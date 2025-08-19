Nova serija „Tuđinka: Krv moje krvi“ (Outlander: Blood Of My Blood) je prequel popularne serije „Tuđinka“ i fokusira se na ljubavne priče roditelja Jamieja i Claire.

Serija, koju možete gledati na HBO Max streaming platformi, istražuje dvije paralelne romanse: jednu između Jamiejevih roditelja, Briana Frasera i Ellen MacKenzie, u Škotskoj u 18. stoljeću, i drugu između Claireinih roditelja, Julie i Henryja Beauchampa, u Engleskoj tijekom Prvog svjetskog rata.

Nakon osam sezona epske romanse Jamieja i Claire Fraser u seriji „Tuđinka", ova bezvremenska priča se nastavlja ili bolje rečeno, počinje uoči ranijeg jakobitskog ustanka. Ovaj novi uvod u priču prati njihove roditelje, obitelji Fraser i Beauchamp, dok se bore da njihova ljubav opstane usred političkih, društvenih i vremenskih prepreka dok prolaze kroz težak period.

Nakon iznenadne smrti poglavara klana MacKenzie, Red Jacoba, njegova kći Ellen MacKenzie i njena nova ljubav, Brian Fraser, bore se da ostanu zajedno unatoč spletkama njene obitelji da zadrže političku moć u klanu, kao i žestokom protivljenju Brianove obitelji njihovoj vezi. Dok Brian želi slijediti svoje srce, njegov proračunati otac, lord Lovat, nagovara svog izvanbračnog sina da iskoristi vezu s Ellen kako bi unaprijedio položaj njihove obitelji.

U međuvremenu, tijekom putovanja po škotskim visoravnima, Julia i Henry Beauchamp, nakon nesreće bivaju razdvojeni. Njihova putovanja puna su opasnosti i teškoća dok se bore da se vrate jedno drugome kako bi se mogli vratiti kući u dvadeseto stoljeće, te svojoj petogodišnjoj kćeri Claire.

U prvoj sezoni serije „Tuđinka: Krv moje krvi", Ellen, Brian, Julia i Henry suočavaju se s ozbiljnim opasnostima i primorani su zapitati se koliko su spremni žrtvovati za one koje vole