U srijedu 27. studenoga na Trgu bana Jelačića počinje prava blagdanska poslastica koja će trajati sve do 7. siječnja 2025. godine. Tijekom 41 dana Legendarni Advent na Trgu pretvorit će centar grada u nezaobilazni „place to be" za sve željne dobre glazbe, druženja, klope, cuge i zabave za sve uzraste. Kada se sve to doda u fotogeničnu scenografiju s interaktivnim foto punktovima, visećim svjetlećim stalaktitima i drvenim kućicama koje su ručno oslikane, dobivamo čarobnu atmosferu koja spaja tradicionalni duh Božića s modernim i urbanim šarmom.

Tema ovogodišnjeg Adventa su zagrebačke legende koje će oživjeti kroz jedinstvene ručno izrađene i oslikane drvene lutke u prirodnoj veličini Mande i žednog viteza, Kontese Nere ili Gričke vještice i Dore Krupićeve. Grički top kao jedan od najpoznatijih zagrebačkih simbola, također će naći svoje mjesto, a sve će ih pokrivati zvjezdano nebo satkano od čak 1300 metara svjetlećih stalaktita! Posjetitelji će moći uživati u raznovrsnom programu koji uključuje koncerte uživo, DJ nastupe, raznolike nagradne igre i happy hour ponude, aktivacije za djecu te doček Nove godine. Gastronomska ponuda oduševit će svakog gurmana - od tradicionalnih adventskih specijaliteta do kreativnih noviteta inspiriranih sezonskim okusima.

Glazbeni ritmovi koji pokreću sve generacije

Na dan paljenja lampica, 30. studenoga, nastupit će Psihomodo Pop, a tijekom cijele manifestacije na pozornicu će još stati i Novi Fosili, Alen Đuras, Ante Gelo s bendom, Sabrina Hebiri, Gelato Sisters, Elvis Sršen & the Funkblasters, Tom & the Twisters i jedan bend kao posebno iznenađenje. U međuvremenu će se za zabavu pobrinuti brojni DJ-evi na tematskim večerima.

Okusi tradicije u modernom ruhu

Na čak 13 ugostiteljskih kućica moći će se pronaći tradicionalni okusi, ali i neke inovativne varijante. Buncek s umakom od hrena i kiselim kupusom u lepinji, ćevapi u bao bunsima s umakom od ajvara, sekeli gulaš, neizostavne kobasice, tacosi, i slastice kao što su kurtoši, knedle i fritule samo su dio ponude koja samo čeka da oduševi već na prvi zalogaj. Da hrana bolje sjedne, na gotovo svim kućicama točit će se kuhano crno i bijelo vino, kuhani gin i pelinkovac, rum punch, topla čokolada s rumom, i čaj s medom, uz rakije i likere te pivo, vina i pjenušce. Naravno, ima tu još svačega...

Fantastična zabava za najmlađe: predstave, radionice i dječji doček Nove

Svaki vikend od 10 do 12 sati rezerviran je za djecu. Zabavne predstave „Šarenog svijeta" i Lutkarske scene «Ivana Brlić-Mažuranić», uz edukativne Tinker Labs znanstvene radionice koje potiču maštovitost i istraživanje, pisanje pisama Djedu Božićnjaku i omiljeni facepainting, samo je dio onoga što se sprema za klinceze i klince. Na programu je i tradicionalni dječji doček Nove godine uz predstavu!

Inovacije na Adventu: AI asistent, bezgotovinsko plaćanje i eko čaše

Ove godine Advent dolazi s nekoliko inovacija koje će posjetiteljima pružiti još bolje iskustvo. Novi AI WhatsApp asistent omogućuje svima da saznaju kada se što događa na Trgu i to putem poruka direktno u aplikaciji. Dovoljno je samo skenirati QR kod na službenoj Facebook i Instagram stranici da bi Manda (legenda s kojom će se posjetitelji dopisivati) odgovorila na sva pitanja! Uz to, cijeli Advent je cashless zona, što znači da je plaćanje isključivo karticama. Radi održivosti, ove godine će se koristiti ekološki prihvatljive višekratne čaše. Uz kauciju od 2 eura, posjetitelji mogu preuzeti svoju čašu na bilo kojoj kućici i, kada završe s konzumacijom, vratiti je na označenom mjestu za povrat čaša ili je ponijeti kući kao uspomenu.

Ako kiša spriječi zagrijavanje u srijedu i četvrtak, isto će se održati u petak 29. studenoga. Za više informacija o programu, koncertima i radnom vremenu tu su Facebook i Instagram stranice manifestacije.