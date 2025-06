Stižu ekskluzivne nove serije, povratak omiljenih hitova i nagrađivane filmove

Hit naslovi uključuju seriju Dexter: Uskrsnuće s Michaelom C. Hallom, Umom Thurman i Peterom Dinklageom u glavnim ulogama te 2. sezonu serije Pokeraško lice u kojoj glumi Natasha Lyonne i ostala zvjezdana glumačka postava

Potvrđeno je i da se vraćaju naslovi nastali pod palicom Taylora Sheridana, a među njima su i 3. sezona serije Tulsa King, sa Sylvesterom Stalloneom, te 2. sezona serije Landman, s Billyjem Bobom Thorntonom, Demi Moore, Andyjem Garciom i Samom Elliottom

Neodoljivi novi naslovi uključuju All Her Fault, Atomic, The Iris Affair, Ubojstvo JonBenet Ramsey i The Paper

Među omiljenima serijama obožavatelja koji će premijerno biti prikazani su NCIS: Tony i Ziva, treća sezona Star Trek: Čudni novi svjetovi i sve sezone popularne pravne drame Suits

Jesenska i zimska sezona donosi rekordan broj novih lokalnih originalnih naslova, uključujući španjolsku dramu Arcadia, prvi poljski dokumentarac Krychowiak: One Step from the Topi švedsku humorističnu seriju Where the Sun Always Shines

SkyShowtime danas je predstavio najnovije hit naslove koji će biti dostupni isključivo na njihovoj platformi te potvrdio datume premijera nekih od najiščekivanijih serija i filmova koji uskoro stižu.

Ekskluzivni naslovi koji dolaze u narednim mjesecima uključuju i drugu sezonu serije, za Oscara® nominiranog Riana Johnsona, Pokeraško lice koja stiže 17. srpnja, a u kojoj glumi neponovljiva, za nagradu Emmy® nominirana, Natasha Lyonne, uz impresivnu glumačku postavu. Serija Dexter: Uskrsnuće također će premijerno biti prikazana 12. rujna, a s njom se, u legendarnoj ulozi koja ga je proslavila, vraća i dobitnik nagrade Zlatni globus® Michael C. Hall. Uz njega se u seriji pojavljuju i poznate holivudske zvijezde, kao što su Uma Thurman i Peter Dinklage.

Za Oscara nominirani Taylor Sheridan širi svoj kreativni svemir i donosi dugo iščekivane omiljene naslove, kao što su treća sezona serije Tulsa King, u kojoj glumi za Oscara nominirani Sylvester Stallone te četvrta sezona serije Gradonačelnik Kingstowna, u kojoj glavnu ulogu ima Jeremy Renner, također nominiran za Oscara, kao i druga sezona serije Landman, u kojoj glume Oscarovac Billy Bob Thornton te, za Oscara nominirani, Demi Moore, Andy Garcia i Sam Elliott. Navedene serije bit će premijerno prikazane kasnije ove godine.

Ovi najnoviji naslovi pridružuju se ponudi uzbudljivih novih drama i svježih humorističnih serija koje stižu na SkyShowtime. To su napeta serija All Her Fault, u kojoj glumi Sarah Snook, dobitnica nagrade Emmy i dvostruka dobitnica Zlatnog globusa, te Dakota Fanning, nominirana za nagradu Emmy, akcijska i pustolovna serija Atomic u kojoj glume Alfie Allen i Samira Wiley te napeti triler The Iris Affair s Niamh Algar i Tomom Hollanderom, nominiranim za nagradu Emmy, kao i 2. sezona humoristične serije Setha MacFarlanea Ted te kriminalističke drame Devil in Disguise: John Wayne Gacy i Ubojstvo JonBenet Ramsey.

Na jesen dolazi i potpuno novi mokumentarac The Paper, kojeg donose Greg Daniels (U uredu) i Michael Koman (Nathan for You), a u kojem glume Domhnall Gleeson (Pravi trenutak, Ex-Machina) i Sabrina Impacciatore (Bijeli lotos). Sve sezone kultne američke humoristične serije U uredu , autora Greg Danielsa, bit će također dostupne na SkyShowtimeu od 20. lipnja. Gledatelji koji žele ponovno uživati u poznatim hit-serijama moći će uroniti u brz i kompetitivan svijet likova iz serije Suits. Sve sezone serije bit će dostupne od 17. srpnja, a ubrzo nakon toga gledatelji će moći uživati i u seriji Suits LA koja će biti dostupna od 28. kolovoza. Među kultnim serijama koje dolaze na SkyShowtime su i prethodno najavljena treća sezona serije Star Trek: Čudni novi svjetovi, čija će premijera biti 4. kolovoza, kao i najnoviji nastavak globalne franšize NCIS: Tony i Ziva, koju će gledatelji moći pratiti ove jeseni.

Na popisu ovogodišnji velikih kino-hitova u kojima gledatelji mogu uživati su i stilizirani gotički horor Nosferatu®, s pet nominacija za nagradu BAFTA i četiri nominacije za Oscara, priznatog scenarista-redatelja Roberta Eggersa, a u kojem glume Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp i Nicholas Hoult. Film će za streaming biti dostupan 4. kolovoza. Popisu filmova koji se jednostavno moraju pogledati pridružuje se i Anora® - film koji je osvojio pet Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, a u kojem glumi Mikey Madison, ovjenčana nagradama BAFTA i Oscar, te kino-hit Zlica, u kojem glume dobitnice nagrade Grammy® Cynthia Erivo i Ariana Grande. Oba filma ovog ljeta ekskluzivno su dostupna na platformi SkyShowtime.

SkyShowtime također najavljuje rekordan broj originalnih lokalnih filmova i serija koje na platformu dolaze kasnije ove godine. Nedavno najavljena originalna španjolska serija Arcadia pridružit će se dugo iščekivanoj humorističnoj seriji Nails, čija će premijera biti ove jeseni. Dva originalna poljska naslova su u produkciji : Glina, nove epizode ove kultne kriminalističke serije, i Krychowiak: One Step from the Top, prvi originalni poljski dokumentarni film na SkyShowtimeu, čija je premijera zakazana za ovu godinu. Švedska dramedija Where the Sun Always Shines, za koju je zaslužan priznati redatelj, scenarist i glumac Felix Herngren, premijeru će imati 10. studenoga, a kasnije ove godine stiže i druga sezona nordijske hit kriminalističke drame Veronika koju je režirao za Oscara nominiran Mikael Håfström.

Kai Finke, glavni direktor za sadržaj SkyShowtimea izjavio je: „Veseli nas što u sljedećih nekoliko mjeseci na SkyShowtime dolaze hollywoodski filmovi, kao i neke od najboljih europskih produkcija. Bilo da je riječ o iščekivanoj novoj sezoni hit-serije Tulsa King iz kreativne kuhinje Taylora Sheridana, nagrađivanim naslovima, kao što su Anora i Zlica, ili ekskluzivnim serijama programa SkyShowtime Original s omiljenim europskim zvijezdama u glavnim ulogama, donosimo iznimno raznoliku i kvalitetnu ponudu sadržaja za svačiji ukus."