Za Oscara® nominirani Taylor Sheridan donosi najnoviji spinoff globalnog fenomena Yellowstonea - Marshals: Priča iz Yellowstonea, koji se pridružuje ranije najavljenim naslovima Dutton Ranch (radni naslov) i The Madison. Platforma istovremeno predstavlja i ekskluzivne filmske premijere koje ne smijete propustiti, uključujući Kako izdresirati zmaja, Nemoguća misija - Konačna odmazda, Štrumpfovi Film i Goli pištolj. Posebno uzbuđenje donose i nove sezone omiljenih hit-serija kao što su Dexter: Uskrsnuće (2. sezona), Lioness (3. sezona), MobLand (2. sezona), Star Trek: Čudni novi svjetovi (4. sezona), Sweetpea (2. sezona), The Agency: Central Intelligence (2. sezona), Tulsa King (2. sezona) i Yellowjackets (4. sezona).

Platformu dodatno obogaćuju potpuno novi naslovi među kojima se ističu izvrsna povijesna drama Amadeus, snažan prequel kriminalističke uspješnice Gomorrah - The Origins, intrigantna serija PONIES te dugoiščekivani Zvjezdane staze: Akademija Zvjezdane flote, čime SkyShowtime potvrđuje svoju poziciju jednog od najuzbudljivijih domova vrhunskog sadržaja u Europi.

SkyShowtime završava godinu u velikom stilu, donoseći ekskluzivno neke od najkomentiranijih ovogodišnjih blockbuster filmova za blagdansku sezonu, kao i niz potpuno novih serija te povratak omiljenih naslova koji uskoro stižu na platformu u preko 20+ Europskih zemalja.

Holivudski hitovi koji će uskoro biti dostupni za streaming na platformi uključuju Toma Cruisea u ulozi Ethana Hunta, u akcijom nabijenom filmu Nemoguća misija - Konačna odmazda koji stiže 17. prosinca te epsku avanturu koja oduzima dah, Kako izdresirati zmaja, koja dolazi 12. siječnja. Zasigurno omiljeni obiteljski film Štrumpfovi bit će dostupan 26. večjače 2026., a akcijska komedija Goli pištolj, s Liamom Neesonom i Pamelom Anderson u glavnim ulogama, stiže 14. siječnja.

SkyShowtime bit će ujedno jedina platforma na kojoj će biti ekskluzivno dostupan spinoff serije Yellowstone (A Yellowstone Story) , za Oscara nominiranog autora Taylora Sheridana, pod nazivom Marshals: Priča iz Yellowstonea . Priča prati Kaycea Duttona (Luke Grimes) koji se pridružuje elitnoj jedinici vojske SAD-a znanoj kao Marshals. Nova serija dolazi uz ranije najavljene i iščekivane naslove iz Sheridanove radionice, uključujući: Dutton Ranch (radni naslov) s Kelly Reilly i Coleom Hauserom, koji se vraćaju kao Beth Dutton i Rip Wheeler, uz Ed Harrisa i pet puta za Oscara nominiranu Annette Bening te seriju The Madison u kojoj glume dobitnica nagrade Zlatni globus® Michelle Pfeiffer i Kurt Russell.

Vraćaju se i dugoiščekivane nove sezone omiljenih serija s izvrsnom postavom nagrađivanih filmskih zvijezda. Dobitnik Zlatnog globusa Michael C. Hall vraća se u drugoj sezoni serije Dexter: Uskrsnuće, Oscarom nagrađene Zoe Saldaña i Nicole Kidman udružuju se u trećoj sezoni hit špijunskog trilera Lioness, a Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren vraćaju se u trećoj sezoni serije o svjetski organiziranom kriminalu MobLand od Guya Ritchiea. Za Oscara nominirani Michael Fassbender i Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith uz dobitnika Zlatnog globusa Richarda Gerea, glume u drugoj sezoni špijunskog trilera The Agency: Central Intelligence, dok se za Oscara nominirani Sylvester Stallone vraća kao Dwight Manfredi, poznat i kao General, u iščekivanoj četvrtoj sezoni serije Tulsa King.

Na veselje obožavatelja, također se vrača i Ella Purnell kao smrtonosna samotnjačka Rhiannon Lewis u mračno komičnom trileru Sweetpea druge sezone, a psihološki horor i drama o odrastanju Yellowjackets vraća se u četvrtoj sezoni. Fanovi se također mogu radovati povratku na U.S.S. Enterprise u Star Trek: Strange New Worlds četvrtoj sezoni, kao i otkrivanju potpuno nove serije Zvjezdane staze: Akademija Zvjezdane flote, u kojoj glume oscarovka Holly Hunter i oscarovac Paul Giamatti, a koja će publici predstaviti mladu skupinu kadeta.

SkyShowtimeova ponuda potpuno novih i ekskluzivnih serija koje uskoro dolaze na platformu uključuje dramediju o sukobu kultura All In te izvrsnu dramsku seriju Amadeus u kojoj glume dobitnik nagrade BAFTA® i za Emmya nominirani® Will Sharpe te Paul Bettany, nominiran za nagrade BAFTA i Zlatni globus. Gledatelji se mogu veseliti i napetim špijunskim trilerima među kojima su PONIES, s Emiliom Clarke i Haley Lu Richardson te The Copenhagen Test, u kojem glumi Simu Liu, a koji će uskoro imati premijeru na našoj platformi. Nove serije donose raznolik sadržaj: zanimljivu dramu The Death of Bunny Munro, u kojoj glumi Matt Smith, nominiran za nagrade BAFTA i Emmy; Under Salt Marsh, napetu kriminalističku dramu u kojoj glumi Kelly Reilly iz serije Yellowstonete misterioznu humorističnu seriju The 'Burbs u kojoj je Keke Palmer izvršna producentica i glumi glavnu ulogu. Obožavatelji koji žele ponovno otkriti dobro poznate hitove, moći će uživati i u napetom talijanskom mafijaškom prequelu Gomorrah - The Origins.

Sve većoj ponudi lokalno naručenih serija u okviru programa SkyShowtime Originals pridružuje se intimna švedska drama od šest epizoda The Trio (Trion) , koja se temelji na uzbudljivom bestseleru Joanne Hedman te napeti španjolski triler od osam epizoda The Tribute (El Homenaje), od kreativnog tima koji stoji iza ovogodišnje hit-serije Sjene i tajne, kao i potpuno nova poljska originalna serija Pionek (radni naslov) koja je nastavak hit-serije Śleboda, nominirane za mnoge nagrade.

Kai Finke, glavni direktor za sadržaj SkyShowtimea, izjavio je: „ Nevjerojatno smo uzbuđeni zbog kontinuiranog širenja našeg uistinu fantastičnog sadržaja koji članovima SkyShowtimea pruža još više sjajne zabave za odabir. S nezaobilaznim blockbusterima poput Nemoguća misija: Konačna odmazda i Kako izdresirati zmaja, dugo očekivanim novim serijama poput Y: Marshals (Marshals: Priča o Yellowstoneu) i Dutton Ranch (radni naslov) te povratničkim hit serijama poput MobLand, svatko će pronaći nešto za sebe. Također smo ponosniji na naše nadolazeće uzbudljive nove originale, uključujući: Pionek (radni naslov), Trio (Trion) i The Tribute (El Homenaje), gdje blisko surađujemo s vrhunskim lokalnim talentima ispred i iza kamere."