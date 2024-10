Startup iz ZICER-ovog inkubatora SplxAI stvara vrhunska rješenja za kibernetičku sigurnost

Početkom rujna u domaćim tech krugovima pročula se vijest o investiciji od 2 milijuna dolara u startup SplxAI. Velika je to stvar za startup iz ZICER-ovog inkubatora koji se uspješno plasirao i u finale Startup Factory akceleracijskog programa. Bez obzira na zahtjeve ubrzanog rasta koje donosi spomenuta investicija, SplxAI tim nesebično dijeli znanje s manje iskusnim kolegama. Tako je prošloga tjedna u ZICER-u održan Fireside Chat na kojem je Kristian Kamber, suosnivač SplxAI-a, sa sudionicima ZICER-ovih akceleracijskih programa otvoreno podijelio iskustvo dolaska do investicije.

Kako bi se što više približili modelu funkcioniranja startupa koji je realizirao veliku investiciju, razgovarali smo s entuzijastom i stručnjakom u području kibernetičke sigurnosti Markom Lihterom, Business Development Managerom u SplxAI-u, koji je upoznat sa svim preprekama i izazovima koji prethode uspjehu.

SplxAI razvija sigurnosna rješenja za aplikacije umjetne inteligencije poput chatbota. Čime se ovaj startup bavi jednostavno nam je pojasnio Marko: „Znate ono kad razgovarate s virtualnim asistentom, a brinete se o sigurnosti podataka? E pa, mi smo tu da osiguramo da su takve interakcije sigurne za sve korisnike i sustave. Naša ciljna skupina su tvrtke koje koriste AI u svojim proizvodima, a trenutno smo u fazi proširenja funkcionalnosti i skaliranja našeg proizvoda."

Tim, koji je nastao spletom neočekivanih okolnosti, danas broji 15 ljudi

„Naši osnivači, Ante Gojsalić i Kristian Kamber, spojili su se na pomalo neobičan način. Antin šogor Petar prije tri godine letio je s Kristianom i pričali su o pokretanju startupa. Kad je Ante prošle godine imao ludu ideju o SplxAI-u, Petar je iskopao Kristianov kontakt i spojio ih - i ostalo je povijest! Ante vodi naše developere i tehnički razvoj proizvoda, dok je Kristian zadužen za biznis stranu i go-to-market strategiju", priča Marko.

Njihov tim u ovom trenutku čini 15 ljudi, većinom iz Hrvatske, uključujući pravu kremu talenata poput informatičkih olimpijaca. Imaju i dva člana tima u Indiji i Ujedinjenom Kraljevstvu, a i dalje planiraju širiti međunarodni tim, posebno na biznis strani.

„Želimo njegovati dinamičnu i pozitivnu kulturu s otvorenom i transparentnom komunikacijom, a najvažnije nam je pronaći motivirane članove kako bi naš duh ostao snažan unatoč brzom rastu", naglašava Marko.

O ideji i inspiraciji

„Ideja je nastala kada je Ante na prijašnjem poslu shvatio koliko brzo AI ulazi u sve sfere života, a sigurnost ostaje po strani. Inspiraciju crpimo iz Ante, koji ima neograničenu količinu ideja iz dana u dan - ne znamo odakle mu sve to", uz smiješak konstatira Marko i nastavlja: „Kroz razgovore s kupcima i stručnjacima odlučujemo koje ideje prioritizirati, i tako smo odabrali ofenzivnu sigurnost kao početni korak u SplxAI-u. Motivira nas strast prema inovacijama i činjenica da možemo napraviti nešto što će imati pozitivan utjecaj na svijet - to nam daje vjetar u leđa!"

Startup zajednica i motivirajuće okruženje

Od proljeća, SplxAI je u ZICER-ovom inkubatoru, a donedavno su bili i dio Startup Factory akceleratora. Pitali smo Marka o njihovim iskustvima s vodećim startup hubom u Hrvatskoj.

„Naše iskustvo u ZICER-u je stvarno fantastično! To je mjesto gdje se startupovi okupljaju, dijele ideje, probleme, kontakte i stvaraju nešto novo. Atmosfera je uvijek puna energije i kreativnosti, što nas je dodatno motiviralo. Moram reći, okruženje tamo je pravo plodno tlo za nove ideje! Najvrijednije nam je to što smo okruženi ljudima koji prolaze kroz iste izazove kao i mi - znate ono, kad se nađete među svojima i odmah sve ima više smisla."

„Preporučili bismo svakom mladom startupu da se pridruži ZICER-u. Tamo vas čeka tim iskusnih ljudi koji su prošli sve faze razvoja startupa i spremni su podijeliti svoje znanje. Pored toga, imate pristup brojnim kontaktima, kvalitetnim edukacijama i resursima koji će vam olakšati put."

Jasna vizija znači izvjesnije ostvarenje ambicija

SplxAI ima jasnu viziju glede kratkoročnih ciljeva i dugoročnog rasta. I naravno, uvijek su spremni pivotirati u skladu sa zahtjevima tržišta.

„Za pola godine vidimo se kao startup s najnaprednijim sigurnosnim rješenjem za umjetnu inteligenciju i želimo biti prepoznati kao najinovativniji igrač u ovom sektoru. U godinu dana planiramo svoju tehničku dominaciju pretočiti u tržišnu i postati lideri u sigurnosti AI-a. Uz to, sljedeće godine očekujemo novu investicijsku rundu, no detalje još nismo spremni otkrivati", s pouzdanjem priča Marko koji o dugoročnijim planovima kaže: „Za pet godina će biti jasno - ili smo uspjeli ili nismo, ali znamo da smo spremni dati sve od sebe. Ne oslanjamo se na sreću, već na uporan rad i inovacije. Naš cilj je postaviti nove industrijske standarde za sigurnost AI-a i osigurati da 50% svjetskih kompanija koje koriste umjetnu inteligenciju imaju neku vrstu SplxAI zaštite. To bi bio ogroman uspjeh i dokaz da smo postigli ono što smo zamislili."

O investiciji

Nedavno je startup SplxAI dobio investiciju od 2 milijuna dolara od strane investitora iz SAD-a, Poljske i Nizozemske. Zanimalo nas je kada su započeli i kako su tekli pregovori. O tome nam je Marko ispričao:

„Pregovore za investiciju započeli smo početkom godine, a trajali su nekoliko mjeseci. Proces je bio izazovan i puno smo naučili. Najviše nas je iznenadila količina administracije i koliko dugo proces zapravo traje. S ovom investicijom planiramo pokriti troškove razvoja i go-to-market strategije za sljedećih 12+ mjeseci, ubrzati razvoj proizvoda i agresivno osvajati tržišta u EU i SAD-u."

Njihov se proizvod razvija vrlo dinamično, a u timu vjeruju kako će se uskoro po kvaliteti značajno odmaknuti od konkurencije. Trenutni fokus im je na rastu i jačanju pozicije na ključnim tržištima.

Dobra priprema i ustrajnost kao ključ uspjeha

Za kraj, Marko savjetuje svima koji su na početku svoga startup puta: „Budite spremni naporno raditi ako želite da startup uspije. Dobro se pripremite, upoznajte svoje tržište i budite otvoreni za savjete. Također, ne bojte se pitati za pomoć i učiti iz iskustava drugih." Marko savjetuje i da svakako testirate ideju prije nego li razvijate proizvod: „Ključno je validirati ideje prije nego uložite puno vremena i resursa. Bolje je imati čvrste temelje nego naknadno ispravljati pogreške."