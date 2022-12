Donosimo vodič za boravak u prirodi svjetski poznatog fotografa i avanturista Gorana Jovića

Mate 50 Pro najnoviji je Huawei flagship uređaj na hrvatskom tržištu koji se može pohvaliti nizom vrhunskih tehnologija i korisnih značajki. Osim brzog procesora, sofisticiranog modernog dizajna, dugotrajne baterije i dostupnosti svih globalnih i lokalnih aplikacija, Mate 50 Pro ponosni je vlasnik i najbolje mobilne kamere na svijetu, što potvrđuju rezultati DXOMARK testiranja na kojem je uređaj ostvario najveći broj bodova u povijesti testiranja mobilnih kamera. Upravo zato ga koristi i Goran Jović, neumorni avanturist i svjetski nagrađivani fotograf, koji se, unatoč skromnoj naravi, može pohvaliti s više od 30 međunarodnih nagrada za fotografiju. Goran je rodom iz Gornjih Vinjana, gdje trenutno živi sa poslovnom partnericom i suprugom Dianom, a s obzirom da njihovi projekti uključuju fotografiju i snimanje videozapisa, njihov ured čini svako mjesto na koje kroče njihove noge.

Goran je po struci kineziolog i obožava provoditi vrijeme u prirodi, što je idealno jer ga prekrasne lokacije koje posjećuje motiviraju za stvaranje očaravajućih fotografija, koje je prepoznao te nagradio i National Geographic, jedan od najčitanijih časopisa svih vremena. Ne postoji kontinent kojeg nije posjetio, a njegov pustolovni duh vodio ga je i na mjesta poput planinskih masiva Himalaje i amazonske prašume. Osim pustolovnog duha, u nove avanture ga uvijek vodi i objektiv njegove kamere. Koristeći profesionalnu kameru na putovanjima dugi niz godina, shvatio je kako je puno praktičnije ponijeti mobitel s dobrom kamerom: „DSLR fotoaparati su teški i izrazito nepraktični kada je riječ o malo zahtjevnijem terenu poput planine ili rijeke, dok s druge strane, mobitel stane u svaki džep te odradi jednako dobar posao. Osim toga, mobitel mi služi za puno više od samog fotografiranja", ističe Goran.

Mate 50 Pro - vjerni suputnik na bilo kojoj lokaciji

Mnogi ljudi vole pobjeći iz grada i provesti vikend u prirodi. Netko preferira šetnju parkom, a netko će rado posjetiti jezero. Nadalje, ima i onih koji vole otići duboko u šumu, visoko na planinu ili na riječne brzace. Jedan od njih je i Goran Jović, koji ne propušta priliku za dobrom avanturom i fotografijom. Osim osnovne opreme, poput rezervne robe, vode, voća i energetskih pločica, vjerno ga prati i Huawei Mate 50 Pro.

„Priprema svakog novog posjeta prirodi kreće od doma. Otvorim Google, pretražim zanimljive lokacije koje još nisam posjetio, te ih po odabiru, prvo pomno istražim. Zatim putem HRT Meteo aplikacije provjerim kakvo će biti vrijeme, a prije puta obvezno napunim telefon. Baterija Mate 50 Pro pokazala se jako izdržljivom i nije me niti jednom razočarala. Čak sam jednom zaboravio napuniti telefon pa sam pričekao 20-ak minuta na HuaweiSuperCharge brzom punjenu i Mate je bio spreman za cjelodnevnu akciju. Po dolasku na lokaciju obavezno upalim Google Maps. Vrlo je bitno da u svakom trenutku znam gdje se nalazi najbliži planinarski dom, koliko sam udaljen od najbliže ceste, gdje se nalazi izvor pitke vode itd.", objašnjava Goran.

Mate 50 Pro sadrži AppGallery trgovinu, Huaweijevu vlastitu platformu za distribuciju aplikacija koja broji više od 216.000 globalnih i lokalnih aplikacija, uključujući i one najpopularnije, a od nedavno sadrži i Gspace, aplikaciju treće strane koja može pomoći korisnicima u pretrazi i pristupu svim popularnim Googleovim aplikacijama i uslugama.

„Kada pronađem lokaciju za fotografiranje, obavezno uključim Whatsapp lokaciju i pošaljem ju ženi za svaki slučaj, zato jer znam da ću se na tom mjestu duže zadržati. Zatim slijedi puštanje lagane muzike, najčešće preko Tidala ili Deezera i naravno, fotografiranje", otkriva Goran.

Mate 50 Pro sadrži IP68 certifikat otpornosti na prskanje, vodu i prašinu te nevjerojatnih 2 metra uranjanja u vodu, što svakome omogućuje stvaranje fotografija u raznim vremenskim uvjetima, čak i onim najekstremnijim u kakvima se Goran standardno nalazi. Boravak u prirodi za nekoga znači par sati, no za Gorana je to ponekad nekoliko dana. „Pametnom potrošnjom baterije, telefon redovito izdržava i po nekoliko dana, a spašava me SuperEnergy Boosting tehnologija, jer mi omogućuje tri sata životnog vijeka baterije ili do 12 minuta poziva u trenutku kada baterija padne na 1%", rekao je Goran.

Ono što kameru Mate 50 Pro pametnog telefona ističe od drugih uređaja je vrhunska 50 MP kamera s prvim u svijetu, fizički prilagodljivim otvorom blende podesivim na 10 razina, što korisnicima omogućuje široki izbor dubine polja oštrine, odnosno korisnik sam može odabrati subjekt fotografije i koliki fokus će staviti na njega. Vrhunska XMAGE tehnologija mobilne fotografije daje jasne rezultate i kroz prednju ultraširokokutnu 13 MP kameru, makro i periskopsku 64 MP kameru. „Huawei je još jednom pokazao zašto je u vrhu svjetskog tržišta kada su u pitanju kamere mobilnih telefona", oduševljeno je rekao Goran, pokazujući nam nevjerojatne prizore uslikane Mate 50 Pro pametnim telefonom u predivnoj Imotskoj krajini.

Goran Jović | Huawei Mate 50 Pro

„Fotografiranje pejzaža s elementima u prednjem planu je uvijek efektno jer na taj način naglašavamo prostornu dubinu" - Goran Jović

Goran Jović | Huawei Mate 50 Pro

„Prirodno svjetlo u pozadini savinutog lista, pod određenim kutom, stvara genijalan kontrast tamnih i svijetlih površina te detalji lista još više dolaze do izražaja" - Goran Jović

Goran Jović | Huawei Mate 50 Pro

„Elementi prednjeg plana često znaju biti atraktivni kao glavni motiv posebno ako imamo kvalitetnu kameru s isticanjem motiva u plitkom polju oštrine" - Goran Jović

Goran Jović | Huawei Mate 50 Pro

„Klasičan primjer 'zlatnog sata' gdje sunce idealno obasjava rubove litica sa stablima te ih na taj način izdvaja od pozadine" - Goran Jović