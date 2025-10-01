Upravo smo se sastali s Europskom komisijom
Naš pokret je prvi put imao priliku predstaviti naš prijedlog za siguran i dostupan pobačaj Europskoj komisiji - i simbolično uručiti vaša pisma podrške
Ovdje Nika, koordinatorica kampanje My Voice, My Choice.
Danas je bio važan dan za nas. Naš pokret je prvi put imao priliku predstaviti naš prijedlog za siguran i dostupan pobačaj Europskoj komisiji - i simbolično uručiti vaša pisma podrške.
Moram priznati da sam se na početku malo bojala, ali ubrzo sam shvatila koliko sam privilegirana što sam mogla govoriti o našoj inicijativi zajedno s prijateljima iz cijele Europe.
Alicia Baier, ginekologinja iz Njemačke, jasno je dala do znanja da kvalitetna skrb za pobačaj nije luksuz - to je zdravstvena skrb koja spašava živote i mora biti zajamčena svima. Govorila je o posljedicama uskraćivanja skrbi za pobačaj: obilno krvarenje, infekcije, druge zdravstvene komplikacije, pa čak i smrt.
Belle de Jong iz Malte podijelila je kako je živjeti u zemlji sa zabranom pobačaja.
Europskoj komisiji predložili smo rješenje koje bi značajno smanjilo broj nesigurnih pobačaja u EU: mehanizam financijske potpore za države članice koji bi mogao osigurati siguran prekid trudnoće, u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom, za sve u Europi koji još uvijek nemaju pristup sigurnom i legalnom pobačaju.
Kao što je rekla Sarah Durieux, naš prijedlog gradi obećanje solidarnosti i zalaganja za ono što je ispravno.
Vrlo smo ponosni što smo se jutros sastali s povjerenicom za jednakost Hadjom Lahbib kako bismo predstavili i obranili našu inicijativu. Ovo je bio samo prvi korak na našem putu - konačna odluka bit će donesena do ožujka sljedeće godine.
Nadamo se da će institucije odigrati svoju ulogu u ispunjenju obećanja o izgradnji bolje i sigurnije budućnosti. I učinit ćemo sve što možemo da se to dogodi.
Hvala vam što ste s nama na ovom putovanju.
