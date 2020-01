Terry Graham Parry Jones, britanski komičar, glumac, režiser, pisac, autor povjesničarskih dokumentaraca i bivši član komičarske grupe Monty Python otišao je zauvijek.

Nakon fakulteta je radio na televiziji: s Palinom je surađivao na humorističnim emisijama Twice a Fortnight i The Complete and Utter History of Britain, a na Do Not Adjust Your Set je osim s Palinom radio i Ericom Idleom, također budućim članom Monty Pythona. 1970. se oženio; sa ženom, Helen, imao je dvoje djece.

Na Letećem cirkusu je također surađivao s Palinom: u početku su skečeve pisali zajedno, a i kasnije su nastavili pomagati jedan drugome. Jedan od najpoznatijih Jonesovih skečeva bio je onaj s gospodinom Creosoteom, groteskno debelim čovjekom koji za vrijeme večere u restoranu obilno povraća, a na kraju se prejede i eksplodira.

Uspješan je bio u ulogama neuglednih sredovječnih žena, a često je glumio i starije muškarce iz više klase. Osim toga, radio je na međusobnom povezivanju skečeva i šala, pretvarajući tako pojedinačne radove u cjelinu. Jones se iskazao i kao režiser: režirao je Brianov život, a na Smislu života i Svetom Gralu je surađivao s Terryjem Gilliamom.

U njegovu čast, evo malog hommagea: