Godišnji horoskop za 2024. godinu Vodenjacima nije baš nešto dobar, kad uzmemo u obzir sve probleme koje ovaj svijet ima... a i novi će se problemi javiti kroz godinu... tako da... jel'...

Dragi Vodenjaci, 2024. godina za vas označava revoluciju, naznačujući novu eru u koju ulazite. To je zbog Plutona, planeta transformacije, koji ulazi u vaš znak 20. siječnja. Imali ste uvid u to što će to značiti za vas od travnja do lipnja 2023. Sve teme koje su se pojavile tijekom tih mjeseci dobit će značajan zamah u ovoj novoj godini.

Veljača je izvanredan mjesec za vas kada se Venera, Mars i Pluton poravnaju u vašem znaku, stvarajući visoko nabijenu i plodnu energiju, ali također vršeći pritisak na vašu energiju. Morat ćete uravnotežiti i kalibrirati aspekte svog profesionalnog života sa životom kod kuće.

Između veljače i ožujka može se pojaviti prilika za posao koja će poremetiti vaš kućni život ili čak ponuda u inozemstvu koja uključuje preseljenje. Niz pomrčina u ožujku i travnju pomaknut će vaš fokus na putovanja, veze s inozemstvom, komunikaciju i primanje zanimljivih prijedloga.

Travanj donosi još jedno važno usklađivanje za vas, s Jupiterom, planetom obilja, koji udružuje snage s Uranom, vašim vladajućim planetom i bogom radikalnih promjena. Ovo postavlja pozornicu za potencijalnu kupnju kuće, preseljenje ili preseljenje na uspješnije mjesto za vas i vaše financije u prvoj polovici godine.

U lipnju se ponovno aktivira vaša visoka plodnost i kreativnost. Ako želite imati dijete, postoji val ženske energije u vašem najplodnijem području, povećavajući vjerojatnost da vi ili netko vama blizak zatrudnite s djevojčicom. Također bi mogla postojati prekrasna kreativna prilika, brza romantična veza koja vodi do toliko željene stabilnosti u vezi ili jedno od vaše djece prolazi kroz pozitivnu fazu. To je vrlo uspješna i kreativna energija za vas.

Srpanj i kolovoz bit će zabavni mjeseci, ali bi mogli biti i pomalo užurbani, posebno zato što od rujna do studenog imamo drugu sezonu pomrčina u godini. Za vas je to povezano sa značajnom kupnjom, ulaganjem ili završetkom načina nabave ili generiranja resursa za stvaranje novog, mnogo većeg izvora prihoda u 2025.

To će biti usko povezano s odlukama koje donosite u vezi nekretnina i ponuda poslova između veljače i travnja. Također možete dobiti značajan financijski poticaj ili povećanje plaće zbog većeg priznanja na poslu.

U listopadu je pomrčina Sunca u Vagi, vašoj zoni vanjskih poslova, visokog obrazovanja, mudrosti i putovanja. Ovo sugerira novi ciklus na horizontu, gdje ćete se otvoriti novoj mudrosti ili se baviti pravnim stvarima vezanim uz boravak, vize ili državljanstvo. Ovo će se povezati s događajima s kojima ste se bavili krajem ožujka 2024.

Godina završava s Marsom, planetom akcije, koji u prosincu ulazi u vašu zonu odnosa.

Evo godišnjeg horoskopa za 2024. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







Ovaj horoskop je autorski zaštićen i nije dozvoljeno njegovo kopiranje i objavljivanje u drugim medijima u bilo kojem obliku osim u obliku linka koji vodi na originalni članak uz najviše 300 znakova prenešenog teksta. © Metro-portal