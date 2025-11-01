Tijekom povijesti čovječanstva razvilo se na tisuće jezika, no mnogi od njih nestali su bez traga, ostavivši iza sebe tek zagonetne natpise i neobjašnjive simbole. Među njima postoji nekoliko jezika koji i danas zbunjuju znanstvenike jer njihovo podrijetlo, struktura i povezanost s drugim jezicima nisu poznati. Ovo su tri od najtajanstvenijih jezika o kojima se gotovo ništa ne zna.

1. Etruščanski jezik

Etruščani su živjeli u središnjoj Italiji prije nego što su Rimljani preuzeli vlast nad njihovim područjem. Iako su Rimljani od Etruščana naslijedili mnogo toga - od arhitekture do religijskih običaja - njihov jezik ostao velika zagonetka.

Postoje brojni natpisi na etruščanskom jeziku, pisani pismom sličnim grčkom, ali unatoč tome jezik nije u potpunosti dešifriran. Znanstvenici su uspjeli prepoznati neka imena i kratke izraze, no cjelokupno značenje tekstova i gramatička pravila ostaju nejasni. Nije poznato ni kojem jezičnom ogranku Etruščani pripadali - nije srodan ni indoeuropskim jezicima ni bilo kojem drugom poznatom sustavu.

2. Linear A

Linear A je pismo starog minojskog naroda koji je živio na otoku Kreti oko 2000. godina prije Krista. Ovaj sustav pisanja prethodi poznatijem Linearu B, koji je kasnije koristila mikenska civilizacija i koji je uspješno dešifriran kao rani oblik grčkog jezika. No, Linear A do danas ostaje nerazumljiv.

Premda je pismo djelomično slično Linearu B, jezik koji se u njemu skriva očito nije grčki ni s njim povezan. Na tisuće glinenih pločica pronađeno je u ruševinama palača u Knososu i Faistosu, ali ni uz suvremene računalne analize nije bilo moguće otkriti što zapravo pišu. Zbog toga se smatra da je Linear A zapis jezika koji nema poznate potomke ni srodnike, što ga čini jednom od najvećih jezičnih misterija Mediterana.

3. Baskijski jezik

Za razliku od prethodna dva jezika, baskijski jezik (Euskara) i danas se govori - i to u sjevernoj Španjolskoj i jugozapadnoj Francuskoj. No, ono što ga čini zagonetnim jest činjenica da nema poznate srodnike. Dok su svi ostali europski jezici dio velike indoeuropske jezične obitelji, baskijski stoji potpuno samostalno.

Unatoč brojnim teorijama, nitko nije uspio dokazati odakle je baskijski potekao. Neki smatraju da je to ostatak jezika drevnih stanovnika Europe koji su živjeli prije dolaska Indoeuropljana. Drugi nagađaju da je možda povezan s izgubljenim jezicima Kavkaza ili čak s nekim pretkolumbovskim jezicima Amerike, no dokazi za to ne postoje.

Tajna jezika i ljudskog izraza

Ovi jezici - etruščanski, Linear A i baskijski - podsjećaju nas koliko je povijest ljudske komunikacije složena i tajanstvena. Svaki od njih skriva dio naše zajedničke prošlosti koji još nismo uspjeli pročitati. Možda će buduće tehnologije jednog dana otkriti njihove tajne, ali za sada ostaju šutljivi svjedoci izgubljenih civilizacija.