Kako tehnologija i pametni nosivi uređaji mogu osnažiti živote modernih žena

U eri u kojoj pitanja rodne ravnopravnosti donekle dobivaju zasluženi prostor u društvu i medijima, većina žena je primijetila neka poboljšanja u pristupu resursima i generalno su više ohrabrene na razne vidove izražavanja i pokazivanja svojih stavova. Što je još primjetnije, tehnologija je odigrala snažnu ulogu u osnaživanju žena, posebno u područjima kao što su mentalno i reproduktivno zdravlje. Zapravo, to su dvije zdravstvene kategorije koje su do nedavno bile tretirane kao tabu teme, a opet su nepobitno presudne za dobrobit žena na globalnoj razini.

Srećom, pametna nosiva tehnologija postala je izvrstan alat koji podržava moderne žene u tim medicinskim, ali i wellness područjima. Nosive tehnologije polako uključuju više naglašenih estetskih elemenata, dajući korisnicima uzbudljivije pametne satove koji ne samo da djeluju kao monitori za zdravlje i sport, već i kao sastavni dio modnog izraza pojedinca. Huawei je postao lider u ovom segmentu tržišta, što je i potvrdio kroz objavu novog manifesta razvojne strategije branda pod nazivom Fashion Forward. Prepisivanjem takvih pravila dokazuje se da budućnost nosive tehnologije nije samo pametna, već i stilski elegantna.

Izrazite svoj stil kroz svoj personalizirani pametni sat!

Prošli su dani u kojima je odabir pametnih satova baziran na njihovim funkcijama i značajkama te su ih korisnici gledali kao uređaje za praćenje sportskih funkcija ili produženu ruku pametnih telefona. Zanimljivo je da su potrošači počeli tretirati pametne satove kao modne dodatke i zahtijevaju inovativnije promjene u estetskim vrijednostima istih. Uzimajući u obzir ovu rastuću potražnju, brandovi poput tvrtke Huawei usmjeravaju svoje nosive tehnologije u više profinjene modne smjerove. Spajanjem najnovijih modnih trendova i bezvremenske tradicije izrade, Huawei je proizveo elegantne, ali napredne pametne satove poput najnovije generacije HUAWEI WATCH GT 4, dajući korisnicima podjednako impresivan dizajn i funkcije. U usporedbi s prethodnom generacijom HUAWEI WATCH GT 3 Pro, satovi su sada tanji i lakši po izradi te sadrže poboljšane zdravstvene i fitness značajke.

Dok HUAWEI WATCH GT 4 dolazi u do 6 različitih iteracija, manje Pendant izdanje od 41 mm dizajnirano je posebno za moderne žene. Izrađeni sa sjajem i strukturom nakita, HUAWEI WATCH GT 4 41 mm modeli namijenjeni su da se lako stiliziraju sa većinom outfita, od ležernih do svečanih. Bilo da se radi o zlatnoj Milanese, bijeloj kožnoj ili srebrnoj metalnoj opciji narukvice, svaka od njih je dizajnirana kako bi adekvatno nadopunila različite stilove života žena; od sportskih chic dama koje uživaju u šetnjama i avanturama na otvorenom do moćnih poslovnih žena koje se često moraju formalno odijevati. Korisnici također mogu prilagoditi brojčanik sata svojim željama ili potrebama, te izabrati između 25.000 opcija dizajna brojčanika sata u galeriji. S toliko stilskih kombinacija, korisnici će sigurno pronaći stil koji najbolje predstavlja njihovu osobnost.

Funkcionalne zdravstvene značajke za usklađivanje s promjenama u tijelu

Stil je ništa bez sadržaja. Nedavno provedeno istraživanje pod nazivom HUAWEI HEALTH SURVEY pokazalo je da je interes europskih ispitanika za osobno zdravlje je visok, s podjednakim fokusom na psihičku dobrobit i fizičko zdravlje (>83% u odnosu na >82%). Međutim, opće zadovoljstvo zdravljem ostaje u umjerenim parametrima i samo je polovica sudionika ankete izjavila da je zadovoljna svojim općim zdravstvenim stanjem. Naglašena je zabrinutost povezana s fizičkom spremom (24%), pokretljivošću (26%), smanjenom razinom energije (29%) i značajnim postotkom prekomjerne težine ili pretilosti (46%). Zaključno, jasan je apetit i potreba za značajnim zdravstvenim poboljšanjem.

