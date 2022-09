Cijene divljaju, inflacija raste, a kako je analizirao servis MojaPlaća, plaće su u odnosu na prošlu godinu rasle svega 4%

Koliko i u kojoj mjeri građani dobivaju povišice MojPosao istražio je u najnovijem istraživanju na više od 4.000 ispitanika.

Trećina 'ne zna' što je to povišica

Tek nešto više od četvrtine ispitanika (28%) dobilo je povišicu ove godine, dok ih je 23% povišicu zadnji puta dobilo 2021. godine. Zabrinjavajući je podatak da trećina radnika (30%) u Hrvatskoj nikada nije dobila povišicu.

Naravno da među ispitanicima ima i onih mlađih, s manjim iskustvom pa je možda taj podatak opravdan za njih, međutim 16% ispitanika s više od 5 godina iskustva nikada nije dobilo povišicu, kao i 19% njih s četiri godine iskustva.

Iznos prosječne povišice je 8% plaće, odnosno 645 kuna; od ispitanika koji su dobili povišicu u nekom trenutku, njih 35% dobilo je 5% ili manje, dok ih je najviše (40%) dobilo između šest i deset posto. Između jedanaest i petnaest posto povišice dobilo je 18% ispitanika, a mali je broj onih (6%) koji su dobili povišicu veću od 15%.

Očekivana povišica je 1300 kuna, dobili smo manje

Ne iznenađuje podatak kako polovica ispitanika (51%) nije zadovoljna tim iznosom i očekivali su više, u prosjeku 1.322 kune.

Ispitanici koji su u prosjeku dobili veće povišice oni su u manjoj mjeri očekivali više, a i ta očekivana veća povišica je u postotku bliža stvarno dobivenoj, nego kod ispitanika s niskim povišicama. U prosjeku su dobivene povišice upola manje od očekivanih.

Ipak, ima dosta i onih (44%) koji su dobili povišicu kakvu su i očekivali, a manji broj ljudi (5%) je u konačnici dobio veći iznos od onog kojem su se nadali.

Među radnicima koji su dobili povišicu, njih 43% izjavilo je kako se u stvarnosti radilo o korekciji plaće koja ide na sve zaposlenike, dok je 57% ispitanih izjavilo kako se radilo o stvarnoj povišici.

Trećina ispitanika očekuje povišicu do kraja godine

Povišicu do kraja godine očekuje 36% ispitanika, četvrtina ispitanika (25%) još ne zna može li očekivati povišicu, dok ih 34% ne očekuje povišicu. Ima i onih ispitanika, doduše malo, (4%) koji su dosegli najveću moguću plaću za svoju poziciju u tvrtki te im plaća stoga niti ne može rasti.

Ispitanici u prosjeku očekuju povišicu od 12% ili 928 kuna. Najveću povišicu očekuju radnici s najmanje iskustva, 14% onih s godinom dana iskustva, 12% radnika s 2 iili 3 godine iskustva te 10% zaposlenih s više od 4 godine iskustva.

Optimizam među onima koji očekuju povišicu

Radnici koji očekuju povišicu do kraja godine, vjeruju kako će njen iznos biti veći od onog koji su dobili radnici čija plaća je uvećana ranije ove godine.

Primjerice, povišicu veću od 20% primilo je tek 1% radnika u Hrvatskoj, a do kraja godine toliku povišicu očekuje čak 10% ispitanika. Povišicu od 16% do 20% ranije je dobilo 5% ispitanika, a ove godine taj iznos očekuje 16% radnika. Najmanju povišicu, od 5% ili manju, dobilo je čak 35% ispitanika, a među ispitanicima koji se nadaju povećanju plaće do kraja godine, toliki iznos očekuje njih svega 15%.

U više od polovice slučajeva kompanije nemaju jasno definirana pravila povišica

Kada smo ispitanike pitali po kojem kriteriju se povišice dobivaju/dijele u kompaniji u kojoj rade, većina (58%) je izjavila kako nije jasno definirano kada i kome se daju povišice.

Da se povišice daju temeljem ostvarenih osobnih rezultata izjavila je petina ispitanika (22%), a 13% da povišice ovise o ostvarenim rezultatima cijele tvrtke. Da se povišica dobiva u pravilnim vremenskim razmacima izjavilo je 8% ispitanika. Zabrinjavajući je podatak da je 11% ispitanika izjavilo kako se u tvrtki u kojoj rade ne dobivaju povišice uopće.