Mnogi su u Volodimiru Zelenskom dugo vidjeli samo komičara koji se slučajno našao na funkciji predsjednika. U sukobu s Rusijom ovaj 44-godišnjak je sazrio u uglednog državnika

Glumac, politički klaun, potcijenjen čak i od svojih pristalica, na najvišoj funkciji u državi? Zapravo nezamislivo, ali taj čovjek ima nešto što nedostaje mnogim političarima i što mu omogućava da nadmaši samog sebe i postigne vrhunsku formu, posebno u vremenima krize: on je izvanredan komunikator. Mnoge njegove rečenice se dugo pamte i naći će put u udžbenike povijesti.

Ronald Reagan, koji je 1980. izabran za 40. predsjednika SAD-a, izgovorio je 12. lipnja 1987. kod Brandenburških vrata najčešće citiranu rečenicu razdoblja koje se pamti kao kraj Hladnog rata. „Gospodine Gorbačov, otvorite ova vrata. Srušite ovaj zid."

45 godina kasnije, čovjek sa sličnom biografijom pozdravlja svoje sunarodnike u video-porukama sa „Slobodni ljudi! Slobodna zemlja!". Volodimir Zelenski izgovara rečenice poput „Mi Ukrajinci smo miroljubiva nacija. Ali ako danas šutimo, sutra nas neće biti!" I kritizira nedostatak podrške iz inozemstva: „Potrebna nam je antiratna koalicija. Sami branimo svoju državu. Najmoćnije sile svijeta samo promatraju."

Od „sluge naroda" do predsjednika Ukrajine

Zelenski je na putu da se pretvori u istinskog heroja i sveca Ukrajine. Ne zna se, naravno, što će s njim biti nartednih dana i tjedana. Za Rusiju je on jedan od primarnih ciljeva, mnoge su naznake koje govore da ga žele ne samo maknuti s vlasti već najradije i smaknuti: Putin ga je proglasio svojom metom broj jedan.

No Zelenski na to sve reagira začuđujuće mirno i suvereno. U jutron nakon prvog velikog bombardiranja Kijeva on je s ulica grada poslao selfie-video poruke građanima grada i cijeloj Ukrajini: "Ja sam tu. Ne napuštam Kijev!", objavio je.

A novinska agencija AP javlja da je odbio američku ponudu da ga evakuiraju iz Kijeva. Navodno je na ponudu odgovorio: "Hvala Vam lijepo, ali ja trebam oružje za Ukrajinu, a ne mogućnost prijevoza za odlazak iz nje."

Od zabavljača koji se prije nekoliko godina satirično podsmjehivao korupciji i lošem upravljanju u Ukrajini u popularnoj seriji „Sluga naroda", Zelenski se razvio u ozbiljnog državnika koji u krizi naizgled bez napora pogađa pravi ton. Možda baš zato što je kao voditelj zabavnog programa, komičar i izuzetan retorički talent, prije nego što je postao predsjednik naučio kojim riječima može postići najveći mogući uticaj.

Zelenski kao izvanredan komunikator

Dok situacija u Ukrajini izgleda sve gore apeli Zelenskog postaju sve snažniji i patetičniji. Promatrači smatraju da je njegov govor ubrzo nakon ruske invazije bio najbolji u životu. Emotivan, neustrašiv i istovremeno odlučan, on ruskim trupama kaže: „Ako napadnete, vidjet ćete naša lica, a ne leđa!"

Ukrajinski predsjednik je također savršeno svladao umjetnost komunikacije na Twitteru. Svakog sata u svijet šalje precizne izjave, na primjer u petak popodne se zahvaljuje Švedskoj na vojnoj, tehničkoj i humanitarnoj podršci - na ukrajinskom i engleskom. I završava sažetim apelom: „Hajde da zajedno napravimo antiputinovsku koaliciju!"

Medijski dvoboj sa Vladimirom Putinom

Dio je paradoksalne povijesti ovog rata da je Ukrajina vojno inferiorna u odnosu na ruske napadače, ali je Zelenski Putina retorički jasno dobio na bodove. Poslije zbunjujućeg jednosatnog govora ruskog predsjednika o priznavanju istočnih ukrajinskih separatističkih oblasti, Zelenski svojim sunarodnjacima poručuje: „Ne paničite! Mi smo jaki i spremni na sve. Pobijedićemo, jer smo Ukrajina!" - i time je spriječio masovnu paniku.

Kada ruski predsjednik govori o „genocidu" u istočnoj Ukrajini i trabunja o nekakvoj „denacifikaciji" kao razlogu za rat, to posebno Zelenskom zvuči „smiješno". Šef ukrajinske države je odrastao u porodici koja govori ruski i židovskog je porijekla. Djed mu je bio Crvenoarmejac, a djedov brat je stradao u Holokaustu.

Zelenski je dugo loše kotirao

Zelenski vjerovatno nikada nije bio toliko popularan u Ukrajini kao sada. Istovremeno, mnogi njegovi sunarodnjaci prije rata s Rusijom su bili sve samo ne sretni što im je on šef države. Kada je preuzeo dužnost prije tri godine, nije mogao održati svoje obećanje da će okončati sukob u istočnoj Ukrajini. Nije bilo napretka u okvirima Minskog sporazuma, već se naprotiv sve polako raspadalo.

A tu je i skandal oko takozvanih Pandorinih papira, u koji je umiješan i Zelenski - navodni čistunac i borac protiv oligarha. Istraživanje međunarodne mreže novinara otkrilo je da Zelenskij posjeduje off-shore kompanije koje je indirektno platio jedan oligarh. Ukrajinski predsjednik je dio prihoda uložio u londonske nekretnine, a priča se da njegova supruga Elena i dalje zarađuje na off-shore imovini.

Ponovo prijeti Hladni rat

Krajem sedamdesetih Ronald Reagan je važio za ausajdera - na internim republikanskim predsjedničkim izborima za predsjedničku kandidaturu 1968. je izgubio od Richarda Nixona, a 1976. od Geralda Forda.

Ali onda je 1979. Sovjetski Savez napao Afganistan i Hladni rat se ponovo „razbuktao". Godinu dana kasnije Reagan je pobijedio na izborima protiv Jimmiya Cartera.

Danas se svijet se suočava sa novom verzijom Hladnog rata. Uloga Volodimira Zelenskog u njemu još nije utvrđena.