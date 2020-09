Touch Me festival ove jeseni ponovno istražuje veze umjetnosti i znanosti!

Križanje kokoši, rađanje dupina, čovjek koji postaje koza! U jeku krize i zabranjenih dodira, Touch Me festival od 17. rujna do 3. listopada u industrijskoj HALI V Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu kroz izložbe, performanse, diskurzivni program, razgovore s umjetnicima, filmski program i radionice istražuje nove oblike suživota između živih bića, prirode i tehnologije.

Renomirani umjetnici koji stvaraju na granici umjetnosti, znanosti i tehnologije predstavit će svoje radove na do sada najvećem međunarodnom Touch Me trijenalu u organizaciji KONTEJNER-a. Program šestog izdanja okuplja radove s područja istraživačke i interdisciplinarne umjetnosti i eksperimentalnog zvuka, a uz centralnu izložbu i filmski program donosi izložbeni i izvedbeni program pod KONTEJNER-ovom kustoskom koncepcijom u sklopu dva europska projekta: EMAP - European Media Art Platform i Re-Imagine Europe.

Renomirana međunarodna imena na centralnoj izložbi MARRIAGE OF STATES*

Grupna izložba MARRIAGE OF STATES s podnaslovom *Brak ili zajednica između različitih živih sustava kuriraju slovenski kustos, Jurij Krpan (Galerija Kapelica, Ljubljana) te hrvatske kustosice Klara Petrović i Luja Šimunović (KONTEJNER, Zagreb) promišlja o biotehnološkim i drugim mogućnostima hibridne, simbiotične i kimerične isprepletenosti živih, ali i neživih bića. Čini eksperimentalni laboratorij koji istražuje nove mogućnosti povezivanja među živim bićima, prirode i tehnologije. Umjetnici propituju granice onoga što nas čini ljudima i proširuju pojam tijela - ono čovjeka, bakterija, životinja, biljaka, umjetne inteligencije. Ovi živi umjetnički projekti istražuju načine na koji čovjek može djelovati u ekosustavu kao propusno, porozno biće podložno tuđem djelovanju. Poput plutajućeg kamena plavca, ljudi su kompleksna stvorenja ispunjena šupljinama: porozna bića u interakciji s drugim poroznim bićima. Pronalazeći različite ulaze, ova izložba istražuje te šupljine.

Belgijski umjetnik Koen Vanmechelen predstavit će projekt Kokoš planetarne zajednice kao dio Projekta kozmopolitska kokoš koji je do danas prošao gotovo cijeli svijet. Ovaj umjetničko-znanstveni projekt uzima kao polazište kokoš koja svoju evoluciju više nego bilo koja životinja proživljava posredstvom ljudi. Kroz dvadeset godina, postupkom križanja različitih nacionalnih i industrijskih kokoši, osnažujući njihovu inače slabu genetsku strukturu, ovim projektom jednako na simboličkoj kao i praktičnoj razini djeluje u promišljanju veza i značaja globalnog i lokalnog djelovanja. Touch Me festival predstavit će 25. generaciju: Mechelse Hrvatica, nastala križanjem hrvatske Kokoš Hrvatica s Mechelse Kollonca, 24. generacijom kozmopolitske kokoši. Unutar festivalskog programa, održat će se i Cosmocafe - diskusije koje Vanmechelen održava po cijelom svijetu na određenu temu, koje se snimaju i prikazuju na Paviljonu ljudskih prava povodom Venecijanskog bijenala 2021. Prošle godine slovenska umjetnica Maja Smrekar održala je na festivalu Ekstravagantna tijela performans sa štencima, a ove godine predstavit će instalaciju kao rezultat četiri inačice projekta pod nazivom K-9_topologija za koje je 2017. godine osvojila prestižnu nagradu Zlatnu Niku na festivalu Ars Electronica. Višegodišnji projekt istraživanja, performansa i instalacija promišlja o kulturnim i civilizacijskim definicijama odnosa ljudi spram drugim vrstama, specifično psa, osobito u kontekstu obiteljskog života i položaja ženskog rodnog identiteta kroz povijest. Britanski dizajner i umjetnik Thomas Thwaites predstavlja Goatman instalaciju, video i knjigu kao rezultat performansa koji je izveo 2015. godine kada je odlučio postati koza i pokušati živjeti s kozama kako bi se odmorio od tjeskobnog ljudskog života. Nakon Touch Me festivala proteze, kosti i video rad prikazani putuju u njujoršku MoMu. Njemačko-talijanski umjetnik Marco Donnarumma predstavit će začudne i organske robotičke proteze realizirane u suradnji s dizajnericom Anom Rajčević povodom ciklusa performansa i instalacija 7 konfiguracija. Japanska umjetnica Ai Hasegawa projektom Želim roditi dupina...... pristupa problemu reprodukcije ljudi u doba prenapučenosti, nerazvijenosti i ekološke krize spekulirajući o mogućnosti rađanja ugroženog dupina. Portugalska umjetnica Marta de Menezes radom Podrijetlo vrsta - Post-evolucija ispituje granice identiteta i pitanje je li on definiran onime što nam je strano, dok slovenska umjetnica Špela Petrič projektom Čitanje usana istražuje mogućnosti ljudsko-biljne komunikacije.

