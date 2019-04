Ova akcija ne provodi se da se nahrane gladni, već da razveselimo obitelji namirnicama koje si one u svojoj svakodnevnici nikako ne mogu priuštiti

Uskrs na dar je akcija koja se održava već sedmu godinu za redom. U mjesec dana, od 8. do 20. travnja, namirnice se trebaju prikupiti, posložiti, popisati, ispisati papire, a sve to mora biti tjedan dana prije Uskrsa gotovo kako bi i volonteri imali par dana za sebe i svoje.

"Volimo napomenuti da se ova akcija ne provodi da "nahranimo gladne" već da razveselimo obitelji namirnicama koje si one u svojoj svakodnevnici nikako ne mogu priuštiti, kažu iz humanitarne udruge FB Humanitarci Zagreb.

Kao što je već uobičajeno, prikupljat će se šunkice (pazite na rok trajanja) i druge suhomesnate proizvode, tvrde sireve, sirne i čokoladne namaze, grašak, kisele krastavce, majonezu, kečap, hren, senf, pince, konzervirano voće, pudinge, marmelade, kave, kakao, mak, orahe, lješnjake, šećer u prahu, grožđice, rum, trajno mlijeko, slatko vrhnje, prašak za šlag i drugo potrebno za kolače.

Također i boje za jaja, naljepnice, puno keksa, čokolada i slatkiša te još mnogo toga, kako bi naši korisnici koji su slabog imovinskog statusa zaista osjetili duh blagdana i sami mogli za svoje obitelji pripremiti kolače i sve one ostale male stvarčice koje trebaju biti dio blagdanske atmosfere.

Naravno, i sve ono čemu se i inače djeca vesele kao što su čokolino, nutella i sl. Od prikupljenih donacija slagat će se paketi za svaku obitelj, namjenski, po broju ukućana i djece.

Za razliku od božićne akcije, poklone ne daruju za Uskrs, ali naravno neku sitnicu poput nove manje igračke, ukrasa za kosu ili nešto šminke ili higijene uvijek možete priložiti, poručuju iz udruge.

Ako ne želite donositi hranu i lakše vam je uplatiti koju kunicu, to uvijek možete učiniti na podračun otvoren samo za ovu akciju:

ERSTE BANKA IBAN HR 112 402 006 15 000 39064

(u kućicu ispred poziva na broj upišite 00, a kao poziv na broj 99)

Ukoliko želite ostati anonimni, to molimo napišite u opis plaćanja.

ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA:

Erste Banka, Jadranski trg, 51000 Rijeka, Croatia

SWIFT ESBCHR22 IBAN: HR4824020061100677079

Kako, gdje i kada predati donacije?

Dežurstvo za donatore radi svaki ponedjeljak i četvrtak od 17:00 do 19:00 sati, srijedom pd 12:00 do 14:00 sati te nedjeljom od 11 do 13 sati na adresi Lašćinska 114, garaža lijevo.

Možete poslati i s kioska Tiska, samo je potrebno javiti da će se paket slati. Detaljnije informacije o ostalim načinima prikupljanja pogledajte ovdje.