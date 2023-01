Klađenje na tenis prilično je rijetko u ponudi sportskih kladionica, osobito onih koje posluju na mreži

Kladionica Favbet nudi klađenje na tenis uživo, kao i ekskluzivnu ponudu tenis parovi finale prijenos, kako na svojoj mrežnoj stranici, tako i na vlastitoj mobilnoj aplikaciji.

Što se može naći u ponudi kladionice Favbet

Na ovoj ćete stranici pronaći i brojne casino igre, možete se kladiti i na brojne druge sportske događaje te sudjelovati u promotivnim akcijama i osvojiti fantastične nagrade. Registracijom u Favbet online dobit ćete bonus dobrodošlice u iznosu 100% od vaše uplate, do 5000 kuna. Osim toga, dobit ćete i besplatne vrtnje, ali i Risk Free Bet ponudu koju možete iskoristiti kad se kladite na tenis rezultate. Koeficijenti i tečajevi u kladionici Favbet među najboljima su u online kladionicama koje su registrirane i licencirane za poslovanje na području Hrvatske.

Klađenje u kladionici Favbet

U ovoj kladionici u ponudi možete pronaći velik broj sportova, od najpopularnijih, kao što su nogomet, rukomet ili košarka, do onih manje poznatih i ne toliko čestih, kao što su pikado, MMA ili snooker. Ova kladionica ima i ponudu klađenja na e-sportove, kao i na virtuale. Najbolja je ponuda klađenja uživo, a posebno su popularni rezultati tenisa,

Bit je ponude da se okladite na teniski meč i pratite ga uživo pa ćete znati kako stoji vaš listić u svakom trenutku meča. Ako se kladite na tenis, ali niste voljni gledati cijeli meč, možete pogledati neki od drugih sportskih susreta koji je u tijeku. Ova je značajka potpuno besplatna.

Kako se kladiti na tenis uživo?

Ako ste zainteresirani za klađenje na tenis uživo, postoji nekoliko različitih vrsta oklada koje možete uplatiti. Prva i najjednostavnija je pojedinačna oklada. Pojedinačna oklada je ona u kojoj predviđate pobjednika jednog sportskog susreta, u ovom slučaju teniskog meča.

Ako kombinirate više sportskih događaja, možete napraviti i kombinaciju, odnosno odrediti koliko rezultata od ukupnog broja uplaćenih parova morate pogoditi. Ovakve kombinirane oklade donose nešto manje dobitke, ali ćete bar biti sigurni da će vam listić biti dobitan, čak i u slučaju da promašite jedan ili dva para.

Klađenje na tenis je jednostavno. Možete se okladiti na pobjednika ili pobjednike, ako igrate na igru parova, na rezultat pojedinog seta ili na broj asova koji će neki igrač postići tijekom meča. Kladionica Favbet zaista pokriva sve moguće teniske turnire, uključujući i Wimbledon, Australian Open, French Open, a i u ovoj relativno mrtvoj sezoni teniskih turnira možete pronaći neke od susreta koji vam pružaju mogućnost klađenja na tenis parove finale prijenos.

Neka od pravila teniskih mečeva

Teniski se meč može igrati na dva dobivena ili tri dobivena seta. U svakom setu igra se šest gemova, a svaki gem se igra dok jedan igrač ne osvoji četiri poena. Tenis rezultati se ostvaruju prema sljedećem:

Dvije uzastopne servisne pogreške

Igrač udari loptu prije nego što je ona prešla mrežu

Igrač vrati loptu na način da ona prijeđe crtu igrališta (out)

Igrač namjerno nosi ili uhvati loptu u igri ili je namjerno udari reketom više nego jednom

U slučaju da oba igrača osvoje po tri poena, dolazi do izjednačenja (deuce). Igrač koji osvoji sljedeći poen ima prednost (advantage). Nakon prednosti, igrač mora osvojiti sljedeći poen kako bi osvojio taj gem. Osim običnog gema, može se igrati i tie-break gem, u kojem se poeni broje od 0 do sedam, a prvi igrač koji osvoji sedam poena, dobio je taj gem, ako njegov protivnik ima dva poena manje. Ako to nije slučaj, tie-break gem se igra dok se ne postigne razlika od dva poena.

Set osvaja igrač koji dobije šest gemova. No, postoji i tie-break set u kojem pobjeđuje igrač koji ima šest gemova, a njegov protivnik najmanje dva manje, no ako je rezultat 6/6, igra se tie-break, prema gore navedenim pravilima rezultata tenisa.

Kako odigravati uvjete bonusa u klađenju na tenis uživo?

Favbet je osnovan i otvoren kao sportska kladionica pa i svoj bonus dobrodošlice prilagođava i igračima koji se klade na sportske događaje. No, u odigravanju bonusa vrijede i neka pravila:

Minimalan ulog na sportske oklade (prije početka ili uživo) je 10 kuna

Minimalan tečaj na sportski događaj mora biti 1.50

Bonus se može odigravati u običnim i sistemskim okladama

Nemojte zaboraviti ni ponudu Risk Free Bet, koju možete aktivirati nakon sastavljanja, a prije uplate listića. Iznos uplaćen na listiću skinut će vam se sa stanja vašeg računa, no ako promašite koji par, ova će se ponuda aktivirati i nećete izgubiti uplaćeni iznos, on će vam biti vraćen na račun, ali ćete ga prije isplate morati odigrati. U Risk Free Betu vrijede ista pravila kao i u odigravanju bonusa, uz odredbu da uplata na listić ne smije biti veća od 200 kuna.

Prijenos tenisa uživo na favbetu

Favbet je najbolje mjesto za gledanje sportskih događaja i teniskih prijenosa uživo. Prijenos finala teniskih parova možete pratiti na Favbet online casino stranici. Sve što trebate učiniti je posjetiti mrežnu stranicu, kliknuti na karticu tenis i zatim odabrati omiljenog igrača s popisa tenisača ili meč koji je u tijeku.

Uživo na ovoj stranici možete gledati sve svoje omiljene tenisače poput Rafaela Nadala, Serene Williams i Novaka Đokovića. Ne morate platiti nikakvu pretplatu kako biste mogli gledati ove sportske događaje, jer su prijenosi uživo besplatni za sve!

Sve što trebate je dobra internetska veza i računalo ili mobilni telefon s operativnim sustavom poput Androida ili iOS-a instaliranim na njemu kako biste mogli uživo prenositi utakmice na zaslonu svog omiljenog uređaja. Na taj način imate mogućnost praćenja omiljenog sportskog susreta bilo kada i bilo gdje.