Godišnji horoskop za 2023. godinu ne može baš biti toliko dobar u sve probleme koje ovaj svijet trenutno ima, no ipak se može reći da se vidi svjetlo na kraju tunela

Godišnji horoskop za 2023. godinu je nezahvalna tema - sigurno će svi biti barem nekim dijelom nezadovoljni jer, budimo realni, godina pred nama u ovom trenutku ne izgleda niti ne zvuči kao nešto što smo u životu željeli...

Od rata u Ukrajini do rasta cijena, inflacije, problema s naftom i plinom, sve ovo pogađa apsolutno sve, osim vjerojatno vrlo uzak krug izabranih lovatora koji ionako žive u nekom paralelnom svemiru, no kako bilo da bilo - moramo ga napisati i pokušati naći u njemu nešto što bi nas izvuklo. Pa da krenemo...

Za početak godine imamo problem, a bogami na kraju iste - Merkur je retrogradan u oba slučaja, što neće biti najbolje ako mislite raditi velike planove jer lova tada ne može doći, znači - pričekajte na početku i na kraju godine prije nego što nešto odlučite i krenete raditi da ne bi bilo poslije...

Novu godinu zapravo trebate početi 21. siječnja kad će mladi Mjesec ući u Vodenjaka - da, bit će luda godina, naravno, Vodenjaci su takvi, ali će biti sigurno bolja nego da je isplanirate prije toga. Mladi Mjesec je najbolji početak svega, stoga...

Sredina godine rezervirana je za Jupitera u Ovnu - em golemi i snažni Jupiter ne gleda pretjerano oko sebe, a bogami su i Ovnovi takvi, tako da treba pripaziti da ne budete nikome na putu. Borbena varijanta Jupitera bit će od 10. svibnja do 30. listopada i to je pravo vrijeme za velike promjene - od rata u Ukrajini preko LGBTIQ prava do svih onih koji trebaju ostvariti neka prava koja su im uskraćena.

Svim će znakovima biti testirana snaga i vjera (u bilo kom obliku) tijekom pomrčine Mjeseca u Škorpionu 5. svibnja i 14. listopada pomrčina Sunca u Vagi, no ako nakon toga sve ostane kako treba, dobri ste i sigurni za duže vrijeme.

Za kraj, Vodenjacima se sprema nešto što nitko od nas na svijetu još nije uspio doživjeti - ulazak Plutona u Vodenjaka... zadnji puta se to događalo krajem 18. stoljaća! Vjerujte, ne znamo kako će to izgledati i što će raditi 20 godina u tom znaku, ali smo sigurni da će napraviti tektonske promjene.

Sve u svemu, godina može biti dobra, može biti čak i genijalna ako se odmaknete od inflacije, rata i gluposti... možda bi bilo najbolje preseliti negdje u prirodu i živjeti kako želite - to definitivno želimo svima!

Mjesečeve mijene u 2023. godini

Evo godišnjeg horoskopa za 2023. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

