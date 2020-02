Planetarno poznati crtani likovi uz koje su odrastale mnoge generacije - Tom i Jerry, slave svoj 80. rođendan

Mačak iz crtanog filma, kojem je dosadio miš koji živi u njegovoj kući, planira zavjeru kako bi ga izbacio, i to tako što će ga prvo uloviti u klopku na koju stavi komad sira. Miš, koji zna što mačak smjera, bezbrižno se dočepa sira i odlazi punog trbuha.

Vjerojatno možete pretpostaviti što se dalje događa. Priča se završava kao i uvijek: s mačkom koja urla od bola, ali koja ne odustaje od svog plana.

Zaplet crtića je možda poznat, ali priča iza njega možda nije. Od osvajanja Oscara do tajne produkcije iza "željezne zavjese" Hladnog rata - tako su Tom i Jerry, koji pune 80 godina, postali jedan od najpoznatijih svjetskih parova "glumaca", piše BBC.

Ovaj dvojac je, međutim, izmišljen iz očaja. Odjel za animaciju studija MGM, gdje su radili kreativci Bill Hanna i Joe Barbera, borio se da dostigne uspjeh drugih studija koji su izbacili uspješne animirane likove poput Mickeyja Mausa ili Porkeyja Piga.

Animatori MGM-a, obojica mlađi od 30 godina, počeli su osmišljavati svoje ideje. Barbera je rekao kako voli jednostavan koncept crtića o mačkama i miševima, uz sukobe i jurnjavu, iako je to do tada bilo nebrojeno puta napravljeno.

"Puss gets the Boot" bio je prvi crtani film koji su objavili 1940. godine. To je bio pravi hit koji je osvojio nominaciju za Oscara za najbolji animirani kratki film.

Menadžeri su im u početku rekli da ne brzaju previše. Promjena plana uslijedila je kada im je jedna utjecajna osoba iz Teksasa poslala pismo s pitanjem kada može očekivati još jedan od tih "divnih crtanih filmova o mačku i mišu".

Jasper i Jinxs su, kako su ih isprva nazvali, postali - Tom i Jerry.

U naredna dva desetljeća, Hanna i Barbera nadgledali su stvaranje više od 100 ovih kratkih crtanih filmova. Za završetak svakog od njih trebalo je nekoliko tjedana, a koštali su i do 50.000 dolara po filmu, tako da se moglo napraviti samo nekoliko crtića godišnje.

Crtići o Tomu i Jerryju iz ovog razdoblja smatraju se najbolje napravljenim, s bogatom, ručno crtanom animacijom i detaljnim pozadinama koje su im pomogle da osvoje sedam nagrada Oscar, a uz to, pojavljivali su se kao sporedni likovi u nekoliko igranih filmova.

Kada se odjel animacije MGM-a zatvorio, Hanna i Barbera osnovali su vlastitu kompaniju.

U 80 godina od svog nastanka, Tom i Jerry su se pojavili u svim adaptacijama, od verzije za djecu do glazbenog filma iz 1992. godine, gdje su pjevali i govorili.

Bill Hanna umro je 2001. godine, a Joe Barbera preminuo je 2006. Godinu dana prije smrti, Barbera je poslednji put napravio kratki crtić o ovom dvojcu, što je ujedno bio i prvi bez njegovog partnera.

"Odlično smo se razumjeli i svatko od nas je duboko poštovao rad onog drugog", rekao je Barbera o njihovom odnosu.