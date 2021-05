Kupujete online oduvijek? Ako niste naletili na raznorazne probleme, vjerojatno to radite i dalje, štoviše, sve više i više. No, što je s onima koji do sada to nisu radili, a natjerala ih je pandemija.

Online kupovina posebno se popularizirala u vrijeme pandemije, no neke svari ipak ne biste trebali kupovati putem web shopova. Evo koje stvari nikada ne biste trebali kupovati online putem.

Automobil - automobil nije mala kupnja, a prije nego što ga kupite trebali biste ga isprobati. Bez obzira na to kupujete li novi ili rabljeni automobil, trebali biste prvo otići na probnu vožnju kako biste se uvjerili da zaista želite kupiti taj automobil.

Dječja obuća - budući da dječja stopala rastu tako eksponencijalno, bolje je otići u trgovinu nego kupiti cipele putem interneta koje možda neće odgovarati. Djeca su posebno izbirljiva što se tiče obuće, pa ćete uštedjeti vrijeme, trud i novac odlaskom u trgovinu gdje će dijete moći isprobati obuću.

Glazbeni instrumenti - i ovo je ozbiljna investicija pa ne biste trebali riskirati s online kupnjom. Osim toga, svaki je glazbeni instrument različit, a početnicima se savjetuju da odu u trgovinu i pitaju zaposlenike za pomoć i savjet pri izboru instrumenta.

Kozmetika - brojni online trgovine nude krivotvorenu šminku i parfeme pa kozmetiku ne biste trebali kupovati online putem osim ako nije riječ o provjerenoj trgovini. Osim ta, najbolje je da kozmetičke proizvode kupujete u trgovini jer ih tako možete testirati i uvjeriti se da vam odgovaraju.

Kupaći kostim - kupaći kostim je jedna od stvari koju nikada ne biste trebali kupiti putem interneta jer vam možda neće odgovarati onako kako to izgleda na slici. Sve ovisi o marki, materijalu i stilu, a kada ga jednom kupite putem interneta, prodavači uglavnom ne nude povrat.

Lijekovi - prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), više od 50 posto kupljenih lijekova putem interneta krivotvoreno je i često sadrže nesigurne sastojke, poput borne kiseline. Sigurnija je opcija lijekove kupiti u ljekarni gdje možete uživo popričati s ljekarnikom ako imate neke nedoumice, piše Best life.

Namještaj - iako brojne trgovine koje prodaju namještaj nude popust ili besplatnu dostavu ako kupujete online putem, možda ćete ipak željeti najprije otići u trgovinu. Tako možete isprobati i testirati namještaj pa ćete biti sigurni je li to zaista ono što želite kupiti.

Naočale - naočale ćete obično nositi svaki dan i zbog toga želite biti sigurni da vam doista odgovaraju i da vam se sviđaju. No, ako ih kupite online putem, ne možete ih isprobati pa lako možete kupiti naočale koje vam se neće svidjeti.

Madraci - madraci su također prilično skupi, a budući da je riječ o dugoročnoj investiciji, trebali biste najprije otići u trgovinu i isprobati madrac koji vas zanima. Najbolje je isprobati nekoliko njih dok en pronađete onaj koji vam odgovara i po cijeni i po udobnosti.

Rabljena elektronika - kupnja rabljene elektronike putem interneta uvijek je rizična, a uglavnom se ne isplati. Većina prodavača navodi da su uređaji ispravni ili gotovo nekorišteni, no u stvarnosti to najčešće nije tako.