Zato Huawei osigurava da napredak u dizajnu ne zaustavi inovacije u tehnologiji zdravlja i fitnessa. Tvrtka je poduzela posebne korake kako bi osigurali da ulaganja aktivno uključuju zdravlje žena. Razvojni put je krenuo 2018., kada je programerka u Huaweiju otkrila da samo mali dio žena redovito prati svoje zdravlje i faze menstrualnog ciklusa. Ubrzo se iz njenog zapažanja rodila ideja koje je rezultirala Huawei timom za istraživanje i razvoj ženskog zdravlja. Pet godina kasnije taj tim se proširio na više stručnjaka iz niza područja poput kliničke medicine, bioinženjeringa, računalne tehnologije, matematike i informacijskih komunikacija.

Od tada nadalje, Huawei je krenuo s raznim studijama o menstrualnom zdravlju. Tim za istraživanje i razvoj surađivao je sa stručnjakom za reprodukciju i genetiku Huang Hefengom u bolnici za porodništvo i ginekologiju Sveučilišta Fudan na izradi pametnog kalendara ciklusa. Od tada, tim je uspješno pokrenuo različite tehnologije praćenja ciklusa s novim generacijama Huawei pametnih satova, a najnovija Menstrual Health Management 3.0 značajka je lansirana zajedno s modelima HUAWEI WATCH GT 4. Koristeći pametnu tehnologiju, najnovija verzija može napraviti predviđanja prvog dana menstruacije s 30% većom preciznošću u usporedbi s uobičajenim pametnim satovima, dajući ženama adekvatni alat za praćenje promjenjivih zahtjeva svog tijela tijekom svog menstrualnog ciklusa.

Dobro izgledati, ali dobro se i osjećati - osobna dobrobit počinje iznutra

Poznato je da se žene u životu često suočavaju s raznim dodatnim vrstama stresa, posebno ako znamo da i veliki broj njih i dalje obavlja većinu kućanskih poslova uz regularne poslovne obaveze. Kako bi pomogli ženama da postanu i osjećaju se kao najbolje što mogu, brandovi poput Huaweia brinu se da žene postignu balans na holistički način, iznutra prema van. Holističke značajke praćenja zdravlja HUAWEI WATCH GT 4 također pomažu ženama da prate druge zdravstvene probleme, poput spavanja i upravljanja stresom. Istraživanje je pokazalo da žene prijavljuju više poteškoća sa spavanjem i imaju veći rizik od dijagnoze nesanice u usporedbi s muškarcima. Za borbu protiv ovih problema, Huaweijev TruSleepTM 3.0 može pružiti ženama bolje razumijevanje njihovih ciklusa spavanja i navika, dajući im savjete za optimizaciju odmora. Uz to, značajka praćenja spavanja HUAWEI WATCH GT 4 otkriva nepravilnost disanja korisnika tijekom spavanja, što će korisnicima omogućiti nadzor nad njihovim respiratornim zdravljem tijekom spavanja.

Održavanje forme sastavni je dio uravnoteženog životnog stila koje ženama daje snagu i endorfine potrebne da se bolje nose sa svakodnevnim obavezama. Pokretan najnovijom tehnologijom TruSeenTM 5.5+, HUAWEI WATCH GT 4 predstavlja nove fitness značajke kao što su Stay Fit i Activity Rings 3.0 kako bi motivirao svoje korisnike da se nastave kretati. Oni čine praćenje fizičkih aktivnosti personaliziranijim, a bolja su metoda za holističku kontrolu razine kondicije i težine umjesto pribjegavanja neznanstvenim i nezdravim taktikama mršavljenja ili debljanja koje se ponekad opasno promoviraju na internetu.

Nove smjernice u području ženskog zdravlja

Nakon inicijativa kod HUAWEI WATCH GT 4 modela, Huawei u svojim budućim planovima za pametne satove planira još produbiti istraživanje uobičajenih zdravstvenih problema koji pogađaju žene, poput sindroma policističnih jajnika (PCOS). Putem partnerstva s medicinskim ustanovama, Huawei pruža tehnologiju TruSeenTM 5.5+ većem broju projekata za kontrolu zdravlja jajnika, putem tehnološke mogućnosti detekcije temperature, varijabilnosti otkucaja srca i menstrualnog ciklusa.

S većom pažnjom koja se pridaje temi zdravlja žena, budućnost zdravstvene tehnologije usmjerene izgleda sve pozitivnije.

Posebne ponude Huawei uređaja

Najnoviji sat HUAWEI WATCH GT 4, dostupan je u 6 različitih modela u dvije veličine te ga možete naći u posebnoj akcijskoj ponudi gdje uz kupovinu bilo kojeg odabranog modela, dobivate FreeBuds SE 2 bijele slušalice na poklon. Ovu akciju možete naći kod Huawei maloprodajnih distributera od 16. listopada pa sve do isteka zaliha.