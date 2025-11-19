Visa Direct pilot program za isplatu putem stabilnih kriptovaluta ubrzava pristup sredstvima za kreatore i radnike na povremenim poslovima

Na Web Summitu, Visa Inc. (V) najavila je revolucionarni pilot program koji omogućuje tvrtkama i platformama slanje isplata izravno u novčanike primatelja koji se koriste za čuvanje stabilnih kriptovaluta. Za tvrtke koje koriste Visa Direct, isplate se mogu financirati u fiat valuti, dok primatelji mogu odabrati primanje sredstava u stabilnim kriptovalutama vezanim uz USD, poput USDC-a, čime se transformira brzina i dostupnost globalnih isplata.

Ova inovacija proširuje doseg Visa Directa pružajući kreatorima, freelancerima i tržištima stabilnu vrijednost i brži pristup sredstvima, čak i na tržištima pogođenima valutnim nestabilnostima ili ograničenom bankarskom infrastrukturom.

„Pokretanje isplata u stabilnim kriptovalutama znači omogućavanje univerzalnog pristupa novcu u minutama, a ne danima - za svakoga, bilo gdje u svijetu", rekao je Chris Newkirk, predsjednik odjela za komercijalna rješenja i prijenos novca u Visi te dodao da „bilo da se radi o kreatoru koji gradi digitalni brend, tvrtki koja ulazi na nova globalna tržišta ili freelanceru koji radi preko granica, svi imaju koristi od bržeg i fleksibilnijeg prijenosa novca."

Prema novom istraživanju Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report, brži pristup sredstvima rangiran je kao glavni razlog zašto digitalni kreatori sadržaja preferiraju digitalne metode plaćanja. Pedeset i sedam posto (57%) navelo je trenutačni pristup kao vodeću motivaciju za odabir digitalnih metoda plaćanja za rad na kreiranju sadržaja.

Ovaj najnoviji pilot unapređuje Visinu inovaciju u plaćanjima temeljenima na stabilnim kriptovalutama. Na SIBOS-u u rujnu, Visa je najavila je pilot program koji omogućuje tvrtkama pred financiranje isplata koristeći stabilne kriptovalute, a zajedno ovi pilot programi otključavajući pristup i veću financijsku fleksibilnost za klijente Vise, ali i milijune korisnika diljem svijeta.

Glavne značajke Visa Direct pilot programa za isplatu putem stabilnih kriptovaluta:

Kontinuirana praktičnost: Potrošači, kreatori i freelanceri moći će pristupiti isplatama u stabilnim kriptovalutama gotovo trenutačno, bez potrebe za usklađivanjem s radnim vremenom banaka.

Valuta bez granica za digitalno doba: Stabilne kriptovalute mogu omogućiti pristup sredstvima u područjima gdje nema dovoljno banaka ili gdje USD računi nisu dostupni.

Povećana transparentnost: Svaka transakcija trajno se bilježi na blockchainu, podržavajući reviziju, usklađenost i potvrdu primitka.