Uz izložbu, filmski program pod nazivom Evolucija prolazi kroz želudac kurirala je Mirna Belina (Sonic Acts, Amsterdam), a na njemu će se moći vidjeti filmovi renomiranih umjetnika i autora eksperimentalnog filma: Jenna Sutela, Sasha Litvintseva i Beny Wagner te Erin Espiele.

Hrvatski autori na centralnoj izložbi u KONTEJNER produkciji

KONTEJNER je od 2006. godine kroz platformu UradiSam_ARTLAB producirao preko šezdeset umjetničkih radova domaćih autora iz cijele Hrvatske, a za Touch Me festival KONTEJNER priprema četiri nove produkcije. Na izložbi pojavit će se po drugi puta suradnja s modnim brendom E.A. 1/1 S.V. iza kojega stoji modni dizajner i umjetnik Silvio Vujičić koji će predstaviti jedinstvenu modnu kolekciju na temu isprepletenosti biljnog svijeta i ljudi. Umjetnik Antonio Kutleša predstavlja višegodišnje istraživanje eksperimenta hibridizacije voća i povrća, Meat Flower - rajčice okusa pečene piletine. Luana Lojić prezentirat će rad koji istražuje specifičnost životinjska osjetila za predviđanje prirodnih katastrofa dok će kolektiv M28 kolektiv kojeg čine Vanda Kreuz, Sven Sorić, Luna Džidić, Sara Salamon i Lana Grahek uz podršku europskog projekta Future DiverCities, izložiti multimedijski rad koji istražuje odnos gradskog prostora i prirode.

Sedam umjetničkih radova na izložbi OTVORENO - Živa bića i njihove opasne veze

Teme poput zagađenja, komunikacije među vrstama, klimatske promjene i vizije budućnosti u fokusu su radova sedam umjetnika i umjetničkih kolektiva koji svojim istraživanjima i promišljanjima zakoračuju u mnoge uzbudljive i eksperimentalne teritorije. Grupna izložba predstavlja radove produciranih unutar EMAP rezidencijske mreže od 2018. godine do danas, a kuriraju ju Tereza Teklić i Olga Majcen Linn (KONTEJNER).

EMAP - European Media Arts Platform je najveća međunarodna platforma za rezidencije medijskih umjetnika u usponu koja na temelju godišnjeg natječajnog poziva dodjeljuje sredstva za produkciju radova europskim medijskim umjetnicima u usponu.

