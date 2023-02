Ljubavni horoskop za Valentinovo - pronađite ljubavne sklonosti svog i znakova horoskopa koji vas zanimaju

Danas je Valentinovo i vjerojatno neki ljudi razbijaju glavu što kupiti partneru i kako će se provesti večeras.

Pa eto, da ne bi bili u neznanju... evo vam valentinovski horoskop pa pročitajte ;)

Ovan (21. 3. - 20. 4.)

Vladar Ovna je adrenalinski Mars, koji daje snagu za strastvenu ljubav. Kada Ovan jednom odluči da mu se netko sviđa, preskače se uvod i odmah se kreće ravno na osobu iz snova. Kako biste Ovna zadržali zainteresiranim za sebe, ljubav treba biti erotična i naelektrizirana. No, oni se vole igrati i lovice, pa im nemojte dozvoliti da osvoje vaše srce prebrzo kako ne bi izgubili interes. Recept za lov na Ovna je jednostavan, malo se pravite nedostižnima, no ne previše.

Bik (21. 4. - 21. 5.)



Bikovi obožavaju biti zaljubljeni. Vođeni svojim vladarom Venerom obožavaju imati lijepe stvari, što ih čini partnerima koji se uvijek trude osigurati sve potrebno. Također su i stabilni partneri koji preferiraju dulje veze. Neizlječivo su romantični, pa ako ste odlučili život provesti s Bikom, dobro bi bilo da se priviknete na takvo ponašanje. Bikovi ne vole promjene, pa zadržite određene navike u svom životu. Ako se mogu osloniti na vas, nikada vas neće napustiti.

Blizanci (22. 5. - 21. 6.)



Planeta komunikacije Merkur vladar je Blizanaca, pa su vrlo rječiti i osobni sa svojim partnerima. S Blizancima mora postojati jednostavna komunikacija, jer ako postoji i najmanji znak kompliciranja, takva veza neće potrajati. Učinak Marsove energije na Blizance je snažan i drži njihov um aktivnim u svakom trenutku, dozvoljavajući im da budu fleksibilni i spontani. Ako želite uloviti Blizanca, organizirajte različite aktivnosti zajedno, neka budu zabavne i bez prevelikih komplikacija pa će pripadnici ovog znaka jednostavno obožavati provoditi vrijeme s vama.

Rak (22. 6. - 22. 7.)



Rakovima vlada stalno promjenjivi Mjesec, a kako se tu radi o ženskoj energiji, Rakovi imaju snažno izražene karakteristike Venere, dok je napasni Mars kod njih nešto povučeniji. Rakovi su osjetljivi, intuitivni ljudi koji se trebaju osjećati usklađeno s partnerom. Ako tok energije između vas i Raka nije ravnomjeran i uravnotežen, nema potrebe da pokušavate dalje, jer nikad nećete nadvladati ovaj nevidljivi element razdora. No, kako biste osvojili Raka, trebate biti prirodno privlačni, a neće škoditi i podeblji bankovni račun.

Lav (23. 7. - 22. 8.)



S vladarom Suncem, Lavovi su prirodni vođe koji odmah preuzimaju kontrolu u vezi. Takva njihova energija snažno je povezana s energijom Marsa, pa Lavovi vole biti pohvaljeni zbog svojih dobrih strana. Kada pokušavate osvojiti ljubav Lava, laskanje će vas odvesti daleko, no nemojte prestati čim zadobijete njihovu pažnju. Ako ih želite zadržati zadovoljne kraj sebe, neka komplimenti sami teku. Energija Venere pokazuje se u njihovoj dobrohotnosti, pogotovo prema osobama koje vole, poštuju i štite. Budite im povjerenik, prijatelj, ljubavnik i sve između toga, izgledajte kao milijun dolara i bit ćete savršen partner za Lava.

Djevica (23. 8. - 22. 9.)



Kada su Djevice zaljubljene, usklađene su s energijom Venere i potpuno posvećene svom partneru. Napravit će gotovo sve kako bi izbjegle prekid veze, pa iako postoji velika vjerojatnost za povremene probleme, one će se potruditi da veza radi i dalje. S druge strane, ako se ipak pojave nepremostive razlike, priključit će se na energiju Marsa i zalupiti vam vrata u lice. Djevicama vlada intelektualna strana Merkura, pa im je kvalitetan razgovor potreban kao i zrak. Ako želite privući Djevicu, shvatite ozbiljno sve što govore i nikad ih nemojte ismijavati.

Vaga (23. 9. - 22. 10.)



