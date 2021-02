Siniša Labrović u Pogonu izlaže dva svoja rada: "You" i "Private Property" koji do sada još nisu bili prikazani u Zagrebu. Prava prilika da ponovno navratite u Jedinstvo!

Siniša Labrović: Private Property (2017.) & You (2020.) , otvorenje 19.02.2021. u 20h, radno vrijeme izložbe 20.02 - 25.02.2021. | 16-20h | Pogon Jedinstvo, velika dvorana |

Organizator: Galerija 90-60-90 | Ulaz: slobodan.

Siniša Labrović predstavlja dva u Zagrebu dosad nepredstavljena rada, Private Propetry iz 2017. i You iz 2020. Izložba se nastavlja na tematski ciklus izložbi Galerije 90-60-90/ "Čije je što?" u 2021. godini. Na izložbi će biti predstavljene fotografije i popratna video dokumentacija radova.

Private Property (2017.)

"Private Property sastoji se od trajne tetovaže - teksta PRIVATE PROPERTY koji se nalazi na mom čelu i tetovaže mrtvačke lubanje i teksta NO TRESPASSING koji se nalaze na tjemenu. Takav tekstualno-znakovni komplet obično nalazimo na kapijama i ulaznim vratima bogatijih imanja, vila i slično, a upozorava nas da njegovo kršenje može imati ozbiljne posljedice. Živimo u svijetu u kojemu je sve monetizirano, instrumentalizirano, ekonomski i tržišno vrednovano - priroda, društvo, uvjerenja i vrijednosti, ali i sam čovjek, i to ne više samo u njegovom radno-profesionalnom dijelu, nego u cjelini svoga vremena i biološko-tjelesnog postojanja. Tehnologija i algoritmi nas prate u svakom dijelu našeg života i monetiziraju našu komunikaciju, vrijeme, sklonosti, potrebe i navike, gotovo svaki segement našega društvenog života. Znanost i biotehnologija prodiru u naše tijelo sve do njegove zadnje stanice i subatomske razine, monetizirajući sve, od enzima i molekula do načina kako funkcionira mozak i tijelo u cjelini. Gotovo da ne postoji ništa na Zemlji što nije "vlasništvo". (...)

You (2020.)

"U novom političkom i društvenom stanju uzrokovanom virusom COVID-19 nalazimo se u paradoksalnoj situaciji. Čini se kao da živimo u gotovo "idealnom" planetarnom socijalizmu, ili barem negovoj biološkoj verziji (ujedinjeno čovječanstvo protiv zajedničkog neprijatelja, jednako smo izloženi zarazi, borimo se da spasimo najslabije među nama, zajednički su napor i stremljenje s visokim stupnjem brige o općem dobru), a s tim socijalizmom ukrštava se istodobno idealni solipsizam neoliberalizma i kapitalizma (potpuna distanca i odvojenost od drugih, atomizirana individualiziranost, drugi su opasnost, drugi su konkurenti, drastična je razlika u mogućnosti brige za bolesne između bogatih i siromašnih). Od ponuđenih mjesta na rubu privatnog i javnog balkon mi se činio najprivlačnijim i zbog njegove bogate historije političke agitacije. Lenjin, Mussolini, Hitler, Gottwald, Tito i mnogi drugi s balkona su se obraćali masama. Balkon čuva fizičku distancu od drugoga, a ipak ulazi u javni prostor. Kao sredstvo svog političkog i društvenog obraćanja izabrao sam transparent. Njime izražavamo neko važno, kratko i borbeno znakovno-tekstualno ZA ili PROTIV koje se tiče javnoga interesa. Zbog prirode situacije u kojoj se nalazimo, svatko drugi moj je drug i suborac, ali istodobno on je za mene i potencijalna opasnost. I on i ja mogući smo agenti našeg neprijatelja, a da to i ne znamo. Idealna forma bliskosti postaje fizička distanca. Svatko drugi za mene postaje apsolutno važan. Zato mu se obraćam pa na transparent pišem YOU, istodobno izražavajući svoje ZA i svoje PROTIV njega stvarajući tako našu sudbinsku zajednicu u nadi da zajednički možemo izdržati ovu kušnju i pobijediti." (S. Labrović)