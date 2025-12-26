Slikar iz Dubrovnika Ante Barišić autor je vrlo zanimljivog opusa u digitalnoj tehnici sa širokom lepezom motiva. Pred nama je novi ciklus posvećen kocki, igračima i sreći i nesreći, Umjetnici i kockari". Kocka i kockanje u različitim sferama ljudskog života, tijekom cijele povijesti kontinuirtano je prisutna.

Nije ni čudo što je Barišić upravo riziku i kocki namijenio cijeli ciklus.

Novi ciklus "Umjetnici i kockari" vrlo je specifičan. Kockanje u prvom planu.

-Ciklus je nastao iz potrebe da progovorim o riziku kao temeljnom iskustvu svakog stvaranja. Kockanje ovdje nije samo društvena igra, već simbol neizvjesnosti s kojom se susreće svaki umjetnik - osobito onaj koji bira inovaciju umjesto sigurnosti. U svakom potezu kista, kao i u svakoj okladi, postoji mogućnost gubitka, ali i šansa za izniman dobitak - umjetnički ili životni.

Očito je, Vaši junaci uživaju u igri.

-Upravo tako. Igra je srž stvaralaštva. Moji likovi su uronjeni u trenutak, u proces, u neizvjesnost - baš kao što je i umjetnik uronjen u proces stvaranja, ne znajući kamo će ga odvesti sljedeći potez. Uživanje u igri je uživanje u samom činu stvaranja, bez garancije rezultata.

Je li možda cijeli ciklus posveta riziku, riskiranju uopće?

-Apsolutno. Ciklus je posveta svim onim trenucima kada umjetnik mora riskirati - bilo da je riječ o novoj tehnici, temi ili pristupu. Pravi umjetnici su uvijek kockari: riskiraju svoje vrijeme, energiju, reputaciju, ponekad i egzistenciju, kako bi izrazili vlastitu viziju. Bez rizika nema autentične umjetnosti.

Postoji li izvjesna prepoznatljivost likova u Vašem novom ciklusu?

-Likovi su arhetipski, ali nose i osobne crte. Nisu portreti stvarnih ljudi, već su kombinacija mašte, sjećanja i osjećaja. Svaki lik je zapravo odraz unutarnjeg stanja - umjetnika, kockara, svakoga tko se nađe pred važnom odlukom. U tom smislu, prepoznatljivost je univerzalna.

Kolor je i dalje vrlo moćan.

-Boja je moj glavni alat za izražavanje emocije i napetosti. U ovom ciklusu koristim snažne kontraste i žive tonove kako bih naglasio dramatičnost trenutka, ali i radost igre. Kolorit je most između unutarnjeg svijeta i vanjske stvarnosti.

Ciklus govori i o situacijama kada moramo donijeti važnu odluku a nismo sigurni.

-To je središnja tema ciklusa. Svaka slika prikazuje trenutak odluke - onaj "prije" i "poslije" koji određuje smjer života ili umjetničkog djela. Neizvjesnost je neizbježna, ali upravo ona daje smisao i težinu svakom izboru.

Novi ciklus govori i o životu.

-Život je najveća igra na sreću, a umjetnost je način da tu igru osvijestimo, proživimo i podijelimo s drugima. Ovaj ciklus je moj pokušaj da kroz vizualni jezik progovorim o univerzalnim iskustvima - o hrabrosti, sumnji, nadi i radosti.

Što je novo, što je u planu?

-Nastavljam istraživati granice između umjetnosti, igre i tehnologije. Planiram proširiti ciklus digitalnim eksperimentima, interaktivnim formatima i suradnjama s umjetnicima iz drugih područja. Želim otvoriti dijalog o tome što znači biti umjetnik u digitalnom dobu - i kako riskirati na način koji donosi novu vrijednost.