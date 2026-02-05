Započinje izgradnja nove digitalne platforme za hrvatsko hotelijerstvo i kampove

Hrvatska tehnološka kompanija SWEN Hospitality dovršila je akviziciju Divente (ITI Computers), jednog od najdugovječnijih i najraširenijih objedinjenih hotelskih informacijskih sustava u regiji. Spajanjem dviju tvrtki nastaje nova IT hospitality grupa koja nakon integracije pokriva oko 30 posto ukupnog tržišta.

SWEN, koji posluje u sklopu Bornfight grupe, čiji su suvlasnici Tomislav Grubišić i Ante Mandić, ovom akvizicijom dodatno učvršćuje poziciju Hrvatske kao jedne od rijetkih europskih zemalja koja paralelno s razvojem turizma razvija i vlastitu tehnološku infrastrukturu za industriju u kojoj ima prirodnu konkurentsku prednost.

Višegodišnje iskustvo Divente sada se spaja s modernim tehnološkim pristupom SWEN-a, pri čemu akvizicija ne predstavlja klasično preuzimanje baze korisnika, već početak dugoročne transformacije proizvoda i tehnologije. Cilj nije razvoj još jednog izoliranog softverskog alata, već izgradnja platforme nove generacije za hospitality industriju.

Za postojeće i buduće klijente to znači postupno objedinjavanje ključnih poslovnih procesa na jednom mjestu. SWEN dugoročno gradi softversku platformu koja ne služi samo za vođenje operacija, već postaje temeljna digitalna infrastruktura na kojoj hotelijeri upravljaju cijenama, kapacitetima, ljudima i podacima, uz naglasak na pouzdanost, stabilnost i dugoročnu održivost.

„Fokus je na stvarnoj poslovnoj vrijednosti za hotelijere - od bolje iskorištenosti kapaciteta i pametnijeg upravljanja cijenama, do automatizacije procesa koji danas zahtijevaju značajan ljudski angažman, kao i dostupnosti pouzdanih podataka u stvarnom vremenu. Ovo svakako označava novo poglavlje za Diventu", ističu Nikša Ivanović, Katija Lonza i Stane Kovačić, koji su tvrtku vodili do akvizicije te i dalje ostaju aktivno uključeni na managerskim pozicijama.

Dok Diventa u novu grupu donosi dubinsko razumijevanje operativnih procesa u hotelima i kampovima, SWEN, predvođen Leonardom Dražićem i Danijelom Potočkim, posljednjih godina razvija modernu cloud arhitekturu s naglaskom na centralizirani podatkovni sloj, naprednu analitiku i postupnu primjenu umjetne inteligencije. Upravo je ta kombinacija - operativno znanje i suvremeni tehnološki pristup - bila ključna u odluci o spajanju dviju kompanija.

„SWEN razvijamo gotovo pet godina, sustavno i dugoročno, kako bi odgovorio stvarnim potrebama tržišta. Razvijajući se na modernim tehnologijama s integriranom umjetnom inteligencijom, jasno je da je prilagodba promjenama sastavni dio našeg pristupa. Upravo ovakva povezivanja vidimo kao priliku za stvaranje dugoročne vrijednosti", zaključuju Ante Mandić i Tomislav Grubišić.

Diventa iza sebe ima više od 30 godina razvoja objedinjenog hotelskog informacijskog sustava, koji se danas koristi u velikom broju hotela, kampova i turističkih kompleksa, uključujući neke od operativno najzahtjevnijih objekata na tržištu. Iz kompanije ističu kako tržištu nedostaje stabilna infrastrukturna platforma na kojoj hotelijeri mogu dugoročno temeljiti svoje poslovanje, s naglaskom na mjerljive poslovne učinke, kvalitetnije donošenje odluka i veću otpornost u sve konkurentnijem okruženju.

Spajanje SWEN-a i Divente promatra se kao prvi korak šire strategije rasta, uz daljnja ulaganja u razvoj podatkovne i analitičke infrastrukture, jačanje integracijskog ekosustava te potencijalne akvizicije komplementarnih rješenja u regiji. Dugoročna ambicija je jasno pozicioniranje kao relevantnog europskog challengera u području hospitality tehnologije.

Ova akvizicija ne predstavlja završetak jednog poslovnog ciklusa, već početak dugoročnog projekta izgradnje nove generacije hospitality platforme s ambicijom koja značajno nadilazi domaće tržište.