Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je u dramatičnom zaokretu pozvao republikance u Zastupničkom domu da glasaju za objavljivanje svih dokumenata o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Iako Trump poriče bilo kakvu nezakonitost povezanu s takozvanim Epsteinovim dosjeima, kritičari su ga optuživali da pokušava blokirati njihovo objavljivanje kako bi prikrio sve potencijalne reference ka njemu.

Zašto su se stvari promijenile i što će se vjerojatno dogoditi kao sljedeće?

Zašto Trump sada podržava objavljivanje Epsteinovih dosjea?

Američki čelnik sada želi pokazati da "nema što skrivati", kako je napisao u svojoj objavi na Truth Socialu. Unatoč obećanju tijekom predsjedničke kampanje da će objaviti dokumente - dugogodišnji zahtjev američke desnice -, Trump je nakon izbora oklijevao, nazivajući ih "prijevarom" i "dosadnim", kao što je rekao u srpnju.

Objavljivanje tri e-maila od strane demokrata u Nadzornom odboru Zastupničkog doma prošlog tjedna u kojima se spominje predsjednik, među više od 20.000 dokumenata pribavljenih sudskim putem od Epsteinove ostavštine, povećalo je pritisak na Trumpa.

No, s obzirom na to da su mnogi republikanci dali do znanja da će glasati s demokratima kako bi prisilili Ministarstvo pravosuđa da objavi sve dosjee i komunikaciju, Trump možda pokušava spasiti obraz s obzirom na ono što će se najvjerojatnije dogoditi.

Što najnoviji Epsteinovi e-mailovi govore o Trumpu?

Najraniji mailovi su razmjena s Epsteinovom suradnicom i također osuđenom seksualnom prijestupnicom, Ghislaine Maxwell, 2011. U njima Epstein piše Maxwell: "Želim da shvatiš da je taj pas koji ne laje Trump... [ime žrtve zacrnjeno] provela je sate u mojoj kući s njim".

Godinama kasnije, u veljači 2019., samo nekoliko mjeseci prije uhićenja, Epstein je poslao e-mail na svoju adresu u kojem je rekao da Trump "nikada nije dobio masažu" unatoč "dolasku u njegovu kuću mnogo puta tijekom tog razdoblja".

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da su objavljene e-mailove "selektivno pustili" demokrati u Zastupničkom domu "liberalnim medijima kako bi stvorili lažnu priču za ocrnjivanje predsjednika Trumpa".

Što će se sljedeće dogoditi?

To ovisi o napretku Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosjea. Republikanski zastupnik Thomas Massie, supokrovitelj zakona s demokratskim kongresmenom Ro Khannom, kaže da ima dovoljnu podršku stranke da prođe glasanje u Zastupničkom domu ovog tjedna, navodno u četvrtak. "Mislim da bi mogli imati velik broj republikanaca", rekao je Massie za ABC. "Moglo bi ih biti 100 ili više", dodao je.

Ako zakon prođe u Zasutpničkom domu, ide na glasanje u gornji dom, Senat, koji je većinom republikanski. Tamo će za usvajanje trebati 60 (od 100) glasova i Trumpov potpis.

To zapravo znači da bi najmanje 13 republikanskih senatora moralo glasati za njega, uz sve demokrate i dva neovisna senatora. Ako Trump odbije potpisati, zakon bi trebao dvotrećinsku podršku u oba doma da bi bio usvojen.

Je li ovo naštetilo Trumpovom predsjedništvu?

Teško je sa sigurnošću reći, ali postoje znakovi da jest. Osim što je znatan broj članova njegove vlastite stranke bio spreman glasati za nešto čemu se predsjednik do nedjelje protivio, veze s Epsteinom dovele su do pojave pukotina u MAGA krilu Republikanske stranke, ponajviše s republikanskom kongresnicom Marjorie Taylor Greene.

Nekada odana Trumpova saveznica, Taylor Greene i Trump bili su uključeni u dugotrajnu javnu svađu oko njezine podrške objavljivanju Epsteinovih dosjea.

„Žarište prijetnji protiv mene potiče i raspiruje najmoćniji čovjek na svijetu", napisala je Taylor Greene na X-u neposredno prije Trumpove promjene. Od tada je pokušala popraviti odnos, ali Trump ju je u objavi na Sunday Truth Social oštro kritizirao rekavši: „Nikoga nije briga za ovog izdajnika naše zemlje!"

Iako nije nužno izravno povezana s dosjeima Epstein, anketa novinske agencije Reuters i istraživačke tvrtke Ipsos otkrila je da je u postotak onih koji su nezadovoljni Trumpom u SAD porastao sa 52% u svibnju na 58% u studenom, dok ga pozitivno vidi nepromjenjenih 40% ispitanika.

Kakve su bile veze između Trumpa i Epsteina?

Trump i Epstein kretali su se u istim poslovnim i društvenim krugovima krajem 1980-ih i činilo se da su razvili blisko prijateljstvo. Epstein je 1990. godine kupio vilu samo dvije milje od Trumpovog odmarališta Mar-a-Lago.

Desetljeće kasnije, Maxwell je regrutirala Virginiju Giuffre, tada 16-godišnjakinju, iz Mar-a-Laga, gdje je radila kao spremačica u garderobi, da bude maserka za Epsteina. Giuffre je bila jedna od najistaknutijih tužiteljica Epsteina i javno je opisala kako ju je on podveo princu Andrewu iz Ujedinjenog Kraljevstva. Tužila je tadašnjeg princa, koji se nagodio izvan suda 2022. godine. Giuffre, koja je ove godine počinila samoubojstvo, više je puta rekla da nikada nije vidjela nikakvu nepravdu od strane Trumpa.

U zapisima o letovima iz Epsteinovog privatnog zrakoplova navodi se da je Trump u njemu letio sedam puta između 1993. i 1997., a Trump je u časopisu New York 2002. opisao Epsteina kao "sjajnog tipa", dodajući: "Čak se kaže da voli lijepe žene koliko i ja, a mnoge od njih su mlađe."

Kada je Trump prvi put postao predsjednik 2019., distancirao se od Epsteina - dijelom zbog spora oko nekretnina iz 2004. Do tada je Epstein odslužio 13 mjeseci u zatvoru zbog nagovaranja na prostituciju 2008.

Epstein je 2019. optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, a Trump je rekao: "Mislim da nisam razgovarao s njim 15 godina." Nakon Epsteinove smrti kasnije te godine, pozvao je na potpunu istragu. Sada, šest godina kasnije, ponovno to traži.