Warner Bros. Discovery (WBD) danas predstavlja cijelu ponudu prijenosa za posljednji Grand Slam turnir u godini, s novom, poboljšanom streaming uslugom Max, koja će ljubiteljima tenisa po prvi put omogućiti praćenje svakog meča US Opena 2024. uživo.

Ovom sveobuhvatnom ponudom streaminga Eurosport će najbolje mečeve na svojim televizijskim kanalima prikazivati ​​u 45 europskih zemalja, s ekskluzivnim pravima u 41 zemlji, što će biti 24. godina zaredom prijenosa ovog turnira.

Voditelji Eurosportovih međunarodnih prijenosa iz poznatog Flushing Meadowsa u New Yorku bit će sedmerostruki osvajači Grand Slam turnira John McEnroe i Mats Wilander, s omiljenom teniskom analitičarkom i bivšom finalisticom Grand Slam turnira u parovima Barbarom Schett. Oni će pružiti svoje uvide i analize za Eurosportov paneuropski program, dok će gledatelji u Francuskoj imati priliku pratiti lokalno prilagođenu studijsku emisiju u kojoj će se naći sedmerostruka pobjednica Grand Slam turnira Justine Henin i peterostruki pobjednik Grand Slam turnira u parovima Nicolas Mahut, koji se prvi put pridružuje Eurosportovom timu stručnjaka.

Scott Young, globalni potpredsjednik za sadržaj, produkciju i poslovne operacije u WBD Sports Europe, izjavio je: „Ova sezona je rekordna godina za naš teniski program, s nekim od naših najvećih sportskih prijenosa ikada zabilježenih na najvažnijim teniskim turnirima širom svijeta, od Melbournea do Pariza. Naše nasljeđe u pripovijedanju sportskih priča, s dugoročnom predanošću pokrivanju svakog aspekta ovog uzbudljivog sporta, omogućilo nam je da razvijemo destinaciju broj jedan za ljubitelje tenisa na svim platformama, pružajući im više akcije, više sadržaja i više priča nego bilo koji drugi medij, bez obzira na to na koji način gledaju sadržaj."

„Već smo vidjeli utjecaj koji je naša poboljšana streaming usluga Max imala od svog prvog lansiranja u Europi ovog ljeta u angažiranju više ljubitelja sporta tijekom još duljeg razdoblja. Jedva čekamo završiti ovu izvanrednu Grand Slam sezonu, donoseći inovativne značajke koje Max nudi, koji s pravom zauzima jedno od najprestižnijih mjesta na platformi, s najvećom kolekcijom zabavnog sadržaja na svijetu."

Eurosportovi prijenosi slikom će pokrivati 16 glavnih terena kao i novinarske konferencije i prikaz teretane za igrače - nudeći ekskluzivan pristup iza kulisa, uključujući svlačionicu.

Nadovezujući se na prijenos uživo i televizijski prijenos, digitalni kanali Eurosporta pružit će ekosustav od 360 stupnjeva posvećen pokrivanju svih priča iz Flushing Meadowsa. Na Eurosport.com, besplatni trominutni isječci s istaknutim točkama i komentari na osam jezika usredotočit će se na 15 najboljih muških i ženskih igrača, kao i na lokalne heroje; sadržaj iza kulisa, vijesti i sadržaj prilagođen lokalnim tržištima zadržat će ljubitelje tenisa još dulje zainteresiranima; dok će dodatni dulji sadržaji biti dostupni na Eurosportovom YouTube kanalu.

US Open 2024. donosi domaćoj miljenici Coco Gauff prvu obranu naslova u ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, jer će se pokušati suprotstaviti Grand Slam pobjednicama Igi Świątek, Arini Sabalenki i Eleni Rybakini. U muškoj konkurenciji, finalisti Wimbledona i Olimpijskih igara, Carlos Alcaraz i Novak Đoković, su među glavnim favoritima, uz pobjednika Australian Opena Jannika Sinnera i pobjednika US Opena 2021. Danila Medvedeva.

U 2024. Eurosport je svojim prijenosima Grand Slam turnira i Olimpijskih igara osigurao najveću televizijsku gledanost ikada. Tijekom svog ekskluzivnog pokrivanja Australian Opena, Eurosport je dosegao više od 50 milijuna ljudi na svim platformama, a zatim je slijedio Roland-Garros s najvećom publikom u Eurosportovoj 35-godišnjoj povijesti prijenosa događaja, povećavajući broj jedinstvenih streaming gledatelja za skoro trećinu nakon lansiranja Maxa u Europi.

Pariz 2024. bile su najuspješnije Olimpijske igre za ovu kompaniju, a tenis, koji su pratili gledatelji diljem Europe, bio je među najpopularnijim sportovima. Ukupno su obožavatelji streamali sedam milijardi minuta sadržaja u svim sportovima, uključujući najaktivniji dan (4. kolovoza), kada je Novak Đoković pobijedio Carlosa Alcaraza u muškom pojedinačnom finalu na stadionu Philippe-Chatrier na Rolan Garrosu, i kada je streamano 600 milijuna minuta akcije u jednom danu.

Eurosport je poznat kao dom Grand Slam tenisa i nudi ekskluzivne prijenose s Australian Opena i Roland-Garrosa diljem Europe, Wimbledona na 12 tržišta i US Opena u 45 zemalja. Nakon US Opena, Eurosport će obožavateljima Laver Cupa omogućiti prijenos u cijeloj Europi s akcijom koja će se odvijati u Berlinu od 20. do 22. rujna kada će se tim Europe, s kapetanom Bjornom Borgom, suprotstaviti timu SAD-a, kojeg vodi John McEnroe.