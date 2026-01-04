« Horoskop
objavljeno prije 1 dan i 2 sata
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 4. do 10. siječnja 2026.

Horoskop za treći tjedan Jarca koji gotovo počinje s - neradnim danom... no, morat ćete se jako brzo ušaltati nakon praznika ;)

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Metro)
Više o

horoskop

,

tjedni horoskop

,

horoskop tjedni

,

horoskop za novi tjedan

,

horoskop za novi radni tjedan

Tjedni horoskop za razdoblje u kojem Sunce vozi predzadnji krug ove godine po Jarcu, a kako na putu ponekad Merkur, Venera i Mars, sigurno je da će ovaj tjedan biti nešto novo nakon svih blagdana... dobro, utorak se još ne radi ;)

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18) 

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i

Mjesečni horoskop za siječanj

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2026. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam najnoviji hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
04.01.2026. 17:36:00
Novi komentar
nužno
nužno