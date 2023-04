vivo predstavlja X90 Pro, vodeći model mobilne fotografije stiže u Hrvatsku

vivo najavljuje dolazak najnovijeg modela s vrhunskim performansama za fotografiranje i snimanje, X90 Pro na hrvatsko tržište. Pametni telefon treće generacije, proizašle iz globalnog partnerstva tvrtki vivo i ZEISS, donosi izvanrednu kameru, kao i značajno ažurirane performanse zahvaljujući dvostrukoj konfiguraciji čipseta. Na vrhu popisa specifikacija nalazi se i dosad najveći senzor kamere te novi i poboljšani vivo V2 čip za obradu slike. Upravo s njima vivo želi učvrstiti svoje vodstvo u fotografskim performansama među pametnim telefonima.

"Izuzetno nas raduje predstaviti naš najnoviji flagship model u Europi . Novi vivo X90 Pro objedinjuje izvanredne tehnologije fotografiranja i snimanja, vodeće u industriji, a razvijene u suradnji sa ZEISS optikom, s najnovijim računalnim tehnologijama razvijenim unutar tvrtke i u suradnji s MediaTekom, a sve to kako bi zadovoljili i nadmašili neke od najzahtjevnijih izazova fotografije i videografije, uključujući scene snimanja pri slabom osvjetljenju," rekao je Dušan Kuzmanović, voditelj prodaje u regionalnom predstavništvu tvrtke vivo. "Veselimo se dojmovima kupaca i partnera, a uvjereni smo da će novi član serije X ponovno biti među najboljim uređajima za fotografiranje i obradu slika u industriji".

"Granice u mobilnoj fotografiji dramatično se pomiču: kvaliteta slike postala je izuzetno važna kod odabira pametnog telefona, a najnoviji modeli kao što je vivo X90 Pro omogućuju snimanje fotografija na vrlo profesionalnoj razini. Hardver i softver rade ruku pod ruku, a podržani su umjetnom inteligencijom. Korisnici tako postižu profesionalne rezultate bez potrebe za dubljim poznavanjem tehnika fotografiranja," dodao je Oliver Schindelbeck, viši tehnološki menadžer za pametne telefone u tvrtki ZEISS.

Veliki korak naprijed u fotografskim specifikacijama

Najnoviji uređaj nastao je iz zajedničko projektiranog sustava mobilne fotografije vivo i ZEISS, na kojem su tvrtke intenzivno radile gotovo tri godine, i koji donosi niz poboljšanja za izvanredno iskustvo fotografiranja i snimanja. To uključuje novorazvijenu postavku trostruke glavne kamere, koja značajno povećava osjetljivost na svjetlo, prirodnu obradu boja i stabilizaciju slike za unaprijeđeno iskustvo kamere, čime poziva i profesionalce i početnike da zabilježe svoje trenutke.

"Vođa skupine" najvažnija je značajka do sada, a riječ je o prilagođenom jedan-inčnom senzor IMX989. U usporedbi s drugim uređajima sa senzorom od jednog inča, kamera od 50 megapiksela nudi veliki otvor blende od f/1,75 i piksele veličine 3,2 μm u konfiguraciji 4-u-1, što omogućuje više unosa svjetla po pikselu, a rezultira izoštrenijim fotografijama. Fotoosjetljivo područje senzora povećano je za 77% u usporedbi s prošlogodišnjim flagshipom, vivo X80 Pro, s povećanjem kapaciteta unosa svjetla do 43%.

Sljedeća na redu je portretna kamera od 50 megapiksela, s fiksnim fokusom od 50 milimetara. Iza objektiva nalazi se senzor IMX758 koji, uz otvor blende od f/1,6, omogućuje snimanje vrhunskih portreta, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Nadovezujući se na vrlo pohvalne portretne funkcije svog prethodnika, novi uređaj donosi još kvalitetniju portretnu kameru - kao stvoreno za svakog korisnika modela vivo X90 Pro.

Priču zaokružuje širokokutna kamera od 108 stupnjeva, senzorom Sony IMX663 od 12 megapiksela i otvorom blende f/2,0, što omogućuje savršene rezultate čak i kada korisnik stoji blizu objekta.

X90 Pro predstavlja prilagođenu tehnologiju optičke stabilizacije slike (OIS), koju je razvio upravo vivo te tako omogućuje inteligentniju i precizniju stabilizacijsku korekciju u usporedbi sa standardnim OIS-om. Zahvaljujući toj tehnologiji postiže se stabilizacija slike CIPA razine 4, što također ukazuje na visoku profesionalnost fotografije i snimaka koji nastaju.

