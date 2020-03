Vječna milost d.o.o. (Perpetual Grace, LTD), neo-noir triler s oskarovcem Benom Kingsleyjem (Gandhi, Lucky Number Slevin, Iron Man3) u glavnoj ulozi nova je serija na Pickbox NOW koju ne želite propustiti. Kritičari je opisuju kao jedinstveno neobičnu, sa sjajnom glumačkom postavom koju predvodi Ben Kingsley. Seriju kroz deset epizoda odlikuju impresivne scene i uvrnuti užici, a na Pickbox NOW dolazi 3. travnja.

ZVJEZDANA GLUMAČKA POSTAVA

Uz nagrađivanog glumca Bena Kingsleyja, zvjezdanu glumačku postavu nove neo-noir triler-serije čine Jimmi Simpson (It's Always Sunny in Philadelphia, House of Cards, Westworld), Luis Guzmán (How to Make It in America, Narcos), Damon Herriman (Mindhunter), Chris Conrad (Patriot) i Jacki Weaver (Silver Linings Playbook).

O ČEMU JE RIJEČ?

Serija je smještena u New Mexicu, gdje pratimo Jamesa (Jimmi Simpson) koji upoznaje mađioničara Paula (Damon Herriman), sina pastora Byrona (Ben Kinglsey). Paul nije u dobrim odnosima s ocem, posebice zato što njegov otac, pastor, prezire magiju.

Zato Paul skuje pakleni plan i nagovori Jamesa da ukradu novac njegovu ocu, koji skriva u svojoj kompaniji imena Lady of Perpetual Grace, d.o.o. No pastor je zapravo puno opasniji nego što James to očekuje. Kreće njihova igra nadmudrivanja, koju će zakomplicirati i drugi čudni i zanimljivi likovi.