Slovenska umjetnica Robertina Šebjanič i hrvatski umjetnik Gjino Šutić izložit će znanstveno-umjetnički projekt u formi instalacije pod nazivom *aqua_forensic*. Osnova projekta je praktično istraživanje koje spaja umjetnost, znanost i građansko-znanstveni pristup u prikupljanju i obradi podataka o kemijskim zagađivačima, odnosno nevidljivom utjecaju farmaceutske industrije na svjetska vodena staništa. Austrijski umjetnici Tiziano Derme i Daniela Mitterberger prezentirat će audiovizualnu instalaciju Oko Drugoga III "O cvijeću" koja istražuje neverbalnu komunikaciju između ljudi i šišmiša. Britanski umjetnici Anna Dumitriu i Alex May robotičkom instalacijom ArchaeaBot istražuju što bi život mogao značiti u budućnosti nakon singularnosti i klimatskih promjena. Svjetlosnom instalacijom U iščekivanju svjetla estonski umjetnik Taavi Suisalu prikazat će kako se većina interkontinentalne komunikacije oslanja na optičke kablove postavljene ispod površine mora koji prenose svjetlosne niti tanke poput desetine ljudske vlasi dok su istovremeno od egzistencijalne važnosti za tehnološka društva baš kao i sunce za biljke. Izložba uključuje i transdisciplinarni projekt španjolsko-argentinsko-francuskog kolektiva Quimera Rosa Trans*Plant: putovanje OnkoMiša(TM) koji se temelji na samo-eksperimentiranju: tranziciji čovjeka u biljku u različitim oblicima. Projekt suprotstavlja različite discipline poput umjetnosti, filozofije, biologije, ekologije, fizike, botanike, medicine, farmakologije i elektronike. Britanska umjetnica Kat Austen novim multimedijskim projektom Neznanac drveću istražuje komplementarnu koegzistenciju mikroplastike i drveća kao spremnika ugljika te reakciju šumskih ekosustava na sveprisutnu i nepovratnu raspršenost mikroplastike, dok instalacijom Onkraj ljudske percepcije španjolski umjetnički duo uh513 [María Castellanos & Alberto Valverde] omogućuje vizualizaciju i usporedbu reakcija ljudi i biljaka na zajednički podražaj u obliku žive glazbe. Rad je nastao uz produkcijsku i kustosku potporu KONTEJNER-a kao dio ovogodišnje EMAP rezidencije.

Zvučni performansi na Touch Me festivalu

Re-Imagine Europe, međunarodni projekt i mreža kulturnih institucija iz cijele Europe koja se bavi društvenim i političkim izazovima s kojima se suočavamo, donosi uzbudljiv program zvučnih performansa, predstavljajući suvremene tendencije umjetnica i umjetnika zvuka koji djeluju u području eksperimentalne glazbe i srodnih umjetničkih izričaja. Program donosi svjetsku premijeru novog rada medijskog umjetnika, performera i glazbenika Marca Donnarumme. Ova KONTEJNER-ova narudžba i produkcija ujedno je dio ciklusa Human Methods umjetničke grupe Fronte Vacuo, ali i nastavak Donnarumminog rada na vlastitom biofizičkom muzičkom instrumentu XTH Sense, pomoću kojega svojim pokretom stvara zvuk i muzičko-plesni performans.

U sklopu večeri višekanalnog elektroničkog zvuka, u Hrvatsku po prvi puta dolazi mlada, ali već renomirana Kali Malone, majstorica minimalističkog i meditativnog zvuka. Zvučnu intervenciju izvodi i Hugo Esquinca, On „A Psychedelic Becoming", čija će zagrebačka izvedba ujedno biti i prva intervencija na otvorenom prostoru, dok će poznata eksperimentalna violončelistica Anthea Caddy u svom prostorno-zvučnom istraživanju i izvedbi koristi paraboličke zvučnike dalekog dosega koje je izradio inženjer elektroakustike, graditelj instrumenata, glazbenik i skladatelj Miodrag Gladović. Kustosica programa je Davorka Begović.

