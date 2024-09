Hrvatska je na samom dnu među europskim zemljama po znanju prve pomoći

Iako je prva pomoć vještina koja može spasiti život, u Hrvatskoj je znanje o njoj, nažalost, nedovoljno. Nalazimo se na samom dnu statistike poznavanja prve pomoći među europskim zemljama, ali i spremnosti da pomognemo svojim sugrađanima. I upravo zato Crveni križ Zagreb na Svjetski dan prve pomoći, koji se obilježava svake druge subote u rujnu, pokušava podići svijest o važnosti toga da svatko od nas poznaje osnovne i nužne postupke prve pomoći.

Tijekom cijelog subotnjeg prijepodneva, u Arena Centru Zagreb, liječnici, djelatnici, volonteri i mladi Crvenog križa Zagreb držali su za brojne građane pokazne vježbe prve pomoći te kardiopulmonalne reanimacije i uporabe automatskog vanjskog defibrilatora (AVD uređaja), kao i radionice prve pomoći za najmlađe te realistični prikaz ozljeda i njihovo zbrinjavanje.

Šokantna statistika pokazuje da u Hrvatskoj u jednom danu 24 osobe umru od iznenadnog srčanog zastoja, a preživljava ih tek 5 do 10 posto. Jedini postupak koji u takvoj situaciji može spasiti život jest pozivanje hitne medicinske pomoći i započinjanje postupka oživljavanja. Kao i u mnogim europskim zemljama, prosječno vrijeme potrebno hitnoj medicinskoj pomoći da stigne do osobe sa srčanim zastojem u Hrvatskoj iznosi 13 minuta. Ako joj se ne pruži odmah pomoć, osoba neće preživjeti jer već nakon 4 minute dolazi do nepovratnog oštećenja mozga, a nakon 10 minuta osoba gotovo da i nema šanse za preživljavanje.

"Ljudi se boje pružiti pomoć jer ne znaju kako. No, prva pomoć nije raketna znanost. Svako može naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, to nije ništa komplicirano", naglasio je dr. Josip Jelić, predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.

„Od životne je važnosti znati pravovremeno i bez straha pristupiti nekome tko je bez svijesti, nazvati hitnu medicinsku pomoć 194 i započeti postupak oživljavanja jer, ukoliko to ne napravimo, do dolaska hitne, nažalost, često bude prekasno", pojasnio je dr. Filip Glavač, vanjski suradnik HCK i dugogodišnji volonter Crvenog križa Zagreb.

Minute prije dolaska hitne medicinske pomoći te rano prepoznavanje neodgodivih stanja ključni su za preživljavanje, a kvaliteta prvog odgovora, u skladu s načelom „zlatnog sata", snažno ovisi o odgovarajućem znanju i postupcima onih koji se nađu na mjestu nesreće.

Prema podacima Europskog reanimatološkog društva i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu, samo mali postotak hrvatskih građana bi se usudio pružiti prvu pomoć u slučaju nužde. Hrvati u pravilu samo jednom u životu, prilikom polaganja vozačkog ispita, prođu tečaj prve pomoći. Ako se ne koriste i prođe previše vremena, naučene vještine pomalo iščeznu i često u krucijalnim situacijama ljudi nisu sigurni što i kako učiniti. Doktrina prve pomoći s godinama se unaprjeđuje i redovito ažurira i mnoge nekad često upotrebljavane metode pomaganja unesrećenima danas su ili zabranjene ili se više ne koriste, a postupci koji su se nekad primjenjivali zamijenjeni su novim, boljim i učinkovitijim. Znanje bi trebalo redovito obnavljati kao što se to, primjerice, radi u skandinavskim zemljama

„Jedna od primarnih zadaća Crvenog križa jest obuka prve pomoći, stoga kontinuirano tijekom cijele godine radimo na edukaciji građana, organizirajući brojne tečajeve i radionice", pojasnio je ravnatelj Crvenog križa Zagreb Petar Penava istaknuvši kako kroz programe prve pomoći zagrebačkog Crvenog križa godišnje prođe oko 13 tisuća osoba. „Prevencija je najvažniji aspekt djelovanja Crvenog križa, a osobitu važnost pridajemo našima najmlađima - djeci u vrtiću i učenicima osnovnih i srednjih škola kojima kontinuiramo provodimo edukativne programe prve pomoći kako bismo osigurali novu generaciju koja će spremno djelovati u svakom hitnom stanju i pomoći svojim bližnjima, ali i drugim sugrađanima", dodaje.

Kako bi poboljšao poraznu statistiku, Crveni križ Zagreb od ovog proljeća jednom mjesečno održava besplatne tečajeve prve pomoći za građane. Besplatan tečaj građani su imali prilike proći i ove subote u Sigetu. Sljedeći je na rasporedu već 12. listopada, a zainteresirani mogu se prijaviti putem poveznice ili QR koda na mrežnoj stranici.

Svjetski dan prve pomoći je prilika da svi skupa razmislimo o važnosti ovog životno važnog znanja. Najviše nesretnih i hitnih slučajeva događa se upravo u našim domovima i obiteljima i najčešće su voljene osobe one čiji život ovisi o našoj reakciji. Stoga pozivamo sve građane da se priključe našim edukacijskim programima i nauče kako pružiti prvu pomoć. Prva pomoć nije samo humani čin, već nužna vještina o kojoj ovise ljudski životi i zdravlje. Svatko od nas može postati heroj i spasiti nečiji život. Ako to možemo, onda je to i naša obveza i odgovornost!