Značajke profesionalne kamere, za snimanje životnih trenutaka danju i noću

Novi vivo X90 Pro koristi ne samo nadograđene senzore, već i prilagođeni čip naziva vivo V2 koji sadrži interno razvijene AI algoritme. Uz to, ima razvijenu ZEISS optiku s T* premazom, za dodatno poboljšanje noćne fotografije i astrofotografije, što X90 Pro čini izvanrednim fotografskim suputnikom.

Zahvaljujući hardverskom i softverskom napretku, X90 Pro sada može snimati 4K videozapise u uvjetima slabog osvjetljenja, a zbog algoritma za smanjenje šuma kojeg posjeduje, omogućuje jasnoću čak i pri visokim ISO postavkama. Osim toga, zahvaljujući Handheld Astro načinu rada, omogućava ručno snimanje zvjezdanog neba, dok AI Night View rješava izazov dobivanja preciznijih tonova boja u noćnoj fotografiji.

X90 Pro donosi i značajku ZEISS Natural Color 2.0, što su dodatno kalibrirali vivo i ZEISS, a zbog nje su boje prikazane autentičnije i bliže onome što se vidi golim okom.

Još jedna moćna značajka koju je omogućio zajednički projektirani sustav mobilne fotografije tvrtke vivo i tvrtke ZEISS je Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot, koja snimanje pokreta čini jednostavnijim nego ikad prije. Odgoda od nula sekundi znači da korisnici vide ono što dobivaju u ključnim trenucima, čak i pri slabom osvjetljenju. U sportskom i noćnom sportskom načinu rada, kombinacija brzog zatvarača i algoritma detekcije pokreta može zamrznuti kadrove u trenu, držeći svaki objekt koji se brzo kreće jasnim, kao što je, na primjer, probijanje vodenog balona.

Konačno, zahvaljujući senzoru od jednog inča, ovaj pametni telefon donosi kreativne efekte koje su razvili vivo i ZEISS. Jedan od njih je i ZEISS Cine-flare Portrait, koji simulira efekt odbljeska svjetlosti, viđen u mnogim poznatim filmovima, kao i snimanje jedinstvenih minijatura gradskih pejzaža koristeći ZEISS Miniature Effect uz pomoć kojeg se zadržavanjem oštrine malog dijela pejzaža stvara iluzija minijaturne scene bez potrebe za naknadnim uređivanjem.

Bezbrižno punjenje: Do 50% u samo 8 minuta

Novi X90 Pro podržava Dual-Cell FlashCharge snage 120W koji, u kombinaciji s velikom baterijom od 4870 mAh, poboljšava i brzinu punjenja i autonomiju. X90 Pro također podržava poznati 50W Wireless FlashCharge, predstavljen s prošlogodišnjim X80 Pro.

Novi X90 Pro nudi dva načina punjenja - brz i uravnoteženi. U brzom načinu punjenja, X90 Pro može se napuniti do 50% za 8 minuta i 10 sekundi. Uravnoteženi način idealan je za svakodnevno punjenje, a potrebno je samo 29 minuta da se baterija napuni do 100%.i Štoviše, uređaj ima 24-dimenzionalnu sigurnosnu zaštitu i TÜV Rheinland certifikat za sustav brzog punjenja, čime jamči dugoročnu sigurnost ovog rješenja punjenja.

Snažan uređaj za svestrane performanse i igranje mobilnih igri

Novi X90 Pro je, kako ističu iz tvrtke vivo, vodeći uređaj za obradu slika s dva čipa. Snažna obrada podržana je konfiguracijom dvostrukog čipseta: glavni je mobilna platforma MediaTek Dimensity 9200, koja radi u sprezi s vivo V2 čipom, i omogućuje uređaju postizanje AnTuTu Benchmark rezultata u rasponu od 1,26 milijuna. Ostatak specifikacija zaokružen je s 12 GB LPDDR5X memorijom i 256 GB UFS 4.0 pohranom, pojačane s vivo proširenim RAM-om koji daje dodatnih 8 GB virtualne memorije po potrebi, te UFS Deep Defragmentation, koji pak nudi nesmetani multitasking i obradu podataka.

Održavanje komponenti koje rade "punom parom" hladnim osigurava poboljšan sustav hlađenje s pomoću kondenzacijske komore. Ona ima 24-slojnu rashladnu strukturu, povećanu za više od trećine u odnosu na X80 Pro, i pokriva površinu od 4.002 četvornih milimetara. Osim toga, inovativni dizajn okvira smanjuje prijenos topline s procesorskih jedinica na okvir telefona, zadržavajući područja na kojima ruke dodiruju telefon kada se drži vodoravno do dva stupnja hladnijima kod velikih opterećenja prilikom, primjerice, intenzivnog igranja igara.

