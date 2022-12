Rakuten Viber, jedna od najvećih svjetskih komunikacijskih aplikacija, uvijek se trudio kontinuirano ulagati u poboljšanje svojih glavnih značajki te svojim korisnicima ponuditi nove vrijedne usluge i atraktivne ponude. Iako je svoj poslovni put počeo kao aplikacija za pozive, Viber danas stremi postati super-aplikacija s porukama u srži i širokim rasponom značajki koje u svakoj situaciji mogu zadovoljiti različite potrebe korisnika. Od zabavnih AR filtera i odličnih stickera koji će začiniti razgovore, do servisnih botova i usluga plaćanja koji će korisnicima olakšati svakodnevicu.

Viber također nudi savršeno rješenje za sve koji vole putovati, posluju na više tržišta ili žive (ili imaju rodbinu) u inozemstvu. Predstavljamo vam Viber Out - uslugu za korisnike koji imaju potrebu za visokokvalitetnim, cjenovno pristupačnim i sigurnim domaćim i međunarodnim pozivima. Viber Out je IP (VoIP) usluga koja omogućuje pozivanje bilo kojeg fiksnog i mobilnog telefona bilo gdje u svijetu, čak i ako sugovornik ne koristi Viber. Poziv se upućuje iz Viber aplikacije i prima se kao običan telefonski poziv. Sve što trebate je kupiti pay-as-you-go kredit ili plan pretplate koji nudi razne mogućnosti pozivanja te osigurati stabilnu internetsku vezu.

Prema Gov.hr više od 3 milijuna Hrvata živi izvan domovine. Osim što Hrvati vole ostati povezani sa svojim najbližima koji žive u inozemstvu, također vole putovati u toplija odredišta tijekom blagdanskih mjeseci. Prema Viberovim internim podacima, hrvatski korisnici ove su godine, koristeći Viber Out, najviše zvali tijekom ljeta, Božića i Dana žena. Najviše koriste plan pretplate za cijeli svijet - koji im daje priliku pozivati sve mobilne i fiksne telefone u 60 zemalja diljem svijeta za samo 5,99 EUR mjesečno s mogućnošću otkazivanja u bilo kojem trenutku. Među prvim zemljama koje su građani Hrvatske najviše zvali tijekom ove godine su Srbija i Velika Britanija.

Kako bismo pokazali koliko je lako ostati u kontaktu bez ozbiljnog utjecaja na vaš mjesečni budžet, Viber Out ima novogodišnju ponudu koja počinje 23. prosinca i vrijedi do 30. prosinca. Ponuda će vam omogućiti da, prilikom nadopunjavanja svojeg salda, dobijete nekoliko dodatnih minuta bez dodatnih troškova. Ponuda će biti detaljno opisana na zaslonu Viber Out (također dostupan ovdje na datum početka ponude. Želimo vam da s Viber Out premostite fizičku udaljenost s voljenim osobama bez obzira na to gdje se nalazite.