Theresa May planira od parlamenta zatražiti da glasa po treći put o sporazumu o razdruženju kojeg je postigla s Bruxellesom

Theresa May zatražila je u pismu Europskom vijeću tromjesečnu odgodu brexita, no Europska komisija se protivi produljenju britanskog članstva u Europskoj uniji do 30. lipnja, javlja u srijedu Reuters.

"Kao premijerka, nisam spremna odgađati brexit dulje od 30. lipnja. Stoga sam jutros pisala predsjedniku Vijeća Donaldu Tusku, izvijestivši ga da Ujedinjena Kraljevina traži produljenje članka 50 do 30. lipnja", kazala je May u parlamentu. Dodala je da planira od parlamenta zatražiti da glasa po treći put o sporazumu o razdruženju kojeg je postigla s Bruxellesom.

S druge strane, Komisija objašnjava da se čelnici EU-a koji se na summitu u četvrtak sastaju s May suočavaju s "dvojnim" izborom - kratkom odgodom brexita od 29. ožujka do 23. svibnja, ili dugom odgodom najmanje do kraja ove godine, a Britanija bi imala obvezu održati 23. svibnja izbore za Europski parlament.

"Bilo koje produljenje koje bi se ponudilo Ujedinjenoj Kraljevini trajalo bi ili do 23. svibnja ili znatno dulje, s obvezom održavanja europskih izbora. To je jedini način da se zaštiti funkcioniranje europskih institucija i njihova sposobnost donošenja odluka", stoji u bilješci o brexitu koju je na uvid dobio Reuters.