Vagama vlada Venera i one su zaljubljene u ljubav. Toliko im je potrebna da su u stalnom strahu da će odabrati krivu osobu. Kad se tome doda njihova potreba za ocjenjivanjem svega i brojanjem svih argumenata za i protiv, nekad im se dogodi da jednostavno ne vide ljubav koja stoji ravno ispred njih. To su ljudi unutarnje ljepote, pa iako vole umjetnost i kulturu u svom okruženju, osoba koju vole mora isijavati iznutra. Vage vole harmonične odnose, pa ako se želite držati za ruke s Vagom do kraja života, budite nježni, brižni i obzirni.

Škorpion (23. 10. - 21. 11.)



Vladar Škorpiona je duboka i intenzivna energija Plutona, no tradicionalno se naslanjaju na Mars. U skladu s tom energijom, Škorpioni su strastveni i aktivni ljubavnici, no s druge strane prilično povučeni u sebe pa možete očekivati da žele znati svaku sitnicu o vama dok sami nisu spremni otkriti previše. Ako se zaljubite u Škorpiona, budite vjerni, jer će ih i najmanji znak flerta otjerati zauvijek. Ali, energija Venere može transformirati Škorpiona u boga ili božicu ljubavi, pa nemojte pokušavati kontrolirati svog partnera u ovom znaku, jer neće ići. Oni su glavni, i tu pomoći nema.

Strijelac (22. 11. - 21. 12.)



S vladarom Jupiterom, ovi slobodoumni ljudi mrze biti ograničeni. Vole biti u vezi, no radije s osobom koja je i sama neovisna. Kao vatreni znak usklađeni su s ljutom Marsovom energije i nije ih strah poduzeti potrebne korake da bi bili zadovoljni. Energija Venere pokazuje se u njihovoj želji za ljubavnim užicima. Kako bi privukli i zadržali pažnju Strijelca, priđite im na intelektualnoj razini, razgovarajte o filozofskim pitanjima i misterijama života. Nemojte lagati, jer čak i lagano iskrivljavanje istine natjerat će ih da posumnjaju u vašu iskrenost. Budite velikodušni, puni ljubavi i dobre volje i privući ćete pažnju Strijelca, a ukoliko ste pri tome i svjetski putnik, odlično.

Jarac (22. 12. - 20. 1.)



U ljubavnom životu Jarci imaju odličan balans Venerine i Marsove energije, jer spremno prihvaćaju Mars i preuzimaju volan u svoje ruke, a kad se zaljube mogu biti mazni i puni nježnosti. Iako mogu imati ozbiljnu fasadu, ispod nje su jednaki kao i svi drugi, u potrazi za ljubavi. Ponekad mogu odavati dojam osoba koje uživaju u usputnim flertovima, no njihovo srce žudi za nekim s kim mogu ostvariti dugotrajnu vezu. Prije nego što uđete u dugu vezu s Jarcem, budite spremni na vjernost, izrazite im svoju ljubav i pritom to stvarno mislite, i potrudite se voljeti svaki dio svog partnera, dobar, loš i iritantan.

Vodenjak (21. 1. - 18. 2.)



Glavna stvar koju morate imati na umu kada pokušavate uloviti Vodenjaka je da ih nikada nećete imati u potpunosti. Oni su neovisni individualisti koji rade svoje odluke o životu koje odgovaraju njihovim željama. Vladar im je Uran, pa su prilično nekonvencionalni. Ako i samo i pomislite da biste ih mogli mijenjati ili prisiljavati da budu nešto što nisu, zaboravite to odmah. Ako ih se stjera u ugao, proradit će Marsova enegija tvrdoglavosti, agresije i arogancije. No, uvijek možete podilaziti energiji Venere, ponašati se prema njima kao prema najboljim prijateljima, dozvolite im slobodu bez pitanja, ponudite povjerenje, lojalnost i vjernost i nikada neće otići od vas.

Ribe (19. 2. - 20. 3.)



Ribe su romantične, vole ljubav i tako se treba prema njima ponašati. Vođene Neptunom prilično su intuitivne i maštovite, pa ih ljubav podiže i veseli. Ako energija u vezi postane prigušena, teška i puna kritike, brzo će otići na drugu stranu. Nemojte čak ni loše misliti o Ribama, jer one će to osjetiti. Ne funkcioniraju pretjerano dobro s Marsovom energijom nego se vole priljubiti uz Veneru, njenu mekoću i nježnost. Tetošite ih kao osobe koje volite najviše na cijelom svijetu, stalno im ponavljajte da ih volite i nikad nemojte zaboraviti rođendan ili godišnjicu.