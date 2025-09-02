Renomirana suvremena hrvatska likovnma umjetnica, akademska slikarica Renata Facan Kušec, kontinuirano slika u nizu uspješnih desetljeća ostvarujuću kompleksni opus s brojnim ciklusima u ulju, akrilu, akvarelu.

Jedna od osebujnosti njezinog opusa jest i bogatstvo motiva koje koristi vješto i seriozno, od balerina, djevojaka, gradskih veduta, povijesnih figura, do svakidašnjice.

Novi ciklus s vrlo zgodnim i izazovnim motivima svakidašnjice, od posve slobodne erotike života, do umornog razgovora dviju gornjogradskih stanovnica, do sjećanje prekrasne mlade žene na svoje djetinjstvo s dijelom tajanstvenog notnog papira, pa sve do gospodskih objeda uz poslugu.

Sve su to sjećanja na Zagreb i njegovu zanimljivu povijest i na niz neobičnih i ljudi i žena, događaja i razmišljanja.

Uz odmjereni kolor slikarica slaže svoja sjećanja, glasove koje je čula, priče koje su se iznenada pojavile, u kompozicije, stvarajući rafinirana i izazovna djela.

Svakidašnjost života u novom ciklusu Renate Facan Kušec izazovno je, ponegdje i neugodno, ponegdje i sasvim ugodno sjećanje na prošlost.

Znam, svatko od nas drugačije vidi ne samo svoju prošlost već i sve oko sebe.

Ciklus svakidašnjice Renata Facan Kušec osebujna je, iskrena priča, vrsno ispričana likovnim jezikom.