Prekrasan za vidjeti zahvaljujući učinkovitom smanjenju plave svjetlosti

Cijela prednja strana telefona rezervirana je za ekran dijagonale 6,78 inča, koji nudi impresivne efekte prikaza i naprednu zaštitu vida korisnika. Zaslon je izrađen od novog luminescentnog materijala, koji učinkovito smanjuje plavu svjetlost. Visokofrekventna modulacija širine pulsa, na frekvenciji do 2160Hz, drastično smanjuje titranje zaslona, a zahvaljujući preciznom podešavanju svjetline zaslona, može se fino stupnjevati kako bi odgovarala vanjskim uvjetima osvjetljenja.

Vjerodostojne boje i na ekranu uz pomoć ZEISS zaslona u prirodnim bojama

Značajka ZEISS Natural Colour Display dodana je postavkama stila boja zaslona, uz standardni i dinamičan način prikaza, čime osigurava vjerodostojan prikaz snimljenih boja. Sada se svaki zaslon vivo X90 Pro pojedinačno kalibrira, kako bi se zajamčio prikaz boja na zaslonu u potpunosti istovjetan onome što ljudsko oko može vidjeti.

Za one koji uživaju u gledanju videosadržaja ili igranju igri u pokretu, veliki zakrivljeni zaslon X90 Pro nudi reprodukciju 1,07 milijardi boja i 100% DCI-P3 širok raspon boja, što ih čini još bogatijima i prirodnijima. Povrh toga, zaslon ima i HDR10+ i SGS certifikate za nisku emisiju plavog svjetla, kao i nisko zamućenje pokreta i titranje, AI certifikat niskog plavog svjetla, kao i brzo osvježavanje do 120 Hz, što ga čini idealnim suputnikom za gaming u pokretu.

X90 Pro ima i dvostruki stereo zvučnik, X-Axis Linear Motor za impresivnije audio-vizualno iskustvo i izraženu taktilnu povratnu informaciju za vrhunsko igranje igri.

Autentičan novi dizajn, posebno iskustvo

Model X90 Pro dolazi s odvažnim novim dizajnom inspiriranim Fibonaccijevom spiralom za uravnotežen i jedinstven izgled. Horizontalna traka, nazvana Skyline, uvedena je na stražnjoj "presvlaci" napravljenoj od veganske kože, kako bi se jasno podijelile funkcionalne zone. Dizajn sekcija uravnotežuje vizualni fokus i čini modul kamere vrlo posebnom značajkom izgleda uređaja.

Naslanjajući se na dizajn profesionalnih kamera, novi X90 Pro integrira tri stražnje kamere u jedno "veliko oko" kako bi stvorio cjelokupni izgled, predstavljajući moćni sustav kamera. Zaštićen s Corning Gorilla Glass i ultra-tvrdim premazom na površini, ukupna tvrdoća staklene leće doseže broj 6 na Mohsovoj ljestvici mineralne tvrdoće, što joj daje dodatnu robusnost, ali i otpornost na padove i ogrebotine.

Zaslon X90 Pro zaštićen je najnovijim SCHOTT Xensation® Up zaštitnim staklom.ii Ovo kemijski ojačano litij-aluminosilikatno staklo pomaže u sprječavanju napuknuća zaslona i omogućuje uređaju da zadrži ugodnu zakrivljenost te osigurava visoku otpornost. Prema rezultatima testiranja, Xensation® Up može preživjeti padove s dvostruko veće visine od uobičajenog aluminosilikatnog (AS) stakla.

X90 Pro dolazi u bezvremenskoj Legendarnoj Crnoj boji. Stražnja strana prekrivena je ekološki prihvatljivom veganskom kožom mekom na dodir, koja je izdržljiva na habanje i otporna na mrlje. X90 Pro ima IP68 otpornost na vodu i prašinu.iii

i Podaci o punjenju rezultat su testova u vivo laboratoriju. Testno okruženje: Temperatura okoliša i samog uređaja od 25℃±1℃. Uvjeti testiranja: 1% napunjenosti baterije, u brzom načinu punjenja, sa svim značajkama telefona isključenim osim glasovnih poziva, uz isključen zaslon, i priključen adapter punjača i originalni kabel priložen u maloprodajnom paketu. Stvarni podaci punjenja mogu se razlikovati, ovisno o testnom okruženju, uvjetima testiranja, temperaturi uređaja, dugoročnom gubitku svojstava baterije te drugim čimbenicima.

ii Za više informacija o SCHOTT Xensation® Up tehnologiji zaštitnih stakala, molimo posjetite službenu web stranicu tvrtke, na adresi: https://www.schott.com/en-gb/products/xensation/product-variants/xensation-up.

iii Profesionalni laboratorijski testovi pokazali su da X90 Pro zadovoljava oznaku IP68 (IEC 60529). Ova zaštita štiti vaš telefon od vode i prašine tijekom svakodnevne upotrebe i nudi poboljšanu izdržljivost.