HBO je objavio službeni teaser za HBO Original polusatnu dramsku seriju „Vitez Sedam Kraljevstava" (A Knight of the Seven Kingdoms) tijekom panela na New York Comic Conu. Iz svijeta Westerosa dolazi dirljiva priča o avanturama neočekivanog dvojca. Premijera će biti 19. siječnja na HBO Max streaming platformi, a na HBO kanalu istog dana u 20:00 h, dok će nove epizode šestodijelne sezone izlazit tjedno.

Sto godina prije događaja iz „Igre prijestolja", dva nevjerojatna junaka lutala su Westerosom. Mladi, naivni, ali hrabri vitez Ser Duncan Visoki i njegov maleni štitonoša Egg. Radnja je smještena u doba kada Targaryeni još uvijek vladaju Željeznim prijestoljem, a sjećanje na posljednjeg zmaja još nije izblijedjelo. Velike sudbine, moćni neprijatelji i opasne pustolovine čekaju ove neobične i neusporedive prijatelje.

U glavnim ulogama su Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor i Daniel Monks.

Izvršni producent i su-kreator je George R. R. Martin, uz su-kreatora, showrunnera i izvršnog producenta Ira Parkera. Redatelji su Owen Harris i Sarah Adina Smith, a izvršni producenti Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis.