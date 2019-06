U subotu, 15. lipnja 2019., na livadi kod Vidikovca u Parku Maksimir veleposlanstvo Švedske i Švedski Poslovni Klub, u suradnji s partnerima projekta - Mali plac, Mali piknik i Trčaona - organiziraju za sve građane proslavu švedskog blagdana Midsommar pod nazivom ''Švedski doček ljeta''.

Program će voditi Ida Prester, a sve počinje u 15 sati tradicionalnom švedskom pauzom koju šveđani zovu FIKA, a koja uključuje kavu, švedske kolače i druženje.

Od 15.30 sati slijedi program za djecu stariju od tri godine koji će trajati do 17 sati. Djeca će se moći zabaviti na radionici izrade tradicionalnih vjenčića od cvijeća i radionici bojanja drvenih švedskih Dala konjića, jednog od najpoznatijih simbola Švedske. Radionice su besplatne, a detalji o prijavama mogu se pronaći na Facebook eventu „Švedski doček ljeta". Za mlađe posjetitelje, organizirana je i čitaonica dječjih priča švedskih autora kako bi mogli uživati u dogodovštinama Pipi Duge Čarape i drugih junaka. Bit će tu i igara koje se svakog Midsommara igraju diljem Švedske poput povlačenja konopa, skakanja u vrećama, te utrke s jajima. Program za najmlađe završava pjesmom i plesanjem tradicionalnih švedskih plesova oko zelenilom ukrašenog Midsommar stupa koji simbolizira plodnost i buđenje prirode.

Od 17 sati, sa školom trčanja „Trčaona" organizrana je plogging trka, novi fitness trend koji potječe iz Švedske, a uključuje sakupljanje smeća u prirodi tijekom joggiranja. Sudjelovati mogu svi koji se prijave putem prijavnice na internetskoj stranici Trčanje.hr, a svi koji prikupe barem i malo otpada dobit će zahvalnicu za sudjelovanje kao mali znak pažnje. Rukavice i vreće za otpad dobit će svi sudionici na startu.

Večernji program počinje u 18 sati, a uključuje druženje na Midsommar pikniku uz švedsku glazbu i šaroliku ponudu lokalnih OPG-ova s Malog Placa koji će prodavati eko proizvode tijekom cijelog večernjeg eventa te projekciju filma „Mamma Mia! Here we go again" koja kreće u 21 sat. Dio dekica i jastuka za piknik osigurat će organizatori, ali potičemo građane da svakako ponesu i svoje kako ih ne bi manjkalo.