objavljeno prije 1 sat i 30 minuta
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 2. do 8. studenoga 2025.

Horoskop za treći tjedan Škorpiona koji će ovih dana krenuti u bitno pametnijem smjeru nego što je bio zadnjih tjedana, što posljedično znači da će biti veseliji... bar malo

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Arhiva)
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem Sunce polako stiže prema drugoj polovici godišnjeg puta kroz znak Škorpiona, no ušao mu je i Mars da mogu krenuti naprijed, srediti probleme kojih se do sada vjerojatno poprilično namnožilo... ipak, sve će ovoga tjedna sjesti na svoje mjesto.... ako opet nešto ne zeznete ;)

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




02.11.2025. 17:41:00
