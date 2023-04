Prva od deset epizoda bit će dostupna za streamanje ekskluzivno na usluzi SkyShowtime od ovog lipnja, uz nove epizode svakog tjedna

Na ovogodišnji Dan prvog kontakta SkyShowtime je najavio da nova sezona serije Star Trek: Strange New Worlds dolazi ekskluzivno na platformu ovog ljeta. Producirana od strane CBS Studios, druga sezona serije Star Trek: Strange New Worlds pojavit će se na usluzi SkyShowtime ovoga lipnja, s novim epizodama ove sezone od deset epizoda dostupnim za streamanje svakog tjedna.

Star Trek: Strange New Worlds bavi se godinama tijekom kojih je kapetan Christopher Pike bio za kormilom broda U.S.S. Enterprise. U seriji nastupaju omiljeni glumci Anson Mount (kapetan Christopher Pike), Rebecca Romijn (Broj Jedan) i Ethan Peck (znanstveni časnik Spock). Serija prati kapetana Pikea, znanstvenog časnika Spocka i Broj Jedan u razdoblju prije nego se kapetan Kirk ukrcao na U.S.S. Enterprise, tijekom njihova istraživanja novih svjetova diljem galaksije.

U ostalim ulogama pojavljuju se Jess Bush (sestra Christine Chapel), Christina Chong (La'an Noonien-Singh), Celia Rose Gooding (kadetkinja Nyota Uhura), Melissa Navia (poručnica Erica Ortegas) i Babs Olusanmokun (dr. M'Benga). U drugoj sezoni kao poseban gost vraća se Paul Wesley u ulozi Jamesa T. Kirka. Po prvi put pojavljuje se Carol Kane kao Pelia.

Drugu sezonu serije Star Trek: Strange New Worlds producirali su CBS Studios, Secret Hideout i Roddenberry Entertainment. Akiva Goldsman i Henry Alonso Myers glavne su i odgovorne osobe. Goldsman, Alex Kurtzman i Jenny Lumet izvršni su producenti, kao i Alonso Myers, Aaron Baiers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry i Trevor Roth. Seriju distribuira Paramount Global Content Distribution.

Drugu sezonu serije Star Trek: Strange New Worlds uključuje posebnu epizodu koja kombinira živu akciju s animacijom kada se likovi iz animirane serije Star Trek: Lower Decks Tawny Newsome (zastavnica Beckett Mariner) i Jack Quaid (zastavnik Brad Boimler) pridružuju brodu U.S.S. Enterprise. Režiju ovog specijala potpisuje glumac i redatelj serija Star Trek: The Next Generation i Star Trek: Picard, Jonathan Frakes.

Prva sezona serije Star Trek: Strange New Worlds sada je dostupna za streamanje samo na usluzi SkyShowtime.

