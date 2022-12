Pripreme za najluđu noć već su u tijeku! Bilo da ste za proslavu odlučili biti kod kuće s prijateljima, otići na organizirani doček na trgu ili ćete je provesti u kafiću ili restoranu, sigurni smo da se sada pitate što ćete odjenuti.

Za doček Nove godine obično postoji samo jedno modno pravilo, a to je da nema pravila - zato pustite mašti na volju i budite potpuno svoji!

Nemamo dobitnu kombinaciju za savršen 'outfit', ali znamo da kada biramo modne dodatke, poput torbice, pazimo da odgovara našem stilu odijevanja i da nas neće sputavati na plesnom podiju. Ako morate nositi puno stvari sa sobom, dobro je da torba bude i praktična.

Donosimo nekoliko važnih stvari koje će sigurno stati i u najmanju torbicu, a koje će vam vjerojatno trebati dok odbrojavate posljednje sate 2022. godine.

Osobni dokumenti i ulaznice za događaj

Počnimo s najosnovnijim - gdje god planirate provesti najluđu noć, ne idite bez osobne iskaznice, pogotovo ako idete na okupljanje na otvorenom. Ako idete na koncert ili organiziranu proslavu za koju su potrebne ulaznice, prije polaska svakako provjerite jesu li udobne u torbi jer se u žurbi često događa da preskočimo ključne stvari poput ovih.

Novac za predvidive i nepredvidive situacije

Ako se pripremate za doček na trgu, pripremite gotovinu - po mogućnosti manje novčanice, tako da lakše platite i kraće čekate u redu za piće. Isto vrijedi i ako Novu godinu dočekujete u klubu jer je u velikim gužvama često lakše platiti na licu mjesta, umjesto da na kraju večeri podijelite jedan veliki računa, iako u ponoć prelazimo na euro, na proslavi Nove godine moći ćete još uvijek plaćati u kunama.

Mobilni telefon

Sigurni smo da nećete zaboraviti ovaj predmet jer želite biti dostupni, zabilježiti najljepše trenutke dočeka, ali i poslati poruke s čestitkama dragim osobama koje nisu s vama na dočeku. Zato vam je potreban telefon s odličnom kamerom i baterijom koja dugo traje - poput HONOR 70, koji je savršen za doček Nove godine jer je vrlo tanak (7,91 mm) i lagan (178 g) te lako stane u manje torbe i džepove.

Osim toga, HONOR 70 kombinira estetiku i tehnologiju sa svojim jedinstvenim dizajnom inspiriranim dijamantima, što ga čini savršenim modnim dodatkom koji se dobro kombinira s raznim blagdanskim odjevnim kombinacijama i dodacima!

Ogledalo i esencijalna šminka

Nema potrebe ponijeti cijelu kozmetičku torbicu, ali uvijek je pametno imati ogledalo i osnovnu šminku za male popravke tijekom večeri. Papirnate maramice i mali paket dezinficijensa također su dobra ideja, a ako je vaš outfit složeniji nego inače, razmislite o tome da ponesete par pribadača koje ne zauzimaju puno prostora, a često su vrlo korisne.

Na kraju, ne zaboravite ono najvažnije - prije svih odjevnih kombinacija, modnih dodataka i sitnica, pažljivo odaberite društvo i u Novu godinu uđite s onima koji vam najviše znače, osobama koje su s vama provele najvažnije trenutke prethodne godine. Dok vam HONOR inovativnom tehnologijom i svojom novogodišnjom porukom „HONOR to be with you" pomaže da ostanete povezani, imajte na umu da je Nova godina samo još jedna prilika da svojim najdražima pokažete koliko su vam važni i da na vas mogu računati i dugo nakon što sat otkuca ponoć.

Želimo vam odličan provod i sretne blagdane!