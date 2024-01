Sportsko klađenje već je više od dva desetljeća jedna od omiljenih zanimacija stotina tisuća hrvatskih građana. Radi se i dalje o najpopularnijoj igri na sreću u našoj zemlji. Razlog tome je činjenica da vam znanje može donijeti prednost pred drugim igračima, a s time i dobitak na listiću.

No, nije lako točno predvidjeti ishod sportskih dvoboja, što su se mnogi već uvjerili. Potrebno je detaljno pratiti neko natjecanje, kao i vijesti o izostancima. Bitno je i pronaći najvišu dostupnu kvotu te eventualne bonuse, o čemu piše stranica kladionice.rs, kao i mnoge druge. Uz sve to, nužna je i dugoročna strategija koju ćete dosljedno primjenjivati iz tjedna u tjedan.

Istina je, osmisliti taktiku koja će davati rezultate na duge staze najveći je problem hrvatskih igrača. Naime, svaki od njih imao je nekoliko fantastičnih listića u svom životu, no tek rijetki uspijevaju nadmudriti bookmakere na godišnjoj bazi.

Zato donosimo mali osvrt na strategije koje donose rezultat pri sportskom klađenju, što bi svakako moglo pomoći da vaši dobici postanu učestaliji nego što su bili u prošlosti...

Uvijek igrati najveći dostupni koeficijent

Prvo pravilo uspješnog klađenja svakako je igra isključivo isplativih kvota. Kako znati koja je takva? To dolazi s iskustvom, uspoređivanjem različitih podataka na koje ste naišli kroz klađenje. Ponekad je koeficijent 1.80 itekako isplativ, a nekad uopće nije. Ovisi o vjerojatnosti da će se nešto dogoditi.

Nije nebitno ni hoćete li uzeti 1.85, u situaciji kada na istoj okladi možete dobiti 1.90. Da, različite kladionice nude različite kvote. Odstupanja nisu velika, ali mogu utjecati na vaš dugoročni profit.

Zato je ključno uvijek zgrabiti najveći dostupni tečaj. To ćete postići tako da otvorite račun u barem nekoliko vjerodostojnih online kladionica. Time si dajete priliku igrati najveći koeficijent na tržištu, što povećava vaš potencijalni dobitak. Možda vam se čini svejedno hoćete li dobiti 35 ili 32 eura. No, jednom kad tome dodate i gubitne listiće, svaki osvojeni euro može odlučiti hoćete li biti u plusu ili u minusu...

Uvijek uzeti u obzir različite oklade

Bilo da igraju Premiership ili neko drugo natjecanje, najveća pogreška koju rade domaći kladitelji definitivno je to što se klade isključivo na ishod utakmice. Tu su bookmakeri najškrtiji i često vas dovedu u zamku igranja niskih kvota koje uopće ne jamče siguran dobitak.

Međutim, tu su i druge oklade. Nekad je njih lakše pogoditi nego tko će pobijediti. Mogu vam i pomoći da podebljate kvotu na vašeg favorita. Izdvajamo nekoliko najvažnijih:

hendikep - klađenje da će vaš favorit pobijediti većom razlikom,

zbroj golova - oklada hoće li pasti manje ili više golova od postavljene granice,

poluvrijeme/kraj - kombinacijska oklada na ishod prvog dijela i završni ishod,

točan rezultat - prognoziranje kojim će rezultatom završiti dvoboj,

individualni učinak - klađenje na statistiku pojedinih igrača u ekipnim sportovima.

Sve nabrojane oklade nude znatno krupnije tečajeve nego što to u pravilu ide uz klađenje na ishod utakmice. To znači da si uz njih dajete šansu da dođete do bolje zarade, u slučaju da pogodite vašu prognozu.

Ako vam je cilj ostvariti veliki dobitak na jednom listiću, tada svakako koristite neke od gore nabrojanih oklada. Uz njih je vrlo lako doći do ukupnog tečaja 100 na vašoj kombinaciji. No, iskusni igrači znaju ih igrati i pojedinačno ili u kombinaciji od najviše dva para. To je put do postepenog profita, pod uvjetom da budete dosljedni i ne odstupate od vlastite strategije...

Pametno raspoređujte ulog

Osim što se od uspješnog kladitelja očekuje da detaljno prati neki sport i kladi isključivo na natjecanja koja poznaje, također je bitno pronaći pravu strategiju raspoređivanja uloga.

Naime, ako danas dobijete na svom listiću i sutra euforično odigrate deset puta veći ulog, sigurno nećete na kraju mjeseca biti u plusu. Zbog toga je od velike važnosti odrediti osnovni ulog i zatim ga se držati, ne dopuštajući emocijama da utječu na vašu igru.

Neki igrači malo povećaju ili smanje ulog ovisno o ishodu prošlih listića. Pritom koriste različite prokušane modele dok provode svoju ideju u djelo. To je strategija za napredne znalce i traži puno više matematičkih kalkulacija. Za nekog tko tek istražuje svijet klađenja bolje je odrediti fiksni ulog i pokušati pronaći oklade koje uz gađanje fiksne ukupne kvote mogu donijeti dugoročni dobitak.

Dakle, za dolazak do velikog dobitka u sportskom klađenju potrebno je mnogo strpljenja. Traži se provođenje strategije mjesecima, jer nije to loto gdje vam jedan listić eventualno može donijeti milijune.

Zato je najbolje krenuti s manjim ambicijama, s ciljem biti barem u minimalnom plusu i pritom se dobro zabaviti. A ako se vaša taktika pokaže dugoročno uspješnom, tek tada možete početi razmišljati o ozbiljnijim isplatama...