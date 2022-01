Zagrebačka Lauba u lipnju 2022. godine ugostit će vodeće svjetske futurologe koji će iznijeti svoja predviđanja o budućnosti poslovanja. Višegodišnji savjetnik britanske vlade, vodeći futurolog Deloittea i jedan od najutjecajnijih znanstvenika na područja turizma govorit će na drugom izdanju konferencije koja nas vodi u budućnosti - Future Tense.

Daniel Susskind, Mike Bechtel, Anne Lise Kjaer, Ian Yeoman, Daria Dasha Krivonos i Mike Walsh futurolozi su svjetskog glasa koji će govoriti o sljedećim temama: The Future of Work and Education, The Future of Technology, The Future of Governance, The Future of Tourism, A Sustainable Future te The Future of Independent Thinking and Leadership.

Iz organizacije Future Tensa ističu kako je u vremenima visoke neizvjesnosti važnije nego ikada promišljati o budućnosti te mogućem razvoju društva i poslovanja.

„Konferencija je namijenjena donositeljima odluka na svim razinama, kako u tvrtkama tako i u javnom sektoru jer samo zajedničkim djelovanjem možemo napraviti stvarnu promjenu." naglasila je Manuela Šola, vlasnica i direktorica agencije Komunikacijski laboratorij koja stoji iza Future Tense konferencije te dodala: „Sretna sam što u Hrvatskoj imamo priliku slušati aktualna globalna promišljanja o razvoju budućnosti te, nadam se, u skladu s time i djelovati za dobrobit vlastitih tvrtki, ali i društva u cijelosti. Izazovna vremena, poput ovog u kojem se trenutno nalazimo, traže od nas da pokažemo izdržljivost, razmišljamo izvan okvira te pronalazimo nove načine kako bismo ostali relevantni i održali svoje poslovanje uspješnim."

Cilj Future Tense konferencije je postati središnja platforma za razmjenu znanja, istraživanja, primjera najboljih praksi i to okupljajući vodeće svjetske futurologe, kreatore javnog mišljenja, donositelje javnih politika uz neizostavni glas poslovne zajednice.

Konferencija će trajati dva dana, 8. i 9. lipnja, a svaki dan će biti predstavljene tri tematske jedinice koje će sadržavati predavanje futurologa, panel diskusiju s futurologom, donositeljima odluka u javnom sektoru te relevantnim sugovornicima iz poslovne zajednice, ali i B2B standing talk na kojem će vodeći predstavnici poslovne zajednice raspravljati o mogućnosti primjene futuroloških predviđanja u poslovanju.

Više informacija o konferenciji potražite na www.futuretense.eu