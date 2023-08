Hrvatski korisnici Vibera sada mogu trenutačno slati novac prijateljima i članovima obitelji bez naknada

Rakuten Viber, globalni lider u privatnoj i sigurnoj komunikaciji putem poruka i glasovnih poziva, najavljuje da će mogućnost plaćanja putem Vibera biti službeno dostupna svim korisnicima u Hrvatskoj u najnovijoj verziji aplikacije. S ovom novom funkcijom plaćanja, platforma nastavlja svoje putovanje prema postizanju statusa super-aplikacije pružanjem brzih i besplatnih prijenosa novca u stvarnom vremenu između korisničkih računa.

Usluga u Hrvatsku dolazi nakon uspješne implementacije rješenja za plaćanje u sedam europskih zemalja: Njemačkoj, Grčkoj, Cipru, Slovačkoj, Litvi, Sloveniji i Estoniji, omogućujući korisnicima trenutne i besplatne međunarodne transakcije između ovih zemalja, uz plan za proširenje na više zemalja i valuta u budućnosti.

Korisnici u Hrvatskoj mogu jednostavno i sigurno zatražiti i poslati novac jedni drugima postavljanjem digitalnog novčanika. Mobilni novčanici se uglavnom mogu kreirati u manje od minute putem jednostavne registracije koja zahtijeva osnovne podatke o korisniku. Ova registracija omogućuje transakcije do 120 EUR, no uz dodatnu provjeru korisnici mogu slati do 4.500 EUR. Korisnik koji koristi plaćanje također može poslati novac sa svog novčanika na drugi račun, čak i ako primatelj još nema Viber novčanik. Sve ove mogućnosti bit će dostupne korisnicima Vibera u Hrvatskoj.

Kako bi pružio licencirane usluge plaćanja u prvih osam tržišta, Viber je sklopio partnerstvo s Rapydom, globalnom tvrtkom za fintech usluge. Rapyd integrira svoje licencirane usluge za obradu plaćanja izravno u Viber aplikaciju kako bi omogućio plaćanja unutar aplikacije. Korisnici Vibera mogu pristupiti raznim dodatnim financijskim uslugama, uključujući:

Viber-do-Viber plaćanja putem novčanika: Unutar Hrvatske šaljite i primajte novac svojim prijateljima i obitelji putem Vibera odmah i besplatno, čak i ako još nemaju Viber novčanik. Plaćanja u chatovima: Pošaljite, zatražite i primajte novac izravno u svojim chatovima u samo 3 koraka, jednostavno poput slanja fotografije. Bankovni prijenosi: Pošaljite plaćanje na bilo koji lokalni bankovni račun za besplatno plaćanje mjesečnih troškova poput računa za komunalne usluge. Ekskluzivni popusti i nagrade: Korisnici će dobiti ekskluzivnu oznaku na svom profilu, a Viber Out nagrađuje popustima koje sponzoriraju partneri koji će uskoro biti dostupni.

Kako bi počeli koristiti plaćanja na Viberu, korisnici moraju postaviti osobni identifikacijski kod ili biometrijsko prepoznavanje za omogućavanje sigurnih transakcija. Potvrde o plaćanju automatski se šalju s uključenom obostranom enkripcijom, baš kao i sva privatna komunikacija na Viberu. Dodatno, Viberov tim za podršku bit će dostupan za odgovaranje na pitanja na lokalnim jezicima.

"Opcija plaćanja sada korisnicima omogućuje da besplatno zatraže i pošalju novac prijateljima i obitelji, a da pritom ne napuštaju razgovor u jednoj od najkorištenijih komunikacijskih aplikacija u Hrvatskoj. Ovo je naša vizija obogaćivanja života ljudi - stvaramo dodanu vrijednosti uvodeći usluge koje su istovremeno praktične, brze i sigurne", izjavio je Ritesh Shah, potpredsjednik FinTech i poslovnih rješenja u tvrtki Rakuten Viber.