osvojenih nacionalnih kupova.

Volkswagen se ne definira kao "pouzdan partner" samo za svoj klub iz Wolfsburga. I u drugim njemačkim gradovima u kojima se nalaze tvornice VW-a, koncern podržava djelovanje lokalnih klubova - od profesionalnih do amaterskih razina. Na primjer u Hannoveru, Braunschweigu, Kasselu, Dresdenu ili Zwickauu. Volkswagen surađuje i s rekorderom po broj osvojenih titula (muške) Bundeslige, minhenskim Bayernom, i to u omladinskom sektoru. VW-ova 100%-tna firma-kćer Audi je osim toga jedan od najvažnijih sponzora minhenskog kluba. Audi drži 8,3% dionica Bayerna, a firma osim toga igračima i klupskim dužnosnicima na raspolaganje stavlja svoja vozila.

Ugovor s DFB-om

Kao "izvanredan primjer" za svoja nogometna sponzorstva, VW navodi svoj angažman pri Njemačkom nogometnom savezu (DFB). Još od 2012. koncern sponzorira DFB-Pokal. Od 2019. je VW glavni sponzor DFB-a, najvećeg nacionalnog nogometnog saveza na svijetu. U ovoj godini su dvije strane produžile sponzorski ugovor do 2028. Sudeći po medijskim navodima VW je ipak reducirao svoju financijsku podršku - s 30 na oko 20 milijuna eura godišnje. Volkswagen je takozvani partner mobilnosti DFB-a, a između ostaloga kompanija opskrbljuje mušku i žensku A-reprezentaciju službenim vozilima.

VW je već godinama aktivan i na međunarodnoj sceni. Kao partner po pitanju mobilnosti, njemački koncern surađuje s nekoliko nacionalnih nogometnih saveza i njihovim izabranim vrstama. VW je primjerice takve ugovor sklopio s viceprvakom svijetom Francuskom (od 2014.), Italijom (od 2023.), Nizozemskom (od 2021.), Švicarskom (od 2014.), Finskom (od 2017.), Danskom (od 2019.) i Luksemburgom (od 2018. godine).

Kooperacije postoje i s dva od tri domaćina predstojećeg Mundijala: u Kanadi VW sponzorira nacionalnu profesionalnu mušku ligu (Canadian Premier League), a u SAD-u je kocern "prezentacijski partner" nogometnog saveza US-Soccer: između ostaloga logotip VW-a se pojavljuje na dresovima koje članice i članovi američkih nacionalnih timova nose na treninzima - i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Ugovor vrijedi do kraja Svjetskog prvenstva 2026.

Kurs štednje

Vremenski su ograničene i druge internacionalne kooperacije. VW bi se dakle zbog aktualne krize mogao odlučiti da te ugovore jednostavno ne produžuje. A da sva ta silna partnerstva nisu zauvijek uklesana u kamen već smo vidjeli kod Europskog prvebstva 2024. u Njemačkoj. VW je na proteklim kontinentalnim turnirima bio auto-sponzor, no ovaj put je koncern (i ton a domaćem terenu!) odustao od sponzorstva i teren prepustio kineskom proizvođaču e-automobila BYD.

Kao obrazloženje je VW tada naveo "kurs štednje na svim razinama (...) s ciljem da se osigura budućnost Volkswagena." Drugim riječima: VW mora štedjeti. Pa i po pitanju svojih nogometnih sponzorstava.