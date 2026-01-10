Nadamo se da ste imali vremena za odmor, punjenje baterija i slavlje s voljenima. Nakon intenzivne i zahtjevne godine, znamo koliko to može biti važno.

Naš tim je također uzeo kratku pauzu i iskoristio je za pripremu za ono što slijedi. Jer sljedećih 8 tjedana su ključni.

U prosincu smo pobijedili na plenarnom glasovanju u Europskom parlamentu, sada moramo osigurati da Europska komisija slijedi volju zastupnika u Europskom parlamentu i svih građana Europe koji su potpisali i podržali kampanju koja zahtijeva samo da sve žene u Europi imaju mogućnost sigurno ostvariti svoju slobodu izbora. Neće biti lako. Ponovno se suočavamo s političkom institucijom s kojom nikada prije nismo radili. Zatvorenija je, postoje novi postupci koje treba shvatiti. Ali naporno radimo kako bismo se suočili s tim novim izazovima.

Za osam tjedana, 2. ožujka, Europska komisija će odlučiti hoće li provesti zahtjeve kampanje My Voice, My Choice i stvoriti mehanizam koji bi podržao pristup sigurnom i dostupnom pobačaju. Ovo je posljednji institucionalni korak procesa Europske građanske inicijative, kada se sve što smo zajedno izgradili mora pretvoriti u konkretan politički odgovor.

Ova će odluka odrediti jesu li ženska prava važna Europskoj komisiji ili su spremni ostaviti 20 milijuna žena u EU bez pristupa sigurnom pobačaju - bez pristupa osnovnoj zdravstvenoj skrbi.

Zato je ovih idućih 8 tjedana toliko važno. Nikada ne bismo stigli tako daleko bez vas i zajednice koju smo zajedno stvorili. Tijekom nadolazećih tjedana, naš će zadatak biti ostati vidljivi i glasni, podsjećajući Komisiju da ljudi diljem Europe pomno prate. I svaki znak podrške pomaže. Ovo je posljednje poglavlje putovanja dugog više od 2 godine. Hvala vam što ste bili uz nas cijelo vrijeme - kroz neizvjesnost, rad i pobjede. Zajedno smo već postigli nešto povijesno. Sada se osiguravamo da to postane stvarna, praktična i trajna promjena.

Sa zahvalnošću,

Tim My Voice, My Choice

p.s. Još uvijek prikupljamo sredstva za našu borbu za siguran pristup pobačaju u 2026. Ako možete, donirajte ovdje:

https://cause.lundadonate.org/myvoicemychoice/work-in-2026