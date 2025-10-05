« Horoskop
objavljeno prije 1 sat i 52 minute
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 5. do 11. listopada 2025.

Horoskop za treći tjedan Vage u kojem se stvari kompliciraju s čudnim i lošim stvarima u Ovnu koje nismo očekivali...

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Metro)
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem Sunce već polako stiže do kraja treće dekade Vage, a kako su Chiron i Neptun u Ovnu, jedno vam možemo reći da budete oprezni... jako oprezni... jer se svašta može dogoditi... možda dobro, al' bome možda i loše...

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




--------------------------------

___________________

05.10.2025. 17